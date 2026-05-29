ఈదురు గాలుల బీభత్సం - తాటిచెట్టు పడి ఇద్దరు స్నేహితులు మృతి
కుమ్మరిపాలెంలో తాటిచెట్టు కూలి ఇద్దరు మృతి - ఎమ్మెల్యే బుద్ధప్రసాద్ దిగ్భ్రాంతి - మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ అండగా ఉంటుందని భరోసా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 11:40 AM IST
Palm Tree Falls on Bike Two Friends Died in Krishna District: కృష్ణాజిల్లా కోడూరు మండలం విశ్వనాథపల్లి శివారు కుమ్మరిపాలెం గ్రామంలో అర్ధరాత్రి విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఉన్నట్టుండి మారిన వాతావరణం, ఈదురుగాలుల ధాటికి రోడ్డు పక్కన ఉన్న తాటిచెట్టు కూలడంతో ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్న ఇద్దరు స్నేహితులు దుర్మరణం చెందారు.
ఇంటికి చేరేలోపే మృత్యువు: కుమ్మరిపాలెం గ్రామానికి చెందిన గరికపాటి మనోహర్ (33), చుటూరు శివరామకృష్ణ (27) ఇద్దరూ ప్రాణ స్నేహితులు. శివరామకృష్ణ ముంబైలో ఉద్యోగం చేస్తుండగా వారం క్రితమే స్వగ్రామానికి వచ్చాడు. శనివారం రాత్రి ఇద్దరూ చల్లపల్లి వెళ్లి తిరిగి ఇంటికి బయలుదేరారు. గ్రామానికి చేరువలో ఉండగా వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఈదురు గాలులతో పాటు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. చిమ్మచీకట్లోనే వాహనాన్ని నడుపుతుండగా మనోహర్ ఇల్లు ఇంకో నిమిషంలో చేరుకునే దూరంలో ఉండగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
అక్కడికక్కడే మృతి: గాలి ఉద్ధృతికి రహదారి పక్కనున్న తాటిచెట్టు ఒక్కసారిగా ఒరిగి వారి ద్విచక్ర వాహనంపై పడింది. నేరుగా వెనుక కూర్చున్న మనోహర్పై చెట్టు పడటంతో అతడు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. వాహనం నడుపుతున్న శివరామకృష్ణకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్థానికులు వెంటనే అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించే ప్రయత్నం చేయగా మార్గమధ్యలోనే మృతి చెందాడు.
గ్రామంలో విషాదఛాయలు: మనోహర్కు వివాహమై భార్య, నాలుగేళ్ల కుమారుడు ఉన్నారు. శివరామకృష్ణ అవివాహితుడు. సరదాగా బయటకు వెళ్లిన స్నేహితులు కళ్లెదుటే ఇలా దుర్మరణం చెందడంతో గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఇరు కుటుంబాలు శోకసముద్రంలో మునిగిపోయాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేశారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం అవనిగడ్డ ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది: భారీ ఈదురు గాలులకు తాటిచెట్టు పడి ఇద్దరు యువకులు దుర్మరణం చెందిన వార్త తనను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని అవనిగడ్డ ఎమ్మెల్యే మండలి బుద్ధప్రసాద్ తెలిపారు. మృతుల ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు. వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా నిలుస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు. కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.
రాష్ట్రంలో గాలివానబీభత్సం - నేలకూలిన విద్యుత్ స్తంభాలు, చెట్లు