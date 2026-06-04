పల్లె వీక్షణం పరిష్కార మార్గం - మంచి ఫలితాలిస్తున్న వినూత్న కార్యక్రమం
ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి 'పల్లె వీక్షణం' - 18 శాఖల అధికారులతో గ్రామాల్లో పర్యటన - గ్రీవెన్స్ ఏర్పాటు చేసి అక్కడికక్కడే పరిష్కారాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 7:28 AM IST
Palle Veekshanam for Resolving Public Issues : ప్రతి గ్రామంలో ఏదో ఒక సమస్య ఉంటుంది. వీటిని పరిష్కరించుకోవడానికి సాధారణంగా ప్రజలు వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల కార్యాలయాల చుట్టూ పదే పదే తిరగాల్సి వస్తుంది. అయితే ఈ ప్రభుత్వ శాఖలన్నీ నేరుగా గ్రామానికే వస్తే అందరి సమస్యలూ ఒకేసారి పరిష్కారమవుతాయి. నెల్లూరు జిల్లాలో సరిగ్గా ఇదే జరుగుతోంది. కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా ప్రారంభించిన 'పల్లె వీక్షణం' అనే కార్యక్రమం ప్రజల నుంచి విశేష ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.
గ్రామాలలో పర్యటించిన కలెక్టర్ హిమాన్షు : నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రస్తుతం అమలు జరుగుతున్న 'పల్లె వీక్షణం' కార్యక్రమం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తోంది. సుమారు 18 వేర్వేరు ప్రభుత్వ శాఖలకు చెందిన అధికారులు ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుని పరిష్కరించేందుకు వారానికి ఒకసారి ఎంపిక చేసిన గ్రామాలను సందర్శిస్తున్నారు. ఆయా శాఖల సిబ్బందితో కలిసి కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా, వెంకటగిరి నియోజకవర్గంలోని కుల్లూరు గ్రామంలో పర్యటించారు. ఆయన గ్రామంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను తనిఖీ చేశారు.
అలాగే స్థానిక మామిడి రైతు ఒకరు అనుసరిస్తున్న ఉత్తమ సాగు పద్ధతుల గురించి అడిగి తెలుసుకుంటూ అక్కడి మామిడి పండ్లను రుచి చూశారు. అక్కడి నుంచి ఆయన నేరుగా అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని సందర్శించి అక్కడి రికార్డులను పరిశీలించారు. పిల్లలతో సరదాగా గడుపుతూ కొంత సమయం గడిపారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. గ్రామస్తులతో ముఖాముఖి సమావేశం జరిపి ప్రజల సమస్యలకు అక్కడికక్కడే తక్షణ పరిష్కారాలను చూపించారు. కుల్లూరు పంచాయతీ పరిధిలో చేపట్టే అభివృద్ధి పనుల కోసం రూ. 6.80 కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు ఈ సందర్భంగా ప్రకటించారు.
"నెల్లూరు జిల్లాలో మేము సుమారు 300 గ్రామాలలో స్వయంగా వర్మీకంపోస్ట్ ఉత్పత్తిని చేపడుతున్నాము. రైతులు తమ సొంత పొలాల్లోనే స్వతంత్రంగా వర్మీకంపోస్ట్ ఉత్పత్తి చేసుకునేలా సాధికారత కల్పిస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఫిర్యాదులను కూడా మేము చురుకుగా పరిష్కరిస్తున్నాము. పునఃసర్వే ప్రక్రియలో గణనీయమైన సంఖ్యలో పొరపాట్లు జరిగాయి. మాకు అందిన ఫిర్యాదులలో అధికభాగం ప్రత్యేకంగా ఈ సమస్యలకు సంబంధించినవే. మేము అటువంటి అన్ని విషయాలను పరిశీలిస్తూ, 30 రోజులలోపు స్పందనలు అందేలా చూస్తూ వాటి పరిష్కారానికి సహకరిస్తున్నాము"_హిమాన్షు శుక్లా, నెల్లూరు జిల్లా కలెక్టర్.
'పల్లె వీక్షణం' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వెంకటగిరి ఎమ్మెల్యే కురుగుండ్ల రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన భూ రీ-సర్వేలో అవకతవకలు జరిగాయంటూ అనేక ఫిర్యాదులు అందినట్లు పేర్కొన్నారు. రాపూరు సైదాపురం, కలువాయి మండలాల్లో 'పల్లె వీక్షణం' కార్యక్రమం ఇప్పటికే విజయవంతంగా పూర్తయింది.
"గణనీయమైన సంఖ్యలో ఉన్న కేసులలో ప్రస్తుతం ఒక వ్యక్తి ఆధీనంలో ఉన్న భూమికి సంబంధించిన హక్కు పత్రాలు (Title Deeds) వాస్తవానికి ఇతరుల ఆధీనంలో ఉన్నాయి. గత ప్రభుత్వ హయాంలో బలప్రయోగం, బెదిరింపుల ద్వారా భూములను అక్రమంగా స్వాధీనం చేసుకోవడం వల్ల ఇటువంటి అవకతవకలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇటువంటి ఆక్రమణ చర్యలన్నింటినీ అరికట్టే ఉద్దేశంతోనే మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాము. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా భూమిని దాని నిజమైన యజమానులకు తిరిగి అప్పగించేలా చూడటానికి మేము ప్రతి కేసును అత్యంత నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నాము"_కురుగొండ్ల రామకృష్ణ, ఎమ్మెల్యే .
29 గ్రామాలు, 9 జోన్లు - భూసమీకరణలో సీఆర్డీఏ సంస్కరణలు
మత్స్యకారుల సేవలో కూటమి సర్కార్ - లక్షా 30 వేల 796 మందికి రూ.262 కోట్లు అందజేత