ETV Bharat / state

పల్లె సీమలే వారికి ప్రయోగశాల - అబ్బురపరిచిన గ్రాస్‌రూట్‌ ఇన్నోవేటర్ల ఆవిష్కరణలు!

పీహెచ్‌డీలు చేయకపోయినా, పరిశోధనల్లో ఆరితేరకపోయినా తమ బుర్రలతో అద్భుత ఆవిష్కరణలకు ప్రాణం - వారి సృజనతో ‘గ్రాస్‌ రూట్‌ ఇన్నోవేటర్ల సమ్మిట్‌’లో నిపుణులను మెప్పించారు

Grassroots Innovation Summit in AP
Grassroots Innovation Summit in AP (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 3:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Grassroots Innovation Summit in AP: పల్లె సీమలే వారికి ప్రయోగశాలలు. అక్కడ ఎదురయ్యే సమస్యలే వారికి చోదక శక్తి. పరిష్కారం చూపాలనే పట్టుదలే వారికి గురువు. పీహెచ్‌డీలు చేయలేదు, పరిశోధనల్లో ఆరితేర లేదు. అయినా తమ బుర్రలతో అద్భుత ఆవిష్కరణలకు ప్రాణం పోస్తున్నారు. వారి సృజనతో ‘గ్రాస్‌ రూట్‌ ఇన్నోవేటర్ల సమ్మిట్‌’లో నిపుణులను సైతం ఔరా అనిపించారు. వీరిలో కొంతమంది పేటెంట్‌ హక్కులను కూడా పొందారు.

రైతుల కోసం గాలిమర: గ్రామాలలో కరెంటు పోతే పంటలకు నీరు అందక రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. చిలకలూరిపేటకు చెందిన పఠాన్‌ సైదా టీవీ మెకానిక్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రైతుల ఇబ్బందులు తొలగించాలని భావించారు. అందుకు ఆయన వినూత్నంగా ఆలోచించారు. అలా పుట్టిందే ఈ గాలిమర అనే పరికరం. దీనికి 24 గంటలు విద్యుత్తు అవసరం లేదు. అదే విధంగా ఇంధనం కూడా లేకుండానే గాలి సహాయంతో పని చేస్తుంది. దీని ద్వారా పంటలకు నీరు అందించవచ్చు.

‘నీటి పంపు సురక్ష’: పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో రైతులు నీటి మోటర్లను ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. కొన్నిసార్లు మోటారు ఆన్‌ చేసిన రైతులు ఆపడం మర్చిపోతుంటారు. తద్వారా మోటార్లు కాలిపోతున్నాయి. దీంతో రైతులు రూ.వేలల్లో నష్టపోతున్నారు. దీనికి పరిష్కారంగా ‘నీటి పంపు సురక్ష’ పరికరాన్ని ఆ గ్రామానికి చెందిన కొల్లి నాగశ్రీనివాస్ తయారు చేశారు. నీరు ఆగిపోయినప్పుడు ఈ సురక్ష ట్యాంకులో ఉన్న బ్యాలెన్సింగ్‌ ద్వారా మోటారు దానికదే ఆగిపోతుంది.

రైతుకు నేస్తం క్రాప్‌ సింక్‌: కృష్ణా జిల్లా గుడ్లవల్లేరు ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థులు క్రాప్​ సింక్ పరికరాన్ని తయారు చేశారు. రైతులు రాత్రి సమయంలో పొలానికి నీరు పెట్టడానికి వెళ్తారు. ఆ సమయాల్లో అనేక ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. దానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గంగా ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు 3 ఏళ్లు శ్రమించారు. ‘క్రాప్‌ సింక్‌’ అనే పరికరాన్ని ఆవిష్కరించారు. దీనిలో ఏర్పాటు చేసిన సెన్సార్లు ఆధారంగా భూమిలో తేమ శాతం తగ్గగానే 'క్రాప్​ సింక్' గుర్తిస్తుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. దాంతో ఆటోమేటిక్‌గా మోటార్లు ఆన్‌ అవుతాయని అంటున్నారు. దీని వల్ల పంటకు నీరు అందుతుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. ఈ పరికరం ద్వారా రైతులకు శ్రమ తగ్గుతుంది. దీన్ని రైతులకు అందుబాటులోకి తెచ్చేలా వ్యాపార భాగస్వామిని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలని విద్యార్థులు కోరుకుంటున్నారు.

Grassroots Innovation Summit in AP
మూడేళ్లు శ్రమించి ‘క్రాప్‌ సింక్‌’ పరికరాన్ని ఆవిష్కరించిన ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులు (Eenadu)

సెరీకల్చర్‌ కకూన్‌ హార్వెస్టర్‌ పరికరం: చిత్తూరు జిల్లా ఏడూరు గ్రామానికి చెందిన గురుమూర్తి గత కొన్ని ఏళ్లుగా నుంచి పట్టు సాగు చేస్తున్నారు. నెలకు 600 కిలోలు పట్టు బయటకు తీస్తారు. ఒకసారి మార్కెట్‌కు ఆలస్యంగా వెళ్లారు. దీంతో ఆయనకు రూ.20,000 నష్టం వచ్చింది. అప్పుడు గురుమూర్తి అందుబాటులో ఉన్న వస్తువులతో సెరీకల్చర్‌ కకూన్‌ హార్వెస్టర్‌ తయారు చేశారు. గతంలో రోజుకు 35 మంది కూలీలు పడితే ఇప్పుడు ఈ యంత్రం ద్వారా కేవలం ఏడుగురు సరిపోతున్నారు. కూలీ ఖర్చు తగ్గడంతో పాటు త్వరగా పట్టు కండెలను సిద్ధం చేసి మార్కెట్‌కు తరలించగలుగుతున్నాను అని గురుమూర్తి తెలిపారు.

సృజనకు మరింత పదును పెట్టాలి: పల్లెలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని గ్రామీణ ప్రాంత వాసులు ఆవిష్కరణలు చేస్తున్నారని పల్లెసృజన వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు పోగుల గణేష్ తెలిపారు. వారి సృజనకు మరింత పదును పెట్టేలా ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం అందించాలిని పేర్కొన్నారు.

చెరువులు నిండుగా, పైరు పచ్చగా - అనూహ్యంగా పెరుగుతున్న వరి సాగు

ప్రాణాలు కాపాడే ఫీచర్లతో ‘5జీ స్మార్ట్ హెల్మెట్‌’- వారికోసం ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల అద్భుత ఆవిష్కరణ!

TAGGED:

GRASSROOTS INNOVATION
గ్రాస్‌ రూట్‌ ఇన్నోవేటర్ల సమ్మిట్‌
GRASSROOTS INNOVATION SUMMIT IN AP
GRASSROOTS INNOVATION SUMMIT 2025
GRASSROOTS INNOVATION SUMMIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.