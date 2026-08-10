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'పల్లె సృజన' - సామాన్యుల సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు ఆధునిక యంత్రాల తయారీ

మారుమూల గ్రామాల ఇన్నోవేటర్లందరినీ ఏకంచేసిన మార్కెటింగ్​ సంస్థ - పాలమూరు యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో రెండురోజుల పాటు జాతీయ సదస్సు - ఆ సదస్సులో స్థానికుల ఉత్పత్తుల ప్రదర్శనలు

PALLE SRUJANA MARKETING COMPANY
PALLE SRUJANA MARKETING COMPANY (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 2:51 PM IST

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Updated : August 10, 2026 at 3:38 PM IST

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Palle Srujana Marketing Company Speciality : వారంతా ఐఐటీలు, ఎన్​ఐటీలు చదువుకోలేదు. టీ-హబ్, వీ-హబ్ వంటి ఇంక్యుబేటర్ల సాయం తీసుకోలేదు. చుట్టుపక్కల ప్రజలు పడుతున్న రోజువారీ సమస్యలను నేరుగా పరిశీలించారు. వాటిని పరిష్కరించేందుకు సొంతంగా ప్రయత్నించి విజయవంతమయ్యారు. మారుమూల గ్రామాల ఇన్నోవేటర్లందరినీ పల్లె సృజన అనే సంస్థ ఏకంచేసి మార్కెటింగ్‌కు అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. పాలమూరు యూనివర్సిటీ నిర్వహించిన జాతీయ సదస్సులో స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేసి సందర్శకులను ఆకట్టుకున్నారు.

జాతీయ సదస్సు తమ ఉత్పత్తులు : చిన్నప్పటి నుంచి గ్రామాల్లో పెరిగినవారు కావడంతో చుట్టుపక్కలవారి కష్టాలను ప్రత్యక్షంగా చూశారు. దైనందిన జీవితంలో రోజు చేసే పనులను మరింత సులభంగా చేసేందుకు పరిష్కారం కోసం యత్నించారు. తమ అనుభవాన్ని, శ్రమని జోడించి కొత్త పరిష్కారాలు చూపారు. రంగారెడ్డి జిల్లా కన్హా శాంతి వనంలో పాలమూరు యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో రెండురోజుల పాటు జాతీయ సదస్సు జరిగింది. సదస్సులో పల్లె సృజన అనే సంస్థ సాయంతో స్థానికులు తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించారు.

పల్లె సృజన మార్కెటింగ్​ కంపెనీ (ETV Bharat)

మల్లెపూలు అల్లే యంత్రం : ఓ పూలవ్యాపారి పూలు అల్లేందుకు పడుతున్న కష్టాన్ని చూసి తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలుకు చెందిన శ్యాంబాబు మల్లెపూలు అల్లే యంత్రాన్ని తయారుచేశారు.

"ఓ కుమార్తె తన తల్లిని అన్నం పెట్టమని అడిగితే ఉండు మాల కట్టి పెడతాను అని అన్నది. అది కూడా ఆమె ఎండలో కూర్చుని చెమటలతో ఆ పూలు అల్లుతుంది. అప్పుడే ఆమె కష్టం చూసి నాకు ఆలోచన వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇంటర్​నెట్​లో వెతికాను. పూలు అల్లే యంత్రాల గురించి వెతికితే లేవని తెలిసింది. దీంతో దానిని తయారు చేయాలనిపించి చేశాను" - శ్యాం బాబు, మల్లెపూలు అల్లె యంత్రం రూపకర్త

స్మార్ట్ క్యాంపస్ కనెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ : విద్యాసంస్థల్లో ఏఐ సేవలందించేందుకు జెనెసిస్ టెక్ సిస్టమ్స్ అనే సంస్థ స్మార్ట్ క్యాంపస్ కనెక్ట్ అనే ప్రత్యేక ప్రోగ్రామ్ రూపొందించింది. విద్యార్థుల అడ్మిషన్ల నుంచి పాఠాలు, పరీక్షలు, ఫలితాల వెల్లడి వరకు అన్నింటికి ఏఐతో సేవలందిస్తామని ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు.

"ప్రతి కాలేజీల్లో స్టూడెంట్​కు ఫస్ట్​ ప్రారంభం అయ్యేది అడ్మిషన్స్​. ఆ అడ్మిషన్​ నుంచి మొత్తం తన ఎడ్యూకేషన్​ సిస్టమ్​ అంతా తన మొబైల్​లో ఉంటుంది. విద్యార్థుల ఫీ పేమెంట్స్​, ఎక్జామ్స్​, రిజల్ట్స్​ అన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు జనరేషన్​కు డిజిటల్​ లైబ్రరీ చాలా ముఖ్యం. లైవ్​ క్లాసెస్​తో పాటు స్టూడెంట్​ స్కూల్​కు రాకపోతే ఆ రోజు క్లాస్​లు రికార్డ్​ చేసి దాంట్లో పొందుపరుస్తున్నాం" - శషిభూషన్, స్మార్ట్ క్యాంపస్ కనెక్ట్

మోటార్​ ఆన్​, ఆఫ్​ కోసం కిసాన్ రిమోట్‌ : రైతన్నలు మోటార్లు ఆన్‌ ఆఫ్‌ చేసేందుకు పడుతున్న కష్టాన్ని చూసి ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన శ్రీనివాస్ కిసాన్ రిమోట్‌ను కనిపెట్టారు. చిన్నచిన్న సమస్యలకు పరిష్కారం చూపెడుతున్న ఆవిష్కరణలపై సందర్శకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆ స్ఫూర్తితో మరిన్ని పరికరాలు అందుబాటులోకి రావాలని ఆకాంక్షించారు.

"ఈ కిషన్​ రిమోట్​ అనేది ప్రస్తుతం పొలాల దగ్గర అందుబాటులో ఉన్న మోటార్లకు దీనిని ఇన్​స్టాల్​ చేసుకోవాలి. దీని ద్వారా రైతులు సులభంగా మోటారును ఆన్​, ఆఫ్​ చేసుకోవచ్చు. విద్యుత్తు ప్రమాదాల బారిన పడకుండా ఉండేలా ఈ కిషన్​ రిమోట్​ ద్వారా 2 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచే దీన్ని ఆఫ్​ చేసుకోవచ్చు" - శ్రీనివాస్, కిసాన్‌ రిమోట్‌ రూపకర్త

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Last Updated : August 10, 2026 at 3:38 PM IST

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పల్లె సృజన సంస్థ
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