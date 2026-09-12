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ఒక్క ఊరు - 3 లక్షల మట్టి వినాయకులు - పర్యావరణ పరిరక్షణలో పాలెంపల్లె ఆదర్శం

కడప శివారులోని పాలెంపల్లె గ్రామం గణపయ్య విగ్రహాలతో కళకళలాడుతుంది. ఎవరి ఇంటి ముందు చూసినా మట్టి విగ్రహాలే కనిపిస్తాయి. ఈ గ్రామంలో సుమారు 200 కుటుంబాలు మట్టి వినాయక విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నాయి.

Palempalle Clay Ganesha Idols
పర్యావరణ పరిరక్షణలో కడప జిల్లా పాలెంపల్లె ఆదర్శం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 1:53 PM IST

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Palempalle Clay Ganesha Idols : ఒక్క గ్రామంలో 3 లక్షల వినాయక విగ్రహాలు తయారు చేస్తారంటే మీరు నమ్ముతారా? అవును మీరు విన్నది నిజమే. ఆ గ్రామంలో 200 కుటుంబాలు గపణయ్య విగ్రహాలను తయారు చేస్తాయి. మట్టి విగ్రహాలను తయారు చేసి పర్యావరణానికి కూడా మేలు చేస్తున్నారు.

వినాయక చవితి వస్తే చాలు కడప శివారులోని పాలెంపల్లె గ్రామం గణపయ్య విగ్రహాలతో కళకళలాడుతుంది. ఎవరి ఇంటి ముందు చూసినా మట్టి విగ్రహాలే కనిపిస్తాయి. ఈ గ్రామంలో సుమారు 200 కుటుంబాలు మట్టి వినాయక విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నాయి. సుమారు 4 దశాబ్దాలుగా ఇదే వృత్తినే నమ్ముకుని జీవనం సాగిస్తున్నారు. సమీపంలోని దేవుని కడప, పక్కీరుపల్లె గ్రామాల నుంచి ఎర్రమట్టి తీసుకొచ్చి వినాయక విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నారు. పిల్లలు, పెద్దలు, మహిళలు సైతం రెండు నెలల ముందు నుంచే ఈ పనిలో నిమగ్నం అవుతున్నారు. ఒక్కో కుటుంబం 2 వేల వరకు విగ్రహాలను తయారు చేస్తుండగా అన్ని కుటుంబాలు కలిపి 3 లక్షల విగ్రహాలు తయారు చేస్తాయి.

పర్యావరణ పరిరక్షణలో కడప జిల్లా పాలెంపల్లె ఆదర్శం (ETV Bharat)

పెరిగిన మట్టి ధరలు : ఈనెల 14న వస్తున్న వినాయకచవితికి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడకు వచ్చి బొమ్మలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది మట్టి ధరలు భారీగా పెరిగాయని విగ్రహాల తయారీకి అవసరమైన పరికరాలను ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని పాలెంపల్లె వాసులు కోరుతున్నారు. ఎల్‌నినో కారణంగా జిల్లాలో తీవ్రమైన వర్షాభావ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. నిమజ్జనానికి నీరు లేని పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి మట్టి విగ్రహాలను ప్రోత్సహించి పర్యావరణాన్ని కాపాడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

"మేం 40 ఏళ్లుగా ఇదే వృత్తిలో ఉన్నాం. వినాయక చవితికి రెండు నెలల ముందు నుంచే ఇంటిల్లిపాదీ కష్టపడి మట్టి వినాయకులను తయారు చేస్తాం. ఎలాంటి రసాయనాలు వాడం. మా ఒక్క ఊరి నుంచే ప్రతి ఏటా 3 లక్షల విగ్రహాలు అమ్ముడవుతాయి. కానీ ఈ ఏడాది మట్టి రేట్లు పెరిగిపోయాయి. పడే కష్టానికి గిట్టుబాటు కావడం లేదు. ప్రభుత్వం స్పందించి మాకు విగ్రహాలు తయారు చేసే పరికరాలు, యంత్రాలు అందించి ఆదుకోవాలి. ప్రజలు కూడా మట్టి వినాయకులనే కొని మా లాంటి కళాకారులను ప్రోత్సహించాలి." - స్థానిక విగ్రహాల తయారీదారులు

'ప్లాస్టర్‌ ఆఫ్‌ పారిస్‌ వద్దు - మట్టి గణపతి ముద్దు'

'వేదికలు తీర్చిదిద్దుతాడు - స్వహస్తాలతో గణపయ్య ప్రతిమలు చేస్తాడు'

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