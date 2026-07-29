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సంక్షోభంలో పలాస జీడి పరిశ్రమలు - ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వేల మంది ఉపాధిపై ప్రభావం

పశ్చిమాసియా యుద్ధంతో మారిన పరిస్థితులు - ఎగుమతులు తగ్గటంతో పేరుకుపోతున్న జీడిపప్పు నిల్వలు - ఉత్పత్తికి 10రోజులు విరామం ప్రకటించిన యాజమాన్యాలు

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 11:40 AM IST

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Palasa Cashew Industry Crisis : సిక్కోలులోని ఉద్దానం ప్రాంతం జీడి పరిశ్రమలకు పెట్టింది పేరు. అవే ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎంతోమందికి అన్నం పెడుతున్నాయి. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 20 వేల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న జీడి పరిశ్రమలు, ప్రస్తుతం సవాళ్లు ఎదుర్కొంటున్నాయి. యాజమాన్యాలే స్వచ్ఛందంగా పది రోజులపాటు బంద్ పాటిస్తున్నాయి.

శ్రీకాకుళం జిల్లా ఉద్దానం ప్రాంతంలో ప్రధాన పంటగా జీడి పండిస్తుంటారు. పలాస అనగానే ఠక్కుమని గుర్తు వచ్చేది జీడిపప్పు. జిల్లాలో మిగిలిన ప్రాంతాలతోపాటు పలాసలోనే జీడి పరిశ్రమలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. జిల్లాలో రోజుకు 80 నుంచి వందటన్నుల జీడిపప్పు ఉత్పత్తి చేస్తుంటారు. పలాస-కాశీబుగ్గ పురపాలక సంఘం పరిధిలో సుమారు 1954లోనే జీడి పరిశ్రమలు ప్రారంభమయ్యాయి.

సంక్షోభంలో పలాస జీడి పరిశ్రమలు - ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వేల మంది ఉపాధిపై ప్రభావం (ETV Bharat)

400పైగా యూనిట్లు : మొదట్లో ఐదు నుంచి పది పరిశ్రమలుంటే ఇప్పుడు నాలుగు వందలకి పైగా యూనిట్లున్నాయి. ఐతే ఉత్పత్తి అవుతున్న జీడిపప్పుకు సరైన ధర లేక ఎగుమతులు తగ్గటంతో జీడిపప్పు నిల్వలు పేరుకుపోతున్నాయి. ఫలితంగా జీడిపిక్కల బాయిలింగ్, కటింగ్‌తో పాటు మిగిలిన ప్రాసెసింగ్‌కు పది రోజులపాటు విరామం ప్రకటించారు. పలాస-కాశీబుగ్గ పురపాలక సంఘం పరిధితో పాటు మందస, హరిపురం, చాపర ప్రాంతాల్లో జీడి పరిశ్రమలు బంద్ చేస్తున్నట్లు యాజమాన్యాల ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.

"వైట్​ గోల్డ్​గా పేరుగాంచిన ఈ జీడిపప్పుకి కొంత నల్లటి చరిత్ర ప్రారంభమైంది. ఈ యుద్ధ వాతావరణం వల్ల ఎగుమతులు పూర్తిగా ఆగిపోయాయి. మంగుళూరులో ఒక జీడిపప్పు బస్తా తయారు చేయాలంటే కేవలం 400 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. అదే బస్తా పలాసాలో తయారు చేయాలంటే 1800 రుపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. ఈ ఉత్పత్తి వ్యయంలో కేజీకి 70 రూపాయలు ఎక్కువ అవడం వల్ల మేం పప్పును అమ్మలేకపోతున్నాం. స్కిల్​ లేబర్స్ పలాసాలో లేరు." -రామేశ్వరరావు,అధ్యక్షుడు పలాస పారిశ్రామికవాడ

ఉద్దానం ప్రాంతంలో జీడి పిక్కల పంట దాదాపు మే, జూన్ కల్లా పూర్తైంది. జులై నుంచి ఆఫ్రికన్ దేశాల నుంచే జీడిపిక్కలు దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల దిగుమతి సౌకర్యాలు తగ్గాయి. జీడి పిక్కల రేటూ పెరిగింది. జీడిపప్పు తయారీ ఖర్చూ పెరిగింది.

"భారతదేశంలో వచ్చిన పంట ఇప్పటికే ఏప్రియల్, మే, జూన్ నెల నాటి​కి అయిపోయింది. రానున్న ఈ 9 నెలలకు మాకు క్రాప్​ కావాలి. ఇంపోర్టెడ్​ రా మెటిరియల్​ మాకు ఆధారం. ఇదే టైంలో ఇండియాలో ధర సూటబుల్​ అవడంలేదు. పోయిన నష్టాన్ని భర్తీ చేయడానికి ఒక ఉద్దేశం మీద బంద్​ చేశాం." -మళ్లా కాంతారావు, డైరెక్టర్ ఆలిండియా కాజు అసోషియేషన్

ఈ నేపథ్యంలో కృత్రిమ కొరత సృష్టించేకన్నా నష్టాలు లేకుండా ఉండేందుకు యాజమాన్యాలు అందరూ కలిసి బంద్ పాటిస్తున్నారు. సంక్షోభం నుంచి పలాస జీడిపప్పు పరిశ్రమలు గట్టెక్కేందుకు ప్రభుత్వం రాయితీలు ప్రకటించాలని యాజమాన్యాలు కోరుతున్నాయి.

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