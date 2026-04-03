విశాఖ జోన్లోకి కొత్తగా ఏడు రైల్వేస్టేషన్లు - రైల్వే బోర్డు ఆదేశాలు
ఖుర్దా రోడ్ డివిజన్లో ఉన్న పలాస-ఇచ్చాపురం సెక్షన్ విశాఖ డివిజన్లోకి - దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్పై ఏ క్షణమైనా పూర్తిస్థాయి ప్రకటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 5:48 PM IST
Palasa and Ichchapuram Section Join in Visakhapatnam South Coast Railway Zone : విశాఖ కేంద్రంగా ఏర్పడిన "దక్షిణ కోస్తా" రైల్వే జోన్ పరిధికి సంబంధించి కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. విశాఖ జోన్లోకి కొత్తగా ఏడు రైల్వే స్టేషన్లు రానున్నాయి. రాష్ట్రంలోని పలాస-ఇచ్ఛాపురం సెక్షన్ ఇప్పటి వరకు ఒడిశాలోని ఖుర్దా డివిజన్లో కొనసాగింది. అయితే తాజాగా ఈ రెండు ప్రాంతాలను విశాఖ డివిజన్ పరిధిలోకి మారుస్తూ రైల్వే బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో విశాఖ జోన్కు ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ "ఖుర్దా" డివిజన్ పరిధిలోని 7 స్టేషన్లు బదిలీ చేస్తూ రైల్వే బోర్డు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
విశాఖ కేంద్రంగా ఉన్న సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్కు మారుస్తూ రైల్వేశాఖ ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు సౌత్ కోస్ట్, ఈస్ట్ కోస్ట్ జనరల్ మేనేజర్లకు రైల్వే బోర్డు నుంచి గురువారం ఉత్తర్వులు అందాయి. ఈ నిర్ణయంపై ఉత్తరాంధ్ర వాసులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి "ఖుర్దా" డివిజన్లో కొనసాగితే ఆ సెక్షన్ ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్ కేంద్రంగా ఉన్న "ఈస్ట్ కోస్ట్ జోన్" పరిధిలోకి వెళ్లిపోయేది.
విశాఖ కేంద్రంగా ప్రకటించిన దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్ పై ఏ క్షణమైనా పూర్తిస్థాయి ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందని దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎం సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ పేర్కొన్నారు. దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్కు సంబంధించిన భవనం సిద్ధం అవుతుందని, అధికారుల బదీలీల ప్రక్రియ కొనసాగుతుందన్నారు.
జోన్ పరిధి, ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంటుంది, ఏయే డివిజన్లు ఉంటాయి, వాటి పరిధి, స్టేషన్లు, ఇతరత్రా వివరాలన్నీ ఏ క్షణంలో అయినా వెలువడచ్చన్నారు. కాజీపేట డివిజన్పై సౌత్ కోస్ట్ మధ్య రైల్వే ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని, అసలు డివిజన్ ఏర్పాటు ఆలోచనే లేదని స్పష్టం చేశారు. రైల్ నిలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో జోన్ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన అంశాలను ఆయన ప్రస్తావించారు. 2025-26 సంవత్సరంలో జోన్ నమోదు చేసిన అత్యుత్తమ పనితీరు వివరాలను వెల్లడించారు.
"దక్షిణ కోస్తా రైల్వేజోన్ పై ఏ క్షణమైనా ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది. సౌత్ కోస్ట్ రైల్వేజోన్ భవనం, అధికారుల బదీలీల ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. 2025-26ఏడాదిలో జోన్ నమోదు చేసిన అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచింది." - సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ, దక్షిణ మధ్య రైల్వే జీఎం
సిక్కోలు రైతన్నలను ఇది శుభవార్త: ఇప్పటివరకు ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే పరిధిలోని ఖుర్దా రోడ్ డివిజన్లో ఉన్న ఇచ్చాపురం నుంచి పలాస మధ్య రైల్వే ప్రాంతం ఉంది. ఇప్పుడు ఆ రెండు ప్రాంతాలను విశాఖ కేంద్రంగా ఉన్న సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ పరిధిలోకి చేరినట్లు కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు వెల్లడించారు.
ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ ఖుర్దా డివిజన్ పరిధిలోని ఇచ్చాపురం నుండి పలాస వరకు ఉన్న 7 రైల్వే స్టేషన్లు విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ఏర్పడిన సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ కు బదిలీ చేస్తూ రైల్వే బోర్డు ఉత్తర్వులు విడుదల చేయడం ఆనందంగా ఉంది.— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) April 3, 2026
విశాఖ సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ కోసం అలుపెరగని పోరాటం చేసిన… pic.twitter.com/x5peUqyN8x
"ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ ఖుర్దా డివిజన్ పరిధిలోని ఇచ్చాపురం నుంచి పలాస వరకు ఉన్న 7 రైల్వే స్టేషన్లు విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ఏర్పడిన సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్కు బదిలీ చేస్తూ రైల్వే బోర్డు ఉత్తర్వులు విడుదల చేయడం ఆనందంగా ఉంది. నా అభ్యర్థనకు కార్యరూపం దాల్చుతూ ఉత్తర్వులు విడుదల చేసిన రైల్వే బోర్డు, రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్, ప్రధాని మోదీకి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. - రామ్మోహన్ నాయుడు, కేంద్రమంత్రి
శ్రీకాకుళం జిల్లా, ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి ఇది చిరస్మరణీయమైన రోజుగా ఆయన అభివర్ణించారు. వంశధార నదిపై నేరడి బ్యారేజీ నిర్మాణానికి ఉన్న అన్ని అడ్డంకులు తొలిగిపోయాయని తెలిపారు. సిక్కోలు రైతన్నలకు ఇది శుభవార్త అని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. వ్యవసాయ ఆధారిత శ్రీకాకుళం జిల్లా భవిష్యత్తుకు ఇది చరిత్రాత్మక మలుపుగా రామ్మోహన్ నాయుడు అభివర్ణించారు.
విశాఖ కొత్త రైల్వే జోన్కు వడివడిగా అడుగులు - అపాయింటెడ్ డే ఏప్రిల్ 1!
అధునాతన హంగులతో రాయనపాడు రైల్వేస్టేషన్ - త్వరలోనే ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ