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ఉత్తరాంధ్రకు మరో విమానాశ్రయం - పలాస ఎయిర్‌పోర్టుకు ముసాయిదా మాస్టర్ ప్లాన్ రెడీ

ఉత్తరాంధ్రలో మరో విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి వేగంగా అడుగులు - శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో అత్యాధునిక విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి మాస్టర్‌ప్లాన్‌ - రైట్స్‌ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో సిద్ధమైన ముసాయిదా మాస్టర్‌ ప్లాన్‌

Palasa Airport Master Plan
Palasa Airport Master Plan (ETV Bharat(File Photo))
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 11:34 AM IST

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Palasa Airport Master Plan : ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిలో మరో కీలక అడుగు పడింది. శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో అత్యాధునిక విమానాశ్రయం రాబోతోంది. ఈ భారీ ఎయిర్‌పోర్టు నిర్మాణానికి సంబంధించిన ముసాయిదా మాస్టర్ ప్లాన్ తాజాగా సిద్ధమైంది. తొలి దశలో రూ.750 కోట్ల భారీ ఖర్చుతో ఈ ప్రాజెక్టును ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించనున్నారు. ప్రముఖ సంస్థ 'రైట్స్' దీనికి సంబంధించిన డీపీఆర్​ను రూపొందించింది. ఈ నివేదిక ప్రకారం, 2030 నాటికి పలాస విమానాశ్రయం తొలి దశ సేవలను ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు.

పక్కాగా మట్టి పరీక్షలు : ​పలాస ఎయిర్‌పోర్టు కోసం సిద్ధమైన మాస్టర్ ప్లాన్‌లో మొత్తం 44 కీలక అంశాలను పొందుపరిచారు. విమానాశ్రయం కోసం ఏకంగా 1,185 ఎకరాలకు పైగా సువిశాల భూమిని కేటాయించారు. విమానాల రాకపోకల కోసం 2,400 మీటర్ల పొడవైన రన్‌వేను నిర్మిస్తారు. రన్‌వే స్ట్రిప్ వెడల్పు 140 మీటర్లుగా ఉంటుంది. 23 మీటర్ల టాక్సీ వే నిర్మిస్తారు. దీనికి తోడుగా బ్లాస్ట్ ప్యాడ్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ​విమానాశ్రయానికి ప్రతిపాదించిన భూముల్లో ఇప్పటికే మట్టి నమూనా పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షలు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. దీంతో నిర్మాణ పనులకు లైన్ క్లియర్ అయింది.

​ఆకర్షణగా కమర్షియల్ హబ్ : ​ఈ ప్రాజెక్టులో ఎయిర్‌పోర్టుతో పాటు భారీ వాణిజ్య సముదాయం ఆకర్షణీయంగా నిలవనుంది. వ్యాపారాల కోసం ఏకంగా 337.8 ఎకరాలను ప్రత్యేకంగా కేటాయించారు. భారీ, మధ్యతరహా పరిశ్రమల ఏర్పాటు కోసం 3.5 ఎకరాలు ఇస్తారు. చిన్న పరిశ్రమలకు 2 ఎకరాలు కేటాయించారు. సర్వీస్ సెక్టార్‌కు 4 ఎకరాలు రిజర్వ్ చేశారు. రిటైల్ దుకాణాలకు, వ్యాపార సముదాయాలకు 20.7 ఎకరాలు కేటాయించారు. ప్రయాణికుల వసతి కోసం హోటళ్లకు 31 ఎకరాలు కేటాయించారు. వీటితో పాటు హెల్త్‌కేర్, ఐటీ అవసరాలకు కూడా భూములను ఇస్తూ ముసాయిదా ప్లాన్ రూపొందించారు. దీంతో విమానాశ్రయం చుట్టూ భారీ వ్యాపార కేంద్రం అభివృద్ధి చెందనుంది.

​నిర్మాణం ఎలా? మూడు ప్రతిపాదనలు : ఈ విమానాశ్రయ నిర్మాణాన్ని ఏ పద్ధతిలో చేపట్టాలనే దానిపై ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం మూడు కీలక ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తోంది. ఎయిర్‌పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాతో కలిసి ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంలో నిర్మించడం. ఏఏఐ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా జాయింట్ వెంచర్‌గా ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టడం. పూర్తిగా ఏఏఐ ద్వారానే విమానాశ్రయాన్ని అభివృద్ధి చేయడం. వీటిలో ఒక దానిపై త్వరలోనే ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది. విమానాశ్రయాన్ని మొత్తం మూడు దశల్లో విస్తరిస్తారు. ప్రారంభమైన తొలి 15 ఏళ్లలో ఏటా 2.80 లక్షల మంది ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తారు. ఆ తర్వాత విమాన సర్వీసులను మరింత పెంచుతారు. 2055 నాటికి ఏటా ఏకంగా 6 లక్షల మంది ప్రయాణించే స్థాయికి ఈ ఎయిర్‌పోర్టును అప్‌గ్రేడ్ చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

ఎవరికి లాభం? కార్గో అవకాశాలు : ఈ ఎయిర్‌పోర్టు కేవలం పలాసకే పరిమితం కాకుండా చుట్టుపక్కల 100 కిలోమీటర్ల పరిధిలోని ప్రజలకు చేరువ కానుంది. సోంపేట, పాలకొండ, ఇచ్ఛాపురంతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రమైన ఒడిశాలోని బ్రహ్మపుర్ ప్రజలకు ఇది సౌకర్యంగా ఉంటుంది. భోగాపురం వెళ్లే శ్రీకాకుళం, దక్షిణ ఒడిశా వాసుల ట్రాఫిక్ సుమారు 2 శాతం మేర ఈ కొత్త ఎయిర్‌పోర్టుకు మళ్లనుంది. ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశాల్లో లభించే మత్స్య సంపద, జీడిపప్పు, ఆగ్రో ఉత్పత్తుల ఎగుమతులకు ఇది కేంద్ర బిందువు కానుంది. త్వరగా పాడైపోయే సీఫుడ్‌ను ఇక్కడి నుంచి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు వేగంగా చేరవేయవచ్చు. విశాఖ ఎయిర్‌పోర్ట్ కార్గోలో 10 శాతం ఇక్కడికే మళ్లుతుందని అంచనా. ప్రారంభ దశలోనే ఇక్కడి నుంచి రోజుకు 800 కిలోల సరకు రవాణా జరుగుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

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