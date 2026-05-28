విద్యార్థులు నైపుణ్యాలు మెరుగయ్యేలా - ఉద్యోగాలు సాధించేలా పీయూ నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమం

పాలమూరు యూనివర్సిటీ వ్యూహాత్మక నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమం - పీయూ విద్యార్థుల సందేహాల నివృత్తికి కోడ్‌తంత్ర ఏఐ ప్రోగ్రాం - ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా లాగిన్‌కు అవకాశం - ఉద్యోగ అవకాశాలకు మార్గదర్శి

Published : May 28, 2026 at 10:53 PM IST

Palamuru University Introduced a Strategic Skill Development Program : ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో కేవలం డిగ్రీ పట్టా ఉంటే సరిపోదు. ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందాలంటే విద్యార్థులకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, కమ్యూనికేషన్‌ నైపుణ్యాలు, నాయకత్వ లక్షణాలు వంటి అనేక అంశాల్లో ప్రావీణ్యం అవసరం. చాలా మంది విద్యార్థులు కష్టపడి చదివి మంచి మార్కులు, ర్యాంకులు సాధించినప్పటికీ నైపుణ్యాల కొరత వల్ల ఉద్యోగ అవకాశాలను కోల్పోతున్నారు. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు పాలమూరు యూనివర్సిటీ వినూత్నంగా 'వ్యూహాత్మక నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమం'ను ప్రవేశపెట్టింది. విద్యార్థులను ఉద్యోగయోగ్యులుగా తీర్చిదిద్దడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం.

నాణ్యమైన శ్రామికశక్తి తయారీ : ప్రస్తుతం పరిశ్రమలు నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయి. ఉద్యోగ నియామకాల సమయంలో మౌఖిక పరీక్షలు, రాత పరీక్షలు, గ్రూప్‌ డిస్కషన్లు నిర్వహించి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తున్నాయి. అయితే విద్యార్థుల్లో పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు తక్కువగా ఉండటం పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యాసంస్థలు, పరిశ్రమల మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని తగ్గించేందుకు పాలమూరు యూనివర్సిటీ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. పరిశ్రమలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలతో విద్యార్థులను సిద్ధం చేయడం ద్వారా నాణ్యమైన శ్రామికశక్తిని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఇది రూపొందించబడింది.

ఒకే క్లౌడ్‌ ఫ్లాట్‌ఫాంలో వేలాది మంది విద్యార్థులు : పాలమూరు యూనివర్సిటీ, దాని అనుబంధ కళాశాలల్లో చదువుతున్న 35,824 మంది డిగ్రీ, పీజీ విద్యార్థులను ఒకే డిజిటల్‌ వేదిక కిందకు తీసుకొచ్చారు. ప్రతి విద్యార్థికి ప్రత్యేక యూనిక్‌ రోల్‌ నంబర్‌ మరియు పాస్‌వర్డ్‌ కేటాయించి ప్రత్యేక క్లౌడ్‌ ఫ్లాట్‌ఫాంను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ విధమైన సాంకేతిక వేదికను ప్రవేశపెట్టిన తొలి విశ్వవిద్యాలయంగా పాలమూరు యూనివర్సిటీ నిలిచింది. పీఎం ఉషా పథకంలో భాగంగా ఉన్నత విద్యామంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో టెలీకమ్యూనికేషన్స్‌ కన్సల్టెంట్స్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ సహకారంతో ఈ కార్యక్రమం అమలవుతోంది.

కృత్రిమ మేధతో ఆధునిక శిక్షణ : ఈ క్లౌడ్‌ ఫ్లాట్‌ఫాం కృత్రిమ మేధ సాంకేతికతతో పని చేయడం ప్రత్యేకత. విద్యార్థులు ఎక్కడి నుంచైనా, ఎప్పుడైనా మొబైల్‌ లేదా కంప్యూటర్‌ ద్వారా లాగిన్‌ అయి తమ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. ఐటీ, ఫార్మా, ఇతర రంగాలకు సంబంధించిన శిక్షణా అంశాలను సులభంగా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కృత్రిమ మేధ ఆధారంగా వినసొంపైన గొంతుతో సమాచారం అందించడం వల్ల విద్యార్థులు సులభంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు. ఇది విద్యార్థుల్లో నేర్చుకునే ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది.

ఉద్యోగ అవకాశాలకు మార్గదర్శి : ఈ కార్యక్రమం విద్యార్థులను ఉద్యోగ పోటీలకు సమర్థంగా సిద్ధం చేస్తోంది. విషయ పరిజ్ఞానంతో పాటు ప్రవర్తన, కమ్యూనికేషన్‌, సాంకేతిక నైపుణ్యాలు, బృంద చర్చలు, నాయకత్వ లక్షణాలపై సమగ్ర శిక్షణ అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇంటర్వ్యూలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులకు మార్గదర్శిగా ఉపయోగపడుతోంది. విద్యార్థి అభ్యాస ప్రగతిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, స్వీయ అంచనా వేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. దీని ద్వారా విద్యార్థులు తమ బలహీనతలను గుర్తించి మెరుగుపరుచుకునే అవకాశం పొందుతున్నారు.

పాలమూరు యూనివర్సిటీ ప్రారంభించిన వ్యూహాత్మక నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమం విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారుతోంది. ఇది కేవలం విద్యను అందించడమే కాకుండా ఉద్యోగ అవకాశాలకు తగిన నైపుణ్యాలను పెంపొందించే దిశగా పని చేస్తోంది. ఆధునిక సాంకేతికత, కృత్రిమ మేధ వినియోగంతో విద్యార్థులను ప్రపంచ స్థాయి పోటీలకు సిద్ధం చేస్తోంది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని విద్యాసంస్థలు కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలను ప్రవేశపెడితే దేశానికి నాణ్యమైన శ్రామికశక్తి లభించడమే కాకుండా నిరుద్యోగ సమస్య కూడా కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

"విద్యార్థులకు కావాల్సన సమాచారం స్పష్టంగా అందిస్తుంది. అవసరం అయితే ఆడియో ఫార్మాట్​లో పూర్తిగా విడమరచి వివరిస్తుంది. ఏదైనా ఉద్యోగానికి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తుంటే, అందుకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం అందజేస్తుంది" - రమేశ్ ​బాబు, రిజిస్ట్రార్​, పాలమూరు యూనివర్సిటీ

