పని షురూ చేసిన 'బాహుబలి మోటార్లు' - పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులో ప్రారంభమైన ఎత్తిపోతలు
పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులో ఎత్తిపోతలు ప్రారంభమయ్యాయి. నార్లాపూర్ జలాశయంలో నీరు నిల్వ చేసుకునేలా ఇటీవలే మంత్రి జూపల్లి 2 బాహుబలి మోటర్లను ఆన్ చేశారు. మిగిలిన పనులనూ డిసెంబర్ వరకు పూర్తి చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
Published : October 16, 2026 at 10:11 AM IST
Palamuru-Rangareddy Project Works : పక్కనే కృష్ణమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతున్నా పాలమూరు జిల్లా దాహం మాత్రం తీర్చలేకపోయింది. తుంగభద్ర నది కాస్త తొంగి చూసినా సాగునీటికి కొంతైనా సాయం అందించలేకపోయింది. దిండి, భీమా నదులు ఎన్నున్నా పాలమూరు జిల్లా గొంతు తడపలేకపోయాయి. దశాబ్దాలుగా కరవుతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న జిల్లాపై 'పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం' కరుణించింది. ప్రాజెక్టులో 2 బాహుబలి మోటార్లను ప్రారంభించి అటు తాగు నీరు, ఇటు సాగునీరు అందిస్తోన్న ప్రభుత్వం, మిగతా పనిని శరవేగంగా పూర్తి చేయడానికి సన్నద్ధమయ్యింది.
ఒక్కో పంపు రోజూ పావు టీఎంసీ ఎత్తిపోయగలవు
పక్కనే కృష్ణా నదీ పారుతున్నా సరైన ప్రాజెక్టులు లేక ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్, రంగారెడ్డి జిల్లాలు ఏళ్లుగా ఇబ్బందులు పడ్డాయి. ఈ ప్రాంతాలకు నీరందించేందుకు చేపట్టిన పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులో ఎట్టకేలకు 2 బాహుబలి మోటార్లను ఆన్ చేసి నీటి ఎత్తిపోతలను ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. శ్రీశైలంలో నీటి మట్టం తగ్గుతుండటంతో నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్లో నీటిని నింపి పెట్టుకునేలా మంత్రి జూపల్లి బాహుబలి మోటార్లను ఆన్ చేశారు. ఇందులో 145 మెగావాట్ల బాహుబలి పంపులను వినియోగిస్తుండగా, ఒక్కోటి రోజుకు పావు టీఎంసీ నీటిని ఎత్తిపోయగలదు.
పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టులోని 2 బాహుబలి మోటార్లతో మిషన్ భగీరథకు నీటి సరఫరా చేస్తూ త్వరలోనే కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకంలో మోటార్లను పునరుద్ధరిస్తామని ప్రాజెక్ట్ చీఫ్ ఇంజినీర్ పార్థసారథి తెలిపారు. వట్టెం రిజర్వాయర్ నుంచి కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కాలువకు 3 కిలోమీటర్ల పొడవైన లింక్ కెనాల్ నిర్మించి కల్వకుర్తి ప్రాంత రైతులకు నీరందించేలా సన్నాహకాలు సాగుతున్నాయని వెల్లడించారు.
"ప్రస్తుతం నార్లాపూర్లో 3.85 టీఎంసీల నీరుంది. మొత్తంగా 6 టీఎంసీలను నిల్వ చేసుకునేలా నీటిని ఎత్తిపోస్తున్నాం. ఇందులో భాగంగా మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో అనుమతి తీసుకొని 5 రోజులపాటు బాహుబలి మోటార్లు నడిచేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం 2 టీఎంసీలు ఎత్తిపోయాలని నిర్ణయించాం. అప్పుడప్పుడు నీటి నిల్వ తగ్గిపోయినప్పుడు కూడా పంపులను వినియోగించాలని చూస్తున్నాం" - పార్థసారథి, పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం సీఈ
కేఎల్ఐ మోటార్ల మరమ్మతుకు చర్యలు
పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు ప్యాకేజీ-3లో పెండింగ్ పనుల వల్లే దాదాపు 50, 60 టీఎంసీల నీటి నిల్వకు అవకాశం లేకుండా పోయింది. ఈ ప్యాకేజీలో 8 కిలోమీటర్ల కెనాల్ పూర్తి చేస్తే నార్లపూర్ నుంచి ఏదుల, వట్టెం, కరివెన వరకు నీటిని ఎత్తిపోసుకునే అవకాశం ఉండేది. డిసెంబర్ వరకు పనులు పూర్తి చేయాలన్న సీఎం ఆదేశంతో ప్యాకేజీ-3 పనులు కొలిక్కి తెస్తున్నట్లు వివరించారు. మరోవైపు మిషన్ భగీరథ కోసం మహాత్మగాంధీ కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతలలోని మోటార్లను విరామం లేకుండా నడిపించాల్సి వస్తోంది.
కేఎల్ఐలో మొత్తం 5 మోటార్లుండగా ప్రస్తుతం 3 మాత్రమే నడుస్తున్నాయి. నార్లపూర్ నుంచి ఎల్లూరు జలాశయానికి నీటిని తీసుకునేందుకు అవకాశం రావడంతో కేఎల్ఐ మోటార్లను ఆఫ్ చేసి మరమ్మతు చేస్తామని చెబుతున్నారు.
"ప్యాకేజీ-3 ద్వారా 8 కిలోమీటర్ల కాలువ నిర్మాణం చేపట్టాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం ఆ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. అలాగే ఇన్నాళ్లు కేఎల్ఐ ప్రాజెక్టులో 2 మోటార్లు పనిచేయకున్నా మిషన్ భగీరథకు నీరు సరఫరా చేస్తుండటం వల్ల మిగితా మోటార్లను ఆఫ్ చేయడానికి వీలు ఉండేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు పీఆర్ఎల్ఐ పంపులతో మిషన్ భగీరథను కొనసాగిస్తుండటంతో కేఎల్ఐ మోటార్లను రిపేర్ చేసుకునే అవకాశం వచ్చింది" - పార్థసారథి, పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం సీఈ
మొత్తంగా పాలమూరు-రంగారెడ్డిలో డిస్ట్రిబ్యూటరీలు, కెనాల్ల పనులు కానప్పటికీ రిజర్వాయర్లలో నీటిని ఎత్తిపోసుకునేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రాజెక్ట్ అధికారులు వివరిస్తున్నారు.
పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకు జాతీయహోదా ఇచ్చే ప్రతిపాదన లేదు : కేంద్రం
అంచనాలకు ఓకే - బిల్లులు మాత్రం పనులు చూశాకే : 'పాలమూరు-రంగారెడ్డి'లో న్యూ రూల్స్