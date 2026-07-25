ETV Bharat / state

అంచనాలకు ఓకే - బిల్లులు మాత్రం పనులు చూశాకే : 'పాలమూరు-రంగారెడ్డి'లో న్యూ రూల్స్​

పాలమూరు - రంగారెడ్డిలో కొత్త నిబంధనలు - ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రధాన కార్యదర్శి - మల్లగుల్లాలు పడుతున్న నీటి పారుదల శాఖ

Palamuru Rangareddy Lift Irrigation
Palamuru Rangareddy Lift Irrigation (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 25, 2026 at 11:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Palamuru Rangareddy Lift Irrigation : పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల్లోని 4 ప్యాకేజీలకు సవరించిన అంచనాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం లభించినా బిల్లులు పాస్‌ చేసే ముందు పనికి సంబంధించిన వివరాలను నిర్ధారించుకోవాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. థర్డ్‌ పార్టీతో పరిశీలింపజేసి, హై పవర్‌ కమిటీ ఆమోదం తర్వాత గుత్తేదారుకు చెల్లించాలని ఆదేశించింది. ప్రతి పనిని గుత్తేదారు చేశారా? లేదా నిర్ధారించుకోవడం, జాప్యానికి కారణం గుత్తేదారుది కాదు అని రూఢీ చేసుకోవడం సహా పలు నిబంధనలతో తాజాగా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్‌ జాజు నీటి పారుదల శాఖ కార్యదర్శికి అంతర్గత మెమో పంపారు. రెండు రోజుల క్రితం పంపిన ఈ మెమో నీటి పారుదల శాఖలో సంచలనం సృష్టించింది.

జీవో-94లో మార్పులు చేసేందుకు కమిటీ నియామకం : పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పనులకు సంబంధించి చెల్లించే బిల్లులపై సర్కారు మరింత పారదర్శకంగా ముందుకెళ్తోంది. కాంట్రాక్టు ఒప్పంద నిబంధనలు, టెండర్‌ ప్రక్రియ, పనుల్లో జాప్యం, పెరుగుతున్న వ్యయం ఇలా అన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని మూడు దశాబ్దాల క్రితం జారీ చేసిన జీవో-94లో మార్పులు చేసేందుకు ఇటీవలే ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ప్రభుత్వం నియమించింది. తాజాగా సవరించిన అంచనాకు ఆమోదం తెలిపినా, గుత్తేదారుకు బిల్లుల చెల్లింపులో నిబంధనలు మరింత కఠినతరం చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకొంది.

కొన్ని కారణాల వల్ల జాప్యం : పాలమూరు నుంచి రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంలోని 7, 11, 15, 17వ ప్యాకేజీల సవరించిన అంచనాలకు ఈ నెల 17న జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశం ఆమోదం తెలిపింది. దీనివల్ల ఖజానాపై అదనంగా రూ.2,353.38 కోట్ల భారం పడింది. 2016లో ఈ నాలుగు ప్యాకేజీల పనులకు ఒప్పందం జరగ్గా, భూ సేకరణలో ఆలస్యం, ఎన్జీటీలో కేసులు తదితర కారణాల వల్ల తీవ్ర జాప్యం జరిగింది. పదేళ్లైనా ఇంకా పనులు పూర్తి కాలేదు. ఒప్పందం ప్రకారం జరగకపోవడంతో పెరిగిన ధరల వర్తింపు, అదనంగా పని చేయాల్సి రావడం, జీఎస్టీతో సహా పెరిగిన పన్నుల భారం వల్ల భారీగా అంచనాలు పెరిగాయి.

నీటి పారుదల శాఖను ఆశ్చర్యపరిచిన నోట్‌ : రెండేళ్లుగా ఆర్థిక, నీటి పారుదల శాఖల చుట్టూ తిరిగిన తర్వాత సవరించిన అంచనాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం లభించింది. ఇందులో ఏదుల వద్ద ఉన్న వీరాంజనేయ రిజర్వాయర్‌ నుంచి వట్టెం వద్ద ఉన్న వెంకటాద్రి రిజర్వాయర్‌కు నీటిని తీసుకెళ్లే మార్గంలోని సొరంగానికి సంబంధించిన ఏడో ప్యాకేజీలో రూ.918 కోట్లు పెరిగింది. వెంకటాద్రి రిజర్వాయర్‌లో మట్టికట్ట నిర్మాణానికి సంబంధించిన 11వ ప్యాకేజీలో 682.75 కోట్లు పెరిగింది.

కురుమూర్తిరాయ రిజర్వాయర్‌ మట్టికట్ట నిర్మాణానికి సంబంధించిన 15వ ప్యాకేజీలో 491.85 కోట్లు, ఉదండాపూర్‌ రిజర్వాయర్‌ మట్టి కట్ట నిర్మాణానికి సంబంధించిన 17వ ప్యాకేజీలో రూ.260.78 కోట్లు పెరిగింది. ఈ పెంపునకు మంత్రివర్గ ఆమోదం లభించడంతో ఇక మిగిలింది బిల్లుల చెల్లింపే అని నీటి పారుదల శాఖ భావించింది. అయితే చెల్లింపులో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రధాన కార్యదర్శి నుంచి వచ్చిన నోట్‌ నీటి పారుదల శాఖను ఆశ్చర్యపరిచింది.

సీఎస్‌ ఆదేశాలతో నీటి పారుదల శాఖ మల్లగుల్లాలు : అదనంగా చేయాల్సి వచ్చిన పని, చేసిన పనిని సంబంధిత ఇంజినీర్లు నిర్ధారించి పంపడం, రాష్ట్ర స్థాయి స్టాండింగ్‌ కమిటీ, హైపవర్‌ కమిటీ ఆమోదం లభించగానే చెల్లించే వారు. ఇప్పుడు చేసిన పనిని నిర్ధారించుకొన్న తర్వాతనే బిల్లులు చెల్లించాలని సీఎస్‌ స్పష్టం చేశారు. మళ్లీ పెరుగుదల లేకుండా నిర్దిష్ట కాలంలో పనిని పూర్తి చేస్తామని గుత్తేదారు నుంచి అండర్‌ టేకింగ్‌ తీసుకొని అనుబంధ ఒప్పందం చేసుకోవాలని సూచించారు. కాంట్రాక్టు నిబంధనల ప్రకారం జాప్యానికి కారణం గుత్తేదారుది కాదన్న నిర్ధారణ జరిగిన చోటే చెల్లించాలని, పన్నులు, డ్యూటీలు ఎక్కడైతే వర్తిస్తాయో అక్కడే ఇవ్వాలని పేర్కొనడంతో పాటు మళ్లీ హైపవర్‌ కమిటీ ఆమోదం తీసుకోవాలని సూచించారు. ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఈ కమిటీకి ఛైర్మన్‌గా ఉంటారు. తాజాగా సీఎస్‌ నుంచి వచ్చిన ఆదేశాలతో ఏం చేయాలన్న దానిపై నీటి పారుదల శాఖ మల్లగుల్లాలు పడుతోంది.

పెండింగ్‌ ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే - పాలమూరు పచ్చనిపైరే

రూ.85 వేల కోట్లకు పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు - నీటిపారుదల శాఖ తాజా అంచనా

TAGGED:

PALAMURU RANGAREDDY
పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్​ ఇరిగేషన్
SANJAY JAJU
CHANGES TO GO 94
PALAMURU RANGAREDDY LIFT IRRIGATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.