జూరాలకు నీటిని విడుదల చేయండి - కర్ణాటక సీఎంకు పాలమూరు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల విజ్ఞప్తి
కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ను ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా చెందిన మంత్రులు ఎమ్మెల్యేల బృందం కలిసింది. నెల రోజులపాటు 5 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేసి రైతులను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
Published : September 23, 2026 at 7:18 AM IST
Krishna Water to Palamuru Farmers : జూరాల నుంచి నీటిని విడుదల చేసేందుకు ప్రభుత్వం ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. నారాయణపూర్ నుంచి కృష్ణా జలాలు విడుదల చేయాలని కర్ణాటక ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ను ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా చెందిన మంత్రులు ఎమ్మెల్యేల బృందం కలిసింది. నెల రోజులపాటు 5 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల చేయాలని రాష్ట్ర బృందం కోరింది.
కర్ణాటక సీఎం డీకేను కలిసిన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు
ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో కీలకమైన జూరాల జలాశయం కింద నీటి అవసరాలు, రైతుల సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కృష్ణా జలాలను విడుదల కోసం ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోని రైతుల ఆందోళనలు బీఆర్ఎస్, బీజేపీ విమర్శల నేపథ్యంలో నీటి విడుదల కోసం ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. సచివాలయంలో మంగళవారం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డితో ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సమావేశమై చర్చించారు. జూరాల జలాశయం కింద సమస్యలను సీఎంకు వివరించారు. కొద్దిరోజులుగా రైతుల ఆందోళనలను ప్రస్తావించారు.
డీకేతో ఫోన్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి
ఈ క్రమంలో కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్కు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఫోన్ చేశారు. కృష్ణా జలాలు విడుదల చేయాలని కోరారు. డీకే శివకుమార్ను స్వయంగా కలిసి పరిస్థితి వివరించి నీటిని విడుదల చేయాలని కోరాలని మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం సూచించారు. ఈ మేరకు మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, వాకిటి శ్రీహరి, ఎమ్మెల్యేలు బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, మేఘారెడ్డి, మధుసూదన్ రెడ్డి హుటాహుటిన బెంగళూరు వెళ్లి మంగళవారం రాత్రి కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్ను కలిశారు.
5 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల చేయాలని విజ్ఞప్తి
దక్షిణ తెలంగాణలోని రైతుల ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు కృష్ణా నది నుంచి సాగునీటిని విడుదల చేయాలని కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్ను రాష్ట్ర బృందం కోరింది. ప్రస్తుతం జూరాల, భీమా, నెట్టెంపాడు, కోయిల్సాగర్ ఆయకట్టు పరిధిలో పంటలు కీలక దశలో ఉన్నందున వాటిని కాపాడేందుకు కర్ణాటక నుంచి కృష్ణా జలాలను విడుదల చేయాల్సిన అవసరాన్ని వివరించారు. నాలుగు సాగునీటి పథకాల కింద దాదాపు ఐదున్నర లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉందని వేలాది రైతు కుటుంబాలు వ్యవసాయంపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారని తెలిపారు. ప్రస్తుత దశలో నీటి కొరత ఏర్పడితే పంట దిగుబడులతోపాటు రైతుల ఆదాయం, జీవనోపాధిపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ప్రస్తుత పంటలను కాపాడేందుకు నెల రోజులపాటు నిరంతరాయంగా 5 వేల క్యూసెక్కుల కృష్ణా జలాలు విడుదల చేయాలని కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ను మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల బృందం కోరింది. ఈ నీటితో కీలక దశలో ఉన్న పంటలకు సకాలంలో సాగునీరు అందించి రైతులను ఆదుకోవచ్చని వివరించింది.
పొరుగు రాష్ట్రాల మధ్య సహకార స్ఫూర్తి
రానున్న రోజుల్లో కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతంలో మరిన్ని వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ప్రస్తుతం నియంత్రిత పద్ధతిలో నీటిని విడుదల చేస్తే అందుబాటులో ఉన్న నీటిని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవచ్చని రాష్ట్ర ప్రతినిధి బృందం డీకే శివకుమార్కు వివరించింది. పొరుగు రాష్ట్రాల మధ్య సహకార స్ఫూర్తితో కర్ణాటక ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించి నీటి విడుదలకు చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు కోరారు. రెండేళ్ల క్రితం కూడా ఇదే తరహా పరిస్థితులు ఏర్పడగా నారాయణపూర్ నుంచి జూరాలకు నీటిని విడుదల చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు.
మరోమారు భేటీ అవుదామని డీకే సూచన
కర్ణాటక సీఎల్పీ సమావేశం కారణంగా బిజీగా ఉన్న డీకే ఇవాళ ప్రత్యేకంగా భేటీ అవుదామని మంత్రుల బృందానికి సూచించారు. కర్ణాటక నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి, కార్యదర్శితోపాటు ఇతర అధికారులతో భేటీ నిర్వహించి తెలంగాణ నీటి అవసరాలపై చర్చిద్దామని పేర్కొన్నారు. కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్ సానుకూలంగా స్పందించినట్లు రాష్ట్ర బృందం తెలిపింది. తెలంగాణ రైతులకు లాభం జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారని తెలిపారు. కర్ణాటక నుంచి ఇవాళ నీరు విడుదల విడుదల చేస్తే వెంటనే జూరాల నుంచి నీరు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
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