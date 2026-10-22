పాలమూరు నుంచి డిండికి నీటి తరలింపును ఆపండి : ఉత్తమ్కు విజ్ఞప్తి
Water from Palamuru to Dindi : ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డితో పాలమూరు జిల్లా నేతలు భేటీ అయ్యారు. డిండికి ఏదుల నుంచి కాకుండా వేరే మార్గం ద్వారా నీరు తీసుకోవాలని నేతలు కోరారు.
Published : October 22, 2026 at 7:45 PM IST
Water from Palamuru to Dindi : పాలమూరు ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఇవాళ కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. పాలమూరు నుంచి డిండి ప్రాజెక్టుకు నీటి తరలింపును ఆపాలని జిల్లా ప్రతినిధులు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి విజ్ఞప్తి చేశారు. పాలమూరు జిల్లాలో పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టుల పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఇరిగేషన్ మంత్రిని కోరినట్లు ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా ప్రజా ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఏదుల నుంచి డిండికి నీటిని తరలించే అంశాన్ని చర్చించినట్లు చెప్పారు. ఈ అంశంపై అధికారులతో చర్చించి అన్ని ప్రాంతాలకు ఆమోదయోగ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చినట్లు ఉమ్మడి పాలమూరు ప్రజాప్రతినిధులు వెల్లడించారు.
గంటన్నర పాటు చర్చలు
డిండి ప్రాజెక్టుకు నీటి తరలింపు అంశం పాలమూరు జిల్లా నేతల్లో గత కొంతకాలంగా ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాకు చెంది మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, ఎంపీ మల్లు రవి, ఆ జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు జూబ్లీహిల్స్లోని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని ఆయన ఇంట్లో కలిశారు. దాదాపు గంటన్నరపాటు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో జరిగిన సమావేశంలో డిండి నీటి తరలింపుతో పాటు పాలమూరు జిల్లాలో పెండింగ్లో ఉన్న సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పనులపైనా చర్చించారు.
ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూడాలని విజ్ఞప్తి
ఏదుల నుంచి డిండికి నీటిని తరలిస్తే పాలమూరు ప్రాంతంలోని ఆయకట్టుకు నీటి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉందని నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే డిండి ప్రాజెక్టుకు నీటిని అందించడాన్ని తాము వ్యతిరేకించడం లేదని, పాలమూరు రైతులకు నష్టం జరగకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో నీటిని తరలించాలని కోరినట్లు తెలిపారు.
ఆమోదయోగ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంటాం
ఏదుల నుంచి కాకుండా మరో ప్రత్యామ్నాయ నీటి వనరు ద్వారా డిండికి నీటిని తరలించే అవకాశాలను పరిశీలించాలని నేతలు మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏదుల నుంచి గ్రావిటీ ద్వారా నీటిని తరలిస్తే ఎగువ ప్రాంతాల్లోని పాలమూరు ఆయకట్టుకు నీటి సరఫరాపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని వివరించారు. డిండి ప్రాజెక్టుకు నీరు ఇవ్వాలన్న అంశంలో తమకు అభ్యంతరం లేదని అయితే పాలమూరు ప్రాంత ప్రయోజనాలకు భంగం కలగకుండా పరిష్కారం చూపాలని స్పష్టం చేశారు. అధికారులతో చర్చించి ఆమోదయోగ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రి ఉత్తమ్ హామీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
"ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో పాలమూరు జిల్లా అన్ని ప్రాజెక్టులపైన చర్చించాం. పాలమూరు, నల్గొండ రైతులకు ఎటువంటి నష్టం, ఇబ్బందులు కలగకుండా చూస్తాం. అధికారులతో చర్చించి అన్ని ప్రాంతాలకు ఆమోదయోగ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చెప్పారు" - జూపల్లి కృష్ణారావు, మంత్రి
మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తమ ప్రయోజనాలకు అన్యాయం చేయరనే నమ్మకం తమకు ఉందని జూపల్లి అన్నారు. పాలమూరు ప్రాజెక్టుల్లో పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నింటినీ త్వరలో పూర్తి చేస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చినట్లు చెప్పారు.