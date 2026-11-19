వెనకబడిన విద్యార్థులకు సాంకేతిక సాయం - 'పాల్'తో చదువుకు ఊతం
PAL Labs In School : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఏర్పాటు చేసిన 'పర్సనలైజ్డ్ అడాప్టివ్ లెర్నింగ్' ల్యాబ్లు విద్యా పురోగతికి దోహదపడుతున్నాయి. అనకాపల్లి జిల్లాలో ఇప్పటికే సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 12:58 PM IST
కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ, విద్యా వ్యవస్థ మరింత ఆధునీకరణ చెందుతోంది. ఇది క్రమంగా సాంప్రదాయ తరగతి గదుల నుంచి డిజిటలైజేషన్ వైపు మళ్లుతోంది.ఈ మార్పు ప్రైవేట్ కళాశాలల్లోనే కాకుండా, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇదే క్రమంలో అనకాపల్లిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఏర్పాటు చేసిన 'పర్సనలైజ్డ్ అడాప్టివ్ లెర్నింగ్' (పాల్) ల్యాబ్లు విద్యా పురోగతికి దోహదపడుతున్నాయి.
జిల్లాలో ఇప్పటికే సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. కొత్తగా 18 ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం టాబ్లెట్లను అందించింది. మొదట జిల్లాలోని 47 'పీఎం శ్రీ' పాఠశాలల్లో ఈ ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేశారు. తాజాగా మరో 18 కేంద్రాలకు అనుమతి లభించడంతో, సమగ్ర శిక్షా విభాగం అదనపు ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ (ఏపీసీ) శ్రీరాములు సంబంధిత ప్రధానోపాధ్యాయులకు ఈ టాబ్లెట్లను అందజేశారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే ఈ పాల్ ల్యాబ్లు, విద్యార్థులు తమ విద్యా పాఠ్యప్రణాళికలో పురోగతి సాధించేలా రూపొందించారు. విద్యార్థుల వ్యక్తిగత సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా వారిని తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో, మూడు సంవత్సరాల క్రితం జిల్లాలోని కొన్ని ఎంపిక చేసిన పాఠశాలల్లో వీటిని ప్రవేశపెట్టారు. ప్రారంభంలో టాబ్లెట్లలో సాంకేతిక లోపాలు, వై-ఫై కనెక్టివిటీ సమస్యలు వంటి సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, కాలక్రమేణా వాటిని పరిష్కరించారు. విద్యార్థులు ఎంతో ఉత్సాహంతో టాబ్లెట్లను ఉపయోగించడం, వారి అభ్యాస సామర్థ్యాల్లో మెరుగుదల కనిపించడంతో, ప్రభుత్వం మరిన్ని ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేయడానికి అనుమతి ఇచ్చింది.
ఈ కొత్త ల్యాబ్లతో కలిపి మొత్తం ల్యాబ్ల సంఖ్య 65కి చేరుకుంది. దీని ద్వారా సుమారు 60,000 మంది విద్యార్థులు ప్రయోజనం పొందనున్నారు. కొత్తగా మంజూరైన 18 ల్యాబ్లలో ప్రతి దానికీ 30 టాబ్లెట్లను కేటాయించారు, వీటిని త్వరలోనే వినియోగంలోకి తీసుకురానున్నారు. ఈ ల్యాబ్లలో, విద్యార్థులు టాబ్లెట్లను ఎంత సమయం ఉపయోగిస్తున్నారో, ఏయే సబ్జెక్టులలో నైపుణ్యాన్ని సాధిస్తున్నారో అధికారులు ఒక ప్రత్యేక డాష్బోర్డ్ ద్వారా పర్యవేక్షిస్తారు. ఏదైనా లోపం తలెత్తినప్పుడు, వెంటనే దానిని గుర్తించి సరిదిద్దేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు.
సమగ్ర శిక్షా విభాగం అకడమిక్ మానిటరింగ్ ఆఫీసర్ (ఏఎమ్ఓ) కెజియా మాట్లాడుతూ, ల్యాబ్ల వినియోగం, విద్యార్థుల పురోగతి పరంగా అనకాపల్లి జిల్లా అగ్రస్థానంలోని ఐదు జిల్లాల్లో ఒకటిగా నిలిచిందని పేర్కొన్నారు.
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