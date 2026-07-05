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సెలయేటి గలగలలు, జాలువారే జలపాతాలు - ఆస్వాదించేందుకు రారమ్మంటున్న 'పాకాల'

పాకాల జలపాతాలకు మంత్రముగ్ధులవుతున్న పర్యాటకులు - ప్రకృతి ప్రేమికులకు అనిర్వచనీయమైన అనుభూతులతో ఆకట్టుకుంటున్న సరస్సు - పిల్లలు, పెద్దలు ఉల్లాసంగా గడిపేలా ఆకట్టుకుంటున్న ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు

Pakala Tourism Place
Pakala Tourism Place (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 5, 2026 at 1:40 PM IST

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Pakala Tourism Place : కాకతీయుల పాలనా వైభవానికి సజీవ సాక్ష్యంగా నిలిచిన పాకాల పర్యాటకులకు మధురానుభూతులు మిగిల్చేందుకు సరికొత్తగా ముస్తాబైంది. జాలువారే జలపాతాలు, సెలయేటి గలగలలు, పక్షుల కిలకిల రావాలు సందర్శకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నాయి. ప్రత్యేక సొగబులు అద్దుకున్న పాకాల పర్యాటకులను రారమ్మని పిలుస్తోంది.

సరికొత్తగా ముస్తాబైన పాకాల : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనే కాకుండా రాష్ట్రంలోని పర్యాటక ప్రాంతాల్లో పాకాల సరస్సు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. సహజ సిద్ధమైన ప్రకృతి అందాలు పాకాల సొంతం. పర్యాటకశాఖ చొరవతో ఇప్పుడు సరికొత్తగా ముస్తాబైంది. ఆధునిక హంగులతో కొత్తరూపు సంతరించుకుంది. పిల్లలు, పెద్దలు ఉల్లాసంగా గడిపేలా చేసిన ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. బయోడైవర్సిటీ పార్కు ఇప్పటికే సరికొత్త అనుభూతులు పంచుతోంది. సరస్సులో హాయిహాయిగా బోటు షికారు చేయడం సందర్శకుల మదిని దోచేస్తోంది. ప్రకృతిలో సేదతీరేందుకు నైట్ క్యాంపింగ్‌ అవకాశం కల్పించారు. ట్రెక్కింగ్, నేచర్ వాక్ వంటి ప్రత్యేక సౌకర్యాలుతో సందర్శకులను పాకాల ఆహ్వానిస్తోంది.

ఎంజాయ్ చేయడానికి సఫారీ టూర్‌ : పాకాల కట్ట దిగువన చిల్డ్రన్ పార్కు చిన్నారుల మదిని దోచేస్తోంది. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఫ్రాంఫోలిన్, జంపింగ్, రోప్ టైర్స్, టైర్‌నెట్ వంటి వివిధ రకాల ఆట వస్తువులను ఏర్పాటు చేశారు. పక్కనే ఉన్న బట్టర్ ఫ్లై గార్డెన్‌లో రంగురంగుల సీతాకోకచిలుకలను చూస్తూ సెల్ఫీలు దిగవచ్చు. పాకాలలో పర్యాటకులు సఫారీ టూర్‌ ద్వారా ఎంజాయ్​ చేస్తూ సరికొత్త అనుభూతి పొందుతున్నారు. పక్షులు, వన్య మృగాలు, వివిధ రకాల వృక్షాలను చూస్తూ ఏర్పాటు చేశారు. పాకాలలో సైకిల్ సవారీ సైతం ఆకట్టుకుంటోంది.

సందర్శకుల మదిని దోచేస్తున్న సరస్సు : పాకాలకు వచ్చే పర్యాటకులు పార్టీలు, ఫంక్షన్లు చేసుకోవడానికి కట్ట దిగువన గణపతిదేవ వన మండపం నిర్మించారు. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకంగా ఫోటో షూట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. పచ్చని ప్రకృతి మధ్య గడపడం మధురానుభూతిని మిగుల్చుతోందని పర్యాటకులు అంటున్నారు. పర్యాటక ప్రాంతంగా ఇప్పటికే సందర్శకుల మదిని దోచేస్తున్న పాకాల మరిన్ని కొత్త అందాలను సంతరించుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశామని అధికారులు చెబుతున్నారు. పర్యాటకులపై అధిక భారం లేకుండానే అత్యాధునిక సౌకర్యాలను అందుబాటులో ఉంచుతున్నామని అంటున్నారు.

"పాకాలలో పర్యాటకుల సహాయంతో అభివృద్ధి జరగాలని కోరుకుంటున్నాం. అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ప్రాంతంలోని ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ప్రజలు భారీగా వచ్చి పాకాల అందాలను వీక్షించాలని ఆశిస్తున్నాం" - ధర్మా, అటవీ శాఖ అధికారి

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