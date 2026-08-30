పహాడీషరీఫ్లో నర్సు మృతి కేసు - చేధించిన పోలీసులు
నర్సును బిహార్ వాసి హత్య చేసినట్లు తేల్చిన పోలీసులు - ఇంటి కిటికీ లోనుంచి గదిలోకి వెళ్లి అత్యాచారం చేయబోయిన నిందితుడు - ఆమె ప్రతిఘటించడంతో గొంతు నులిమి చంపిన సైనాఉల్లా
పహాడీషరీఫ్లో నర్సు మృతిలో వీడిన మిస్టరీ (ETV Bharat)
Published : August 30, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : August 30, 2026 at 5:07 PM IST
Nurse Suspicious Death Case : పహాడీషరీఫ్లో నర్సు(21) అనుమానాస్పద మృతి కేసును పోలీసులు చేధించారు. నర్సును బిహార్ వాసి హత్య చేసినట్లు పోలీసులు తేల్చారు.
నర్సుపై అత్యాచారానికి బిహార్ వాసి సైనా ఉల్లా (35) యత్నించాడు. ఇంటి కిటికీలోంచి గదిలోకి వెళ్లి అత్యాచారం చేయబోయాడు. నర్సు ప్రతిఘటించడంతో గొంతు నులిమి చంపాడు. హత్య అనంతరం పరారైన సైనాఉల్లాను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. పోలీసుల విచారణలో నిందితుడు నేరం చేసినట్లుగా ఒప్పుకున్నాడు. ఒక రియల్ఎస్టేట్ సంస్థలో సైనా ఉల్లా సూపర్వైజర్గా పని చేస్తున్నాడు.
Last Updated : August 30, 2026 at 5:07 PM IST