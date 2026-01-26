నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్, నటుడు, నిర్మాత మురళీమోహన్లకు పద్మశ్రీ
డబ్బింగ్ కళాకారుడిగా ప్రయాణం మొదలు, బాపు తీసిన స్నేహం చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయమై అనేక చిత్రాల్లో హాస్యాన్ని పండించిన రాజేంద్రప్రసాద్-నటుడిగా, నిర్మాతగానూ రాణించిన మురళీమోహన్, రియల్ ఎస్టేట్లోనూ సత్తా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 10:26 AM IST
Padma Shri Award to Telugu Senior Actors Rajendra Prasad & Murali Mohan: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పద్మ అవార్డుల్లో ఇద్దరు తెలుగు సీనియర్ నటులు చోటు దక్కించుకున్నారు. తరతరాలుగా ప్రేక్షకులను నవ్విస్తున్న రాజేంద్రప్రసాద్ హాస్యానికి పద్మశ్రీ పరవశించింది. హాస్యంతోనే కాదు హృదయాల్ని బరువెక్కించే భావోద్వేగాలతో ఎన్నో పాత్రలకు ప్రాణం పోసిన నటకిరీటి కిరీటంలో మరో కలికితురాయి చేరింది. నటనతో పాటు అడుగుపెట్టిన ప్రతి రంగంలో జయభేరి మోగించిన మురళీమోహన్కు పద్మశ్రీ జై కొట్టింది. 53 ఏళ్లగా ఆయన చిత్ర పరిశ్రమకు చేస్తున్న సేవకు మురిసిపోయింది.
కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ మండలం దొండపాడుకు చెందిన గద్దె వెంకట నారాయణ, మాణిక్యాంబ దంపతులకు నిమ్మకూరులో జన్మించారు రాజేంద్రప్రసాద్. వెంకట నారాయణ ఉపాధ్యాయుడిగా విధులు నిర్వర్తించేవారు. ఎన్టీఆర్ ఇంటి పరిసరాల్లోనే మాస్టారు కుటుంబం నివాసం ఉండేది. దీంతో రాజేంద్రప్రసాద్పై ఎన్టీఆర్ ప్రభావం చిన్నప్పుడే బలంగా పడింది. ఇంజినీరింగ్లో డిప్లొమా చేసిన ఆయన సినీ రంగంపై ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. ఇంట్లోవాళ్లు వద్దన్నా చెన్నైలోని ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరి నటనా రంగంపై దృష్టి పెట్టారు.
'స్నేహం'తో తెరకు పరిచయం: ఇన్స్టిట్యూట్లో బంగారు పతకం సాధించినా అవకాశాలు మాత్రం రాలేదు. ఆత్మహత్యే శరణ్యం అనుకున్న సమయంలో అనుకోకుండా వచ్చిన అవకాశంతో డబ్బింగ్ కళాకారుడిగా ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత ప్రముఖ దర్శకుడు బాపు చిత్రం 'స్నేహం'తో తెరకు పరిచయం అయ్యారు. పలు చిత్రాల్లో సహాయ పాత్రలు పోషించిన రాజేంద్రప్రసాద్ ఉషాకిరణ్ మూవీస్ నిర్మాణంలో దర్శకుడు వంశీ తెరకెక్కించిన ‘ప్రేమించు పెళ్లాడు"తో కథానాయకుడిగా మెరిశారు.
ఏప్రిల్ 1విడుదల, ఎర్రమందారం, లేడీస్ టైలర్, కాష్మోరా, పుణ్యస్త్రీ, ముత్యమంత ముగ్గు, ఆ నలుగురు, మీ శ్రేయోభిలాషి, ఓనమాలు ఇలా భిన్నమైన పాత్రల్నీ రాజేంద్రప్రసాద్ భుజానికెత్తుకుని అలరించారు. విదేశాలకు వెళ్లే తెలుగువాళ్లు తమతోపాటు రాజేంద్రప్రసాద్ సినిమాల డీవీడీలు, సీడీల తీసుకెళ్లేవారు. ఒకప్పటి ప్రధాని పీవీ నరసింహారావు నా ఒత్తిడిని దూరం చేసే సాధనం రాజేంద్రప్రసాద్ సినిమానే అని చెప్పేవారు. 49 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఆయన సినీ ప్రయాణంలో 300కిపైగా సినిమాలు చేశారు. 2009లో ఆంగ్ల భాషా చిత్రం ‘క్విక్ గన్ మురుగన్'తో అంతర్జాతీయంగా ప్రేక్షకుల్ని అలరించారు.
తన 42వ ఏటే ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి గౌరవ డాక్టరేట్ అందుకున్న రాజేంద్రప్రసాద్ ఎర్రమందారం, ఆ నలుగురు చిత్రాలకిగాను ఉత్తమ నటుడిగా, మేడమ్ చిత్రానికి స్పెషల్ జ్యూరీ, టామీ చిత్రానికి ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా ఏపీ ప్రభుత్వం నుంచి నంది పురస్కారాలు అందుకున్నారు. కొంతకాలం కిందట తన ఒక్కగానొక్క కుమార్తె గాయత్రి మరణంతో ఆయన కుంగుబాటుకు గురయ్యారు. ఆ విషాదం నుంచి బయటికొచ్చి, దుఃఖాన్ని దిగమింగుకుంటూనే ఆయన సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు.
అడుగుపెట్టిన ప్రతి రంగంలోనూ జయభేరి: సినీ రంగంలో యాభయ్యేళ్లకుపైగా కొనసాగుతూ నాటి, నేటి తరాలకి మధ్య ఓ వారధిలా నిలిచిన మురళీమోహన్ను పద్మశ్రీ వరించింది. క్రమశిక్షణ, కష్టపడి పనిచేయడం రెండింటినే తన ఆయుధాలుగా మార్చుకుని అటు సినిమా, ఇటు వ్యాపార రంగాల్లోనూ ఎదిగారు మురళీమోహన్. తెరపైన ఆయన పోషించిన సాత్వికమైన పాత్రల్లాగే నిజ జీవితంలోనూ మెలుగుతూ అజాత శత్రువు అనిపించుకున్నారు. నటనలోనే కాకుండా తాను అడుగుపెట్టిన ప్రతి రంగంలోనూ జయభేరి మోగించారు.
పశ్చిమగోదావరి జిల్లా చాటపర్రుకు చెందిన మాగంటి మాధవరావు, వసుమతి దేవికి 1940 జూన్ 24న జన్మించారు మురళీమోహన్. ఆయన అసలు పేరు మాగంటి రాజారామ్ మోహన్రాయ్. సినిమా రంగంలోకి అడుగుపెట్టాక మురళీమోహన్గా మార్చుకున్నారు. ఎస్ఎస్ఎల్సీ వరకూ చాటపర్రులోనే చదివి కాలేజీ చదువు కోసం ఏలూరులో చేరారు. ఇంటర్ ఫెయిల్ కావడం, తండ్రి వ్యాపార రంగంలో ఉండటంతో మురళీమోహన్కి కూడా అదే రంగంపై ఆసక్తి ఏర్పడింది. కానీ తగినంత పెట్టుబడి లేక, చేతిలో చేయడానికి పనేమీ లేని ఆ దశలో ఆయనకు నాటకాలతో అనుబంధం ఏర్పడింది. 23 ఏట బంధువులతో కలిసి వ్యవసాయ పంపుసెట్లు, ఇతర పరికరాల వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టిన మురళీమోహన్ అందులో బాగా రాణించారు.
350కి పైగా సినిమాలు: అప్పటికే నాటకాలతో ఏర్పడిన అనుబంధం ఆయన్ని సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టేలా చేసింది. అనుకోకుండా వచ్చిన ‘జగమే మాయ’ సినిమా అవకాశం.. ఆయన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది. తిరుపతి, భారతంలో ఒక అమ్మాయి, అమరదీపం, జ్యోతి, కల్పన, ఆమె కథ, ప్రేమలేఖలు తదితర చిత్రాలతో ఆయన వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. కథానాయకుడిగా పరిమిత వ్యయంతో తెరకెక్కే బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాల్లో ఒక పక్క నటిస్తూనే మరోవైపు ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, శోభన్బాబు, కృష్ణ తదితర హీరోలు చేసే భారీ సినిమాల్లో కీలక పాత్రల్ని చేస్తూ ప్రేక్షకుల్ని అలరించారు. 53 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఆయన కెరీర్లో 350కి పైగా సినిమాలు చేశారు. 'ఓ తండ్రి తీర్పు' సినిమాకిగానూ ఏపీ ప్రభుత్వం నుంచి ఉత్తమ నటుడిగా, ప్రేమించు, వేగు చుక్కలు సినిమాలకిగానూ ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా నంది పురస్కారాల్ని అందుకున్నారు.
మురళీమోహన్ నటుడిగానే కాకుండా, నిర్మాతగానూ 25కిపైగా సినిమాలు చేశారు. 1980లో జయభేరి ఆర్ట్స్ సంస్థని తన సోదరుడు కిశోర్తో కలిసి స్థాపించిన ఆయన తన వందో చిత్రం వారాలబ్బాయి, మహేశ్బాబు కథానాయకుడిగా అతడు సహా 25 సినిమాల్ని నిర్మించారు. కథానాయకుడిగా శోభన్బాబు సలహాతో రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి అందులోనూ జయభేరి గ్రూప్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టారు. తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరి క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించిన ఆయన 2009లో ఎంపీగా ఓడిపోయినా 2014లో గెలిచారు. ప్రస్తుతం రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు.
పద్మశ్రీ అవార్డుల ప్రకటన - ఏపీ, తెలంగాణ నుంచి 11 మంది ఎంపిక
నాలుగు దశాబ్దాలుగా అలుపెరగని కృషి - తెలుగు మహిళకు బ్రిటన్ పౌర పురస్కారం