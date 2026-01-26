ETV Bharat / state

తెలుగు నాట వికసించిన పద్మాలు - విభిన్న రంగాల్లో కృషి చేస్తున్న వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టం

తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు విశిష్ట వ్యక్తులు ఎంపిక - విద్య, వైద్యం, శాస్త్ర సాంకేతిక, కళలు, పశుసంవర్ధక రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు

Padma Award recipients Nori Dattatreya Garimella Balakrishna Prasad and Vempati Kutumbashastri
Padma Award recipients Nori Dattatreya Garimella Balakrishna Prasad and Vempati Kutumbashastri (ANI)
Padma Shri Award 2026: తెలుగు నాట పద్మాలు వికసించాయి. విభిన్న రంగాల్లో తెలుగువారు చేస్తున్న విశేష కృషికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టం కట్టింది. క్యాన్సర్‌ మహమ్మారిపై అవిశ్రాంత పోరు చేస్తున్న నోరి దత్తాత్రేయుడును పద్మభూషణ్‌ వరించింది. అన్నమయ్య కీర్తనలు పాడుతూ ఏడు కొండలవాడి భక్తులను మైమరిపించే గరిమెళ్ల బాలకృష్ణప్రసాద్ గళానికి పద్మశ్రీ దాసోహమైంది. సంస్కత భాషను బలోపేతం చేసేందుకు వెంపటి కుటుంబశాస్త్రి చేస్తున్న సేవలకు పద్మశ్రీ పరవశించింది.

తెలుగు నాట వికసించిన పద్మాలు - విభిన్న రంగాల్లో కృషి చేస్తున్న వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టం (ETV)

క్యాన్సర్‌ మహమ్మారిపై అవిశ్రాంత పోరాటం: ప్రముఖ క్యాన్సర్‌ వ్యాధి నిపుణులు డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడును పద్మభూషణ్ వరించింది. దత్తాత్రేయుడు 1947 అక్టోబరు 21న కృష్ణా జిల్లా మంటాడ గ్రామంలో పేద కుటుంబంలో జన్మించారు. తండ్రి సత్యనారాయణ ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశారు. తల్లి కనకదుర్గ గృహిణి. మచిలీపట్నం ఆంధ్ర జాతీయ కళాశాలలో P.U.C., BSC, కర్నూలులోని వైద్య కళాశాలలో MBBS, హైదరాబాద్‌లోని ఉస్మానియా వైద్య కళాశాలలో ఎండీ పూర్తి చేశారు. 1972 ఫిబ్రవరి నుంచి ఏడాదిపాటు గాంధీ ఆసుపత్రిలో పనిచేశారు. 1973 నుంచి 1976 వరకు ఉస్మానియాకు అనుబంధంగా ఉన్న రేడియం ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ అండ్‌ క్యాన్సర్‌ ఆసుపత్రిలో రెసిడెంట్‌ వైద్యుడిగా సేవలందించారు.

సుమారు 300 మందికిపైగా వైద్యులకు శిక్షణ: అనంతరం అమెరికా వెళ్లారు. క్యాన్సర్‌పై 4 పుస్తకాలు, 300కుపైగా శాస్త్రీయ వ్యాసాలు రాశారు. ఈయన ఆధ్వర్యంలో సుమారు 300 మందికిపైగా వైద్యులు శిక్షణ పొందారు. క్యాన్సర్‌ మహమ్మారిపై దత్తాత్రేయుడు అవిశ్రాంత పోరాటం చేస్తున్నారు. అమెరికాలో స్థిరపడినా ప్రతి 3 నెలలకోసారి భారత్‌కు వచ్చి కాన్సర్‌ నివారణపై అనేక కార్యక్రమాలు, అవగాహన సదస్సుల్లో పాల్గొంటున్నారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాలకు ప్రభుత్వ సలహాదారులుగా కొనసాగుతున్న ఆయన రెండు రాష్ట్రాల్లో క్యాన్సర్‌ విస్తరించకుండా ప్రభుత్వాలతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు.

అవార్డుతో బాధ్యత మరింత పెరిగింది: బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్‌ క్యాన్సర్‌ ఆసుపత్రి వ్యవస్థాపక సభ్యుల్లో దత్తాత్రేయుడు ఒకరు. ప్రస్తుతం ఆసుపత్రి సలహాదారులుగా కొనసాగుతున్నారు. గత 4 దశాబ్దాలుగా న్యూయార్క్‌లోని ప్రఖ్యాత కోర్నల్‌ మెడికల్‌ సెంటర్‌లో ఆంకాలజీ ప్రొఫెసర్, ఛైర్మన్, డైరెక్టర్‌ వంటి పదవులను ఆయన నిర్వహించారు. అనేక క్యాన్సర్‌ చికిత్స పద్ధతులను అభివృద్ధి చేశారు. ఐక్యరాజ్యసమితి అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ సలహాదారుగా కొనసాగుతున్నారు. 2014లో అమెరికాలో అత్యున్నత పురస్కారమైన ‘‘ది ఎల్లిస్‌ ఐలాండ్‌ మెడల్‌ ఆఫ్‌ హానర్‌, అమెరికా క్యాన్సర్‌ సొసైటీ అందించే ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ‘‘ట్రిబ్యూట్‌ ఆఫ్‌ లైఫ్‌" అవార్డులు అందుకున్నారు.

దత్తాత్రేయుడుకు 2015లోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ అందించగా తాజాగా పద్మభూషణ్‌ పురస్కారం ప్రకటించింది. అవార్డుతో తనపై బాధ్యత మరింత పెరిగిందని దత్తాత్రేయుడు అన్నారు. అవార్డు రావడానికి కృషి చేసిన తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు చంద్రబాబు, రేవంత్‌రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. దేశవ్యాప్తంగా క్యాన్సర్‌ నివారణ కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. దత్తాత్రేయుడుకు పద్మభూషణ్‌ రావడంపై ఆయన సొంతూరులోని ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన తరచూ ఇక్కడికి వచ్చి వెళుతుంటారని ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా అందరితో కలివిడిగా ఉంటారని చెబుతున్నారు.

3 దశాబ్దాలకు పైగా సంగీత యజ్ఞం: అన్నమాచార్యుల కీర్తనలకు ప్రాణం పోసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాప్తి చేసిన ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసులు, టీటీడీ ఆస్థాన విద్వాంసులు గరిమెళ్ల బాలకృష్ణప్రసాద్‌ను మరణానంతరం పద్మశ్రీ వరించింది. బాలకృష్ణప్రసాద్‌ 1948 నవంబరు 9న రాజమహేంద్రవరంలోని సంగీత కుటుంబంలో జన్మించారు. తల్లి కృష్ణవేణి వయోలిన్‌ విద్వాంసురాలు కాగా తండ్రి నరసింహారావు గాయకుడు. సంగీత వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్న బాలకృష్ణప్రసాద్ చిన్ననాటి నుంచే నాదోపాసనలో మునిగిపోయారు. 1978లో టీటీడీ అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టులో గ్రేడ్‌-1 కళాకారుడిగా చేరారు. 2006లో టీటీడీ ఆయనను ఆస్థాన విద్వాంసులుగా నియమించుకుంది.

బాలకృష్ణప్రసాద్‌ అన్నమయ్య కీర్తనలను ఆలపించడమే కాదు. అద్భుత స్వరకల్పన చేశారు. దాదాపు 5 వేల పైచిలుకు కీర్తనలను స్వరపరిచి కోట్ల మంది భక్తులకు అన్నమయ్య సాహిత్యాన్ని చేరువ చేశారు. ఆయన గళం నుంచి జాలువారిన ప్రతి కీర్తనలో ఒక అలౌకిక భక్తి భావం ఉట్టిపడేది. తిరుమల క్షేత్రంలో ఆయన నిర్వహించిన సంగీత కచేరీలు అసంఖ్యాకం. 2025 మార్చి 11న ఆయన పరమపదించారు. ఆయన మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేక, సతీమణి రాధ సైతం గతేడాది జూన్‌ 8న తనువు చాలించారు.

ప్రస్తుతం ఆయన కుమారులు పవన్‌కుమార్, అనిల్‌కుమార్‌ తండ్రి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. అనిల్‌కుమార్‌ అన్నమయ్య కీర్తనల ప్రచారంలో నిమగ్నమయ్యారు. 3 దశాబ్దాలకు పైగా సంగీత యజ్ఞం చేసిన గరిమెళ్లకు గతంలో ఎన్నో రాష్ట్ర, కేంద్ర పురస్కారాలు లభించాయి. ఇప్పుడు ‘పద్మశ్రీ ఆయన కీర్తికిరీటంలో కలికితురాయిగా నిలిచింది.

వృత్తి జీవితాన్నిలెక్చరర్‌గా ప్రారంభించి: సంస్కృతం భాషను సుదృఢం చేస్తూ అక్షరమే ఊపిరిగా, బోధనే ప్రాణంగా సాగుతున్న ఆచార్య వెంపటి కుటుంబశాస్త్రిని పద్మశ్రీతో కేంద్రం గౌరవించింది. కృష్ణా జిల్లా గుడ్లవల్లేరులో 1950 ఆగస్టు 12న వెంపటి జగన్నాథం, రాజ్యలక్ష్మి దంపతులకు కుటుంబశాస్త్రి జన్మించారు. సమీపంలోని చిట్టిగూడురు సంస్కృత కళాశాలలో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం అందించే విద్యా ప్రవీణ కోర్సు పూర్తిచేశారు.

అనంతరం తిరుపతిలోని ఎస్వీ వేద పాఠశాలలో రుగ్వేద అధ్యయనం చేశారు. రాష్ట్రీయ సంస్కృత సంస్థాన్‌ ద్వారా విద్యావారధి పూర్తి చేసి అద్వైత వేదాంతం, అలంకార శాస్త్రాల్లో అసమాన పాండిత్యాన్ని సంపాదించారు. వృత్తి జీవితాన్ని లెక్చరర్‌గా ప్రారంభించి అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు. దిల్లీలోని రాష్ట్రీయ సంస్కృత సంస్థాన్‌కు తొలి వైస్‌ ఛాన్స్‌లర్‌గా సేవలందించారు. వారణాసి, సోమ్‌నాథ్‌లలోనూ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయాలకు వీసీగా వ్యవహరించారు. ప్రస్తుతం కంచిలోని శ్రీచంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి విశ్వ మహావిద్యాలయానికి ఛాన్స్‌లర్‌గా ఉన్నారు.

దాదాపు 50కి పైగా పరిశోధనా పత్రాలు: వెంపటి కుటుంబశాస్త్రి గుర్రం జాషువా ఫిరదౌసి, జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి పుష్పవిలాపం సహా అనేక రచనలను సంస్కృతంలోకి అనువదించారు. కొత్తగా సంస్కృత భాషను నేర్చుకునే వారి కోసం ఐదు స్థాయిల్లో సంస్కృత స్వాధ్యాయ పేరుతో పుస్తకాలు రాశారు. వాటిని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రచురించింది. ప్యారిస్‌ కేంద్రంగా పనిచేసే ‘ఇంటర్నేషనల్‌ అసోసియేషన్‌ ఆఫ్‌ సాంస్క్రిట్‌ స్టడీస్‌’కు వరుసగా రెండుసార్లు అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. క్యోటో, దిల్లీ, బ్యాంకాక్, వాంకూవర్‌ నగరాల్లో జరిగిన ప్రపంచ సంస్కృత మహాసభలకు ఆయన అధ్యక్షత వహించారు.

కుటుంబశాస్త్రి ప్రసంగాలకే పరిమితం కాకుండా 15కు పైగా గ్రంథాలు రచించారు. దాదాపు 50కి పైగా పరిశోధనా పత్రాలు సమర్పించారు. ఆయన పాండిత్యానికి గుర్తింపుగా 2014లో రాష్ట్రపతి నుంచి ‘సర్టిఫికెట్‌ ఆఫ్‌ ఆనర్‌' అందుకున్నారు. శృంగేరి, కంచి పీఠాధిపతుల నుంచి ‘శాస్త్రనిధి', ‘వేదాంత విశారద’ వంటి అనేక బిరుదులను, పురస్కారాలను స్వీకరించారు.

