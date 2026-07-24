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ఆ ఊరు ఏడాదిలో 4 నెలలు జల దిగ్బంధంలోనే - అత్యవసరమైతే సాహసం చేయాల్సిందే!

వర్షాకాలంలో నాలుగు నెలలు జల దిగ్బంధంలో పడిగాపురం గ్రామం - చిన్నపాటి వర్షానికీ జంపన్నవాగుకు పోటెత్తున్న వరద నీరు - బిక్కుబిక్కుమంటూ జీవనం సాగిస్తున్న గ్రామస్థులు - మంత్రి సీతక్క స్పందిస్తే సమస్యకు పరిష్కారం

Padigapuram Villagers Facing Problems
Padigapuram Villagers Facing Problems (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 11:52 AM IST

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Padigapuram Villagers Facing Problems : వానాకాలం వచ్చిందంటే చాలు ఆ గ్రామం జల దిగ్బంధమవుతుంది. బాహ్య ప్రపంచతో ఆ ఊరికి సంబంధాలు తెగిపోతాయి. ఆ గ్రామానికి ఎవరన్నా వెళ్లాలంటే వాగు దాటే సాహసం చేయాల్సిందే. ఎలాంటి అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చినా బయటకు వెళ్లలేని దుస్థితి. దేశానికి స్వాతంత్య్రం సిద్ధించి ఇన్నేళ్లయినా అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో ఉన్న ఇలాంటి గ్రామాలు ఉన్నాయంటే వినడానికే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ములుగు జిల్లాలోని పడిగాపురం దయనీయ గాథ ఇది.

4 నెలలు జల దిగ్బంధంలోనే గ్రామం : ములుగు జిల్లాలోని తాడ్వాయి మండలం నార్లాపురం పంచాయతీ పరిధిలోని పడిగాపురం గ్రామంలో 180 ఆదివాసీ కుటుంబాలు నివాసం ఉంటున్నాయి. స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం నుంచే ఈ ఆదివాసీ గ్రామం ఉంది. ఇక్కడ సుమారు 654 మంది నివసిస్తున్నారు. వానాకాలం వచ్చిందంటే చాలు 4 నెలలు పడిగాపురం గ్రామం జల దిగ్బంధంలోనే ఉంటుంది. అడుగు తీసి బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. బాహ్య ప్రపంచంతో ఆ గ్రామానికి సంబంధాలు తెగిపోతాయి.

వర్షాకాలంలో ప్రజలకు తప్పని తిప్పలు : గ్రామానికి ఆనుకొని ఉన్న జంపన్న వాగు వర్షాలకు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుంటుంది. ఒకవేళ వరద తగ్గినప్పటికీ గోదావరి నుంచి వచ్చే తిరుగు జలాల కారణంగా కూడా గ్రామస్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి. సుమారు 4 మాసాల పాటు గ్రామంలోకి ఏ వాహనం వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు. ఏటా వర్షాకాలం జూన్‌ చివరి వారం నుంచి నవంబర్​ వరకు చిన్నపాటి వర్షానికి కూడా జంపన్న వాగుకు వరద పోటెత్తుతుంటుంది.

సీతక్క స్పందిస్తే సమస్య పరిష్కారం : వంతెన నిర్మాణం కోసం పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ ఇంజినీర్లు రెండు సంవత్సరాల కిందట రూ.4 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రతిపాదనలను పంపించారు. వరద ఉద్ధృతి రీత్యా సాధారణ బ్రిడ్జిని నిర్మించినట్లయితే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉందని, వెల్‌ ఫౌండేషన్‌ పద్ధతిలో నిర్మాణం చేయాలని ప్రభుత్వం భావించింది.

ములుగు జిల్లాలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉన్న ప్రాంతాలపై కూడా ప్రభుత్వం సమగ్ర నివేదికను తెప్పించుకుంది. కానీ ఇప్పటి వరకు మంజూరు చేయకపోవడంతో ప్రజలకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. మంత్రి సీతక్క చొరవ చూపి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లయితే ఆదివాసీ గ్రామస్థుల దశాబ్దాల సమస్యకు పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు స్పందించి వంతెన నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

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TAGGED:

PADIGAPURAM VILLAGERS PROBLEMS
VILLAGERS PROBLEMS IN RAINY SEASON
పడిగాపురం గ్రామస్థుల సమస్యలు
LACK OF BRIDGE IN PADIGAPURAM
PADIGAPURAM VILLAGERS PROBLEMS

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