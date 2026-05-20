పాస్టర్‌పై దాడి కేసులో ఊహించని ట్విస్ట్ - 24 గంటల్లోనే ఛేదించిన పోలీసులు

పాస్టర్ అభినయ్ దర్శనే డ్రామా ఆడినట్లు ఆధారాలు - ఆడియో మెసేజ్‌లు, సోషల్ మీడియా పోస్టుల ద్వారా నిర్ధరణ - దాడి పేరుతో జరిగిన కుట్ర కోణంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 12:20 PM IST

Paderu Pastor Attack Video Turns Out to Be Fake Police Reveal Drama: కడప పాస్టర్‌పై దాడి ఓ నాటకమని తేలింది. కథ, స్క్రీన్‌ప్లే, దర్శకత్వం అన్నీ పాస్టర్ అభినయ్ దర్శన్ ప్లాన్‌ చేసిన డ్రామానేననే ఆధారాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. డబ్బుల కోసం కొందరితో కలిసి దాడి సన్నివేశాల్లో నటించి ఆ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయించినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఈ కుట్రలో అసలు మాస్టర్‌మైండ్‌ కోసం గాలిస్తున్నారు.

ముందు ప్లాన్​ - ఆపై ప్రచారం: కడపకు చెందిన పాస్టర్, నటుడు అభినయ్‌ దర్శన్‌పై అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా జీకేవీధి మండలంలో దాడి, హత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారంటూ జరిగిన ప్రచారమంతా కట్టుకథేనని పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది. దీని వెనక కథ, స్క్రీన్‌ ప్లే, దర్శకత్వమంతా ఆయనదేనని ఆధారాలతో సహా నిగ్గుతేలింది. తన కారుపై దాడి చేస్తున్నట్లు, తనను చంపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఆగురురితో కలిసి అభినయ్‌ దర్శన్‌ వీడియోలు తీయించారు. వాటిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో వ్యాప్తిచేసి తనపై హత్యాయత్నం జరిగిందంటూ అభినయ్‌ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసుకున్నారు.

ముందే దిశానిర్దేశం: పోలీసులు ఈ కేసును ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుని దర్యాప్తు చేయడంతో 24 గంటల్లోనే అభినయ్‌ డ్రామా గుట్టు రట్టైంది. తనపై దాడి చేసినట్లు ఎక్కడ నటించాలి? ఎలా నటించాలి? సీన్‌ ఎలా క్రియేట్‌ చేయాలి? వంటి అంశాలపై అభినయ్‌ ముందే సంబంధీకులకు దిశానిర్దేశం చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. దాడి దృశ్యాల్లో నటించినందుకు కొందరికి పాస్టర్ డబ్బులు చెల్లించినట్లు గుర్తించారు. దీనికి సంబంధించిన ఆడియో రికార్డులు, ఫోన్‌పే చెల్లింపుల వివరాలను పోలీసులు బయటపెట్టారు.

డ్రామాకు స్కెచ్‌: భరోసా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా చెప్పుకునే పాస్టర్‌ అభినయ్‌ దర్శన్‌ కొన్నాళ్లుగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. తాను గిరిజనుల సమస్యలు తెలుసుకుని వాటిని పరిష్కరిస్తున్నానని, అది ఓర్వలేక కొందరు ఆగంతకులు వాట్సప్‌ కాల్‌ చేసి తనను చంపేస్తామని బెదిరిస్తున్నారంటూ అభినయ్‌ ఇటీవల ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. నిజంగా తనపై దాడి, హత్యాయత్నం జరిగిందంటూ నమ్మించేందుకు ఈ డ్రామాకు స్కెచ్‌ గీశారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోలు: అందులో భాగంగా భార్యతో కలిసి రీల్స్‌ చేస్తూ వాటిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేసుకునే జీకే వీధికి చెందిన వసంత్‌కుమార్‌ అనే గిరిజన యువకుడ్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా అభినయ్ సంప్రదించారు. తనపై హత్యాయత్నం చేసినట్లు నటించాలని నిర్దేశించారు. ఆ తర్వాత కుట్రను యధాతథంగా అమలు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే జీకే వీధి మండలం మొండిగెడ్డ పంచాయతీ నీరుతోటపాలెం వద్ద గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు తనపై దాడి చేశారంటూ అభినయ్‌ పెద్ద ఎత్తున సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియోలు వైరల్‌ చేయించుకున్నారు.

పెద్ద కుట్ర: దాడిలో గాయాలైనట్లు అభినయ్‌దర్శన్‌ నటించారు. అయితే అతనికి ఎలాంటి గాయాలూ కాలేదని వైద్యుల నివేదికలో తేలింది. అభినయ్‌దర్శన్‌ను తనను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా సంప్రదించి దాడి చేసినట్లు నటించాలని, అలా చేస్తే కొంత డబ్బులు చెల్లిస్తానని చెప్పారని జీకేవీధికి చెందిన గిరిజన యువకుడు వసంత్‌కుమార్‌ ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. ఈ ఘటన వెనక పెద్ద కుట్ర ఉందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

అభినయ్‌ దర్శన్‌ను ముందుపెట్టి ఈ డ్రామా ఎవరు ఆడించారనే దానిపై వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. అసలు గాయాలే కాకపోయినా హత్యాయత్నం అంటూ ఎందుకు ప్రచారం చేశారనే కోణంలో విచారిస్తున్నారు. పాస్టర్‌తో పాటు కారులో ప్రయాణిస్తున్న కిరణ్‌జార్జ్, సుదర్శన్‌ అనే వ్యక్తుల్ని లోతుగా ప్రశ్నిస్తున్నారు.

