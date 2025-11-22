ఇద్దరూ ఐఏఎస్లే - గుడిలో దండలు మార్చుకుని సింపుల్గా మ్యారేజ్
ఎలాంటి హంగూ, ఆర్భాటం లేకుండా పెళ్లి - రెండు కుటుంబాలు మరియు ఆత్మీయుల సమక్షంలోనే వివాహం
IAS Officers Marriage At a Temple and Registered in Visakhapatnam: ఈ రోజుల్లో పెళ్లి అంటే ఎంతో ఆర్బాటంగా చేస్తుంటారు. లక్షలాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అందరూ కొన్నేళ్ల పాటు గుర్తుంచుకోవాలని ఆరాటపడుతుంటారు. పెళ్లి జరిగే ఇంట్లో నెల రోజుల ముందు నుంచే ఆ సందడి కొనసాగుతుంది. అంతేకాదు, ఎంగేజ్మెంట్, పెళ్లికి ముందే ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫొటో సెషన్ అంటూ అనేక కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇటీవల పెళ్లికి ప్రత్యేకమైన వీడియోలు చేసి మరీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నారు.
ఇక డబ్బున్న వాళ్లైతే సరే సరి. పెళ్లికి ఎంత ఖర్చైనా వెనకడుగు వేయరు. ఇటీవల మధ్య తరగతి వాళ్లు సైతం తమ శక్తి మేర ఖర్చు చేసి ఘనంగానే పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. ఇంకొంతమంది అయితే పెళ్లితో తమ ప్రతిష్ఠ పెంచుకోవాలని, సమాజంలో స్టేటస్ పెరగాలని తహతహలాడుతూ అప్పు చేసి మరీ వివాహం చేసుకుంటున్నారు. కానీ సమాజంలో హోదా ఉండి, ఆర్థికంగా బాగానే ఉన్న ఓ ఇద్దరు ఐఏఎస్ అధికారులు సింపుల్గా పెళ్లి చేసుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
అలా ఒక్కటయ్యారు: అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు ఐటీడీఏ ప్రాజెక్ట్ అధికారి, ఇన్ఛార్జి సంయుక్త కలెక్టర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న తిరుమణి శ్రీపూజ పెళ్లి పీటలు ఎక్కారు. మేఘాలయ కేడర్కు చెందిన ఐఏఎస్ అధికారి ఆదిత్య వర్మతో పెళ్లి జరిగింది. కోట్లాది రూపాయల ఖర్చు, ఆర్భాటం, ఆడంబరాలతో వివాహాలు జరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో అలాంటిది పెళ్లంటే రెండు మనసులు కలయిక అని చాటి చెప్తూ తిరుమణి శ్రీ పూజ, ఆదిత్య వర్మ ఒక్కటయ్యారు.
ఒక ఆలయంలో వివాహం చేసుకుని, విశాఖపట్నంలోని సూపర్ బజార్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. తమ రెండు కుటుంబాలు మరియు ఆత్మీయుల సమక్షంలో, పూర్తిగా నిరాడంబరంగా ఈ వివాహం జరిగింది. పైగా ఇది ప్రేమ వివాహం కూడా కాదు పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం కావడం మరో విశేషం. ఆర్భాటాలు కాదు, ప్రేమ, పరస్పర గౌరవం, ఆర్థిక భారం లేని నూతన జీవితమే అసలైన శోభ అని చూపించారు ఈ యువ ఐఏఎస్ జంట.
2021లో ఐఏఎస్: శ్రీ పూజ సొంత జిల్లా కడప. ఆమె తండ్రి వెంకటేశ్వర్లు పంచాయతీ కార్యదర్శి. ఉద్యోగ రీత్య భీమవరంలో స్థిరపడ్డారు. తల్లి రాజేశ్వరి గృహిణి. శ్రీ పూజ బీటెక్ చేసి 2021లో ఐఏఎస్ పూర్తి చేశారు. చిన్నప్పుడు నుంచి అందరితో కలిసిపోయే మనస్తత్వం ఉన్న ఆమె పాడేరుకు వచ్చిన తర్వాత గిరిజనులతోనూ కలిసిపోయారు. అనేక సందర్బాల్లో వారితో కలిసి డ్యాన్స్ కూడా చేశారు.
ఆదిత్య వర్మ మేఘాలయ చెందిన యువ ఐఏఎస్ అధికారి. ఉత్తరప్రదేశ్ మీర్జాపూర్లో పుట్టి పెరిగారు. తండ్రి పోలీస్ అధికారి కాగా తల్లి గృహిణి. ఇలా రెండు కుటుంబాలు వేర్వేరు అయినప్పటికీ కడప అమ్మాయి, మీర్జాపూర్ అబ్బాయి ఒకటయ్యారు.
వీళ్ల పెళ్లి ఫొటోలు చూసే దాకా ఈ విషయం ఎవరికీ తెలియకపోవడం గమనార్హం. ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత ఈ రోజుల్లో ఇంత సింపుల్గా పెళ్లి చేసుకుంటారా అని పలువురు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. యువ ఐఏఎస్ అధికారులు ఎలాంటి హంగు, ఆర్భాటం లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవడం అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
