ఎల్నినోతో గణనీయంగా తగ్గనున్న ధాన్యం ఉత్పత్తి - ఈసారి బియ్యానికి కష్టాలు తప్పేలా లేవు!
వానాకాలంలో ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వరి దిగుబడి తగ్గనుందని ఆచార్య జయశంకర్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పేర్కొంది. సీజన్ ముగిసే నాటికి 55.89 లక్షల ఎకరాల్లోనే వరి సాగైంది.
Published : September 25, 2026 at 1:15 PM IST
El Nino Effect On Paddy In Telangana : ఎల్నినో ప్రభావంతో తెలంగాణలో వర్షపాతం తక్కువగా నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో వర్షాకాలం సీజన్లో వరి ధాన్యం దిగుబడి, బియ్యం ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గే అవకాశముందని ఆచార్య జయశంకర్ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పేర్కొంది. అయితే దేశవ్యాప్తంగా ఎల్నినో పరిస్థితులు ఉన్న తరుణంలో ధాన్యం, బియ్యం ఉత్పత్తిలో మాత్రం తెలంగాణ అగ్రస్థానంలో ఉంటోందని స్పష్టం చేసింది.
ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం వర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ జానయ్య, సుస్థిర వ్యవసాయ కేంద్రం సంచాలకుడు సమరేందు మహంతిల నేతృత్వంలోని శాస్త్రవేత్తల బృందం ఈ అంశంపై అధ్యయనం చేసింది. ‘తెలంగాణలో ఎల్నినో ప్రభావం, బియ్యం దృక్పథం’ పేరిట నివేదికను విడుదల చేసింది. దీనిలోని ముఖ్యాంశాలు ఇలా ఉన్నాయి.
వాతావరణ ప్రతికూలతలతో
తెలంగాణలో గత సంవత్సరం వర్షాకాలం సీజన్లో అనుకూలతల కారణంగా 67.30 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగైంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్రంలో 1.50 కోట్ల టన్నుల ధాన్యం దిగుబడి వచ్చింది. దీని నుంచి సుమారు కోటి టన్నుల బియ్యం ఉత్పత్తి అయింది. అయితే ప్రస్తుత సీజన్లో వరి ధాన్యానికి కీలకమైన మొదటి 4 నెలల్లో తక్కువ వర్షపాతం నమోదు కావడంతో వరి సాగుకు అంతరాయం ఏర్పడింది. వానాకాలం ముగిసే నాటికి తెలంగాణలో రాష్ట వ్యాప్తంగా 55.89 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగయ్యింది. ఇది గత ఏడాది వరిసాగు కంటే 16.87 శాతం తక్కువ. రాష్ట్రంలోని యాదాద్రి, నల్గొండ, సిద్దిపేట, నిజామాబాద్, సూర్యాపేట, జగిత్యాల వంటి జిల్లాల్లో వరి సాగు గణనీయంగా తగ్గింది.
గతేడాది కంటే 37 లక్షల టన్నులు తక్కువ
రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులను పరిగణలోకి తీసుకుంటే 1.13 కోట్ల టన్నుల ధాన్యం మాత్రమే దిగుబడి అయ్యే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇది గత సంవత్సరం దిగుబడి కంటే 37 లక్షల టన్నులు తక్కువ. అయితే మిల్లింగ్ తర్వాత 75 లక్షల టన్నుల వరకు బియ్యం ఉత్పత్తి అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే ముందంజలోనే
దేశ వ్యాప్తంగా ప్రస్తుత వర్షాకాలం సీజన్లో 11.01 కోట్ల ఎకరాలకు 10.60 కోట్ల ఎకరాల్లోనే వరి సాగవుతోంది. దేశంలోని వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం వరి అధికంగా సాగవుతున్న రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ తొలి స్థానంలో ఉంది. దీంతో బియ్యం ఉత్పత్తి కూడా ఇక్కడే ఎక్కువగా ఉంటుంది.
దిగుమతుల ఆధారంగా ప్రణాళిక
భారత్తో పాటు ఆసియాలోని బియ్యాన్ని ఉత్పత్తి చేసే ప్రదాన దేశాల్లో ప్రస్తుత సీజన్లో, రానున్న యాసంగిలోనూ వరిసాగుపై అనిశ్చితి ఉంది. ప్రధాన ఆహార పంటగా వరి ధాన్యం సరఫరా, నిల్వ, మార్కెటింగ్ ఇతర అంశాలపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అప్రమత్తంగా వ్యవహించాల్సి ఉంటుంది. మార్కెట్ డిమాండుకు సరిపోయేలా సన్న రకాలు, ఎగుమతులకు అనుకూలమైన పొడవైన బియ్యం, పారా బాయిలింగ్కు అనుకవైన రకాలు సాగయ్యేలా చూసుకోవాలి. యాసంగిలోనూ వరిసాగుపై ప్రభావం పడనున్నందున నీటి లభ్యత మెరుగ్గా ఉండేలా ప్రణాళికలు రచించి వాటికి తగిన చర్యలు తీసుకునేలా ప్రభుత్వం అడుగులు వేయాలని నివేదిక సూచించింది.
అడుగంటిన భూగర్భ జలాలు
అయితే గత సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే రాష్ట్రంలో భూగర్భ జలమట్టం దాదాపు 2 మీటర్లకు పైగా పడిపోయింది. గత సంవత్సరం ఆగస్టు చివరి నాటికి 5.78 మీటర్ల లోతులో ఉన్న నీటిమట్టం ప్రస్తుతుం 7.87 మీటర్లకు పడిపోవడం గమనార్హం. జిల్లాల వారీగా పరిశీలిస్తే వికారాబాద్, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో గతంతో పోలిస్తే అదనంగా 5 మీటర్ల మేర నీటిమట్టం తగ్గింది. మహబూబ్నగర్, నారాయణపేట, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో 4 మీటర్ల మేర తగ్గిపోగా సంగారెడ్డి, వరంగల్, రంగారెడ్డి, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాల్లో 3 మీటర్ల లోతులోకి నీటిమట్టాలు పడిపోయాయి.
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