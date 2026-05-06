నిజామాబాద్​ జిల్లాలో నెమ్మదిగా సాగుతున్న ధాన్యం కొనుగోళ్లు - వర్షాలతో వడ్లు కాపాడుకునేందుకు రైతుల అవస్థలు

కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తీవ్రంగా వేధిస్తున్న లారీల కొరత - అకాల వర్షాల భయంతో ధాన్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి నానా అవస్థలు - కొనుగోళ్ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని రైతుల డిమాండ్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 6, 2026 at 10:18 AM IST

Updated : May 6, 2026 at 10:24 AM IST

Grain Procurement Delayed Nizamabad : నిజామాబాద్‌ జిల్లాలో వరి రైతులకు కష్టాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఎన్నడూ లేని విధంగా ధాన్యం కొనుగోళ్లు మందకొడిగా సాగుతున్నాయి. లారీల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. మిల్లులకు తరలించాల్సిన బస్తాలు కేంద్రాల్లోనే పేరుకుపోతున్నాయి.

కొనసాగుతున్న రైతుల కష్టాలు : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియ మందకొడిగా సాగుతోంది. కొనుగోలు కేంద్రాలకు ధాన్యం తెచ్చిన అన్నదాతలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అకాల వర్షాల భయంతో పగలు, రాత్రి ధాన్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. కొనుగోలు కేంద్రాలకు ధాన్యం తెచ్చి నెలరోజులు గడుస్తున్నా సగం కూడా కొనుగోలు చేయని దుస్థితి నెలకొంది. జాప్యం వల్ల వడ్లు బాగా ఎండి బరువులో తేడాలొస్తున్నాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తంచేస్తున్నారు.

కొనుగోలు కేంద్రాల్లో లారీల కొరత : ఐకేపీ కేంద్రాల్లో లారీల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. రోజుకు ఒక్కట్రెండు లారీలు మాత్రమే లోడింగ్‌ చేసి మిల్లులకు తరలిస్తున్నారు. తూకాలు వేసిన బస్తాలు కేంద్రాల్లోనే పేరుకుపోతున్నాయి. ధాన్యం సేకరణలో సమస్యలు పరిష్కరించాలని కర్షకులు రోడ్డెక్కుతున్నా ఫలితం లేకుండాపోతోంది. హమాలీలు, లారీలు కొరత ఉందని అధికారులు ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తున్నారని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని కర్షకులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.

"ధాన్యం కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ నెమ్మదిగా సాగుతోంది. ఒక వేళ కాంటాలు అయినా లారీలు మాత్రం రావట్లేదు. కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఎక్కువ రోజులు ధాన్యం ఉండటం వల్ల సుమారు కిలో నుంచి రెండు కిలోల వరకు బరువు తగ్గిపోతోంది. దీనివల్ల తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాం. ప్రభుత్వం స్పందించి ధాన్యం సేకరణలో వేగం పెంచాలని కోరుతున్నాం. రైతులను ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అధికారులకు పలుమార్లు మా సమస్యలు విన్నవించినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోతోంది. వీలైనంత వేగంగా ధాన్యం తూకం వేసి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం.- రైతులు

ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి : కాంటాలు పెట్టిన కూడా బస్తాలు వారం, పది రోజులు ఆగిపోయి, ఎండలకు తరుగొస్తున్నాయి రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ధాన్యం ఎండిపోయి, బరువు తగ్గిపోతున్నాయన్నారు. రైస్​మిల్లర్​లు తరుగొస్తున్నాయని ధాన్యం బస్తాలను దింపుకోవట్లేదని బాధపడుతున్నారు. అందరు కలిసి రైతులను నష్టపెడుతున్నారని వాపోయారు. అకాల వర్షాలు, లారీల కొరత ఎక్కువైందని ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఏమి చేయాలో తెలియడం లేదని, తమని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని రైతులు ప్రార్థిస్తున్నారు.

