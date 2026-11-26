'ప్రభుత్వ' కొనుగోళ్లలో జాప్యం - కల్లాల్లోనే ధాన్యం - ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న రైతన్నలు
Paddy Procurement Delay in Telangana : వరి రైతులు తమ ధాన్యం విక్రయించేందుకు ఎదురు చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. మార్కెట్లో రూ.3 వేలకు పైగా పలికిన సన్నరకాలకు ప్రస్తుతం ధరలు అమాంతం తగ్గించేస్తున్నారు.
Published : November 26, 2026 at 9:56 AM IST
కరవు కాలంలోనూ కష్టనష్టాలకు ఎదురీది పండించిన పంటను అమ్ముకునేందుకు రైతుకు తిప్పలు తప్పడం లేదు. సీజన్ ప్రారంభంలో మద్దతు ధర కంటే అధికంగా రేటిచ్చి కల్లాల వద్దే ధాన్యాన్ని ఎగరేసుకుపోయిన ప్రైవేట్ వ్యాపారులు, దళారులు ప్రస్తుతం ఆ రేటు విషయంలో ముఖం చాటేస్తున్నారు. ధాన్యం రావడం పెరగడంతో రూ.3 వేలకు పైగా పలికిన సన్నరకాలకు అమాంతం ధరలు తగ్గించేస్తున్నారు. వాళ్ల కంటే ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాలే మేలని అక్కడికి ధాన్యాన్ని తరలిస్తున్న రైతులకు తేమ శాతం, నాణ్యత పేరిట కొనుగోళ్లు మరింత జాప్యం అవుతున్నాయి.
9.30 లక్షల ఎకరాల్లో వరి
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో వరి రైతులు ధాన్యం విక్రయించేందుకు ఎదురు చూడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల, జగిత్యాల, పెద్దపల్లి జిల్లాల్లో 9.30 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగైంది. 20 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల దిగుబడి వస్తుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఈ ధాన్యాన్ని అంతా కొనుగోలు చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపైనే ఉంది.
కోతలు ప్రారంభం కాగానే వ్యాపారులు పోటీ పడి కల్లాల మీదే క్వింటాల్కు రూ.3 వేల నుంచి నాణ్యమైన ధాన్యానికి రూ.3,400 వరకూ చెల్లించి కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం ధాన్యం మార్కెట్కు భారీగా తరలి రావడంతో వ్యాపారులు, మిల్లర్లు ధరలు తగ్గించారు. ప్రభుత్వానికి అమ్ముకుంటే కనీస మద్దతు ధర, బోనస్ కలుపుకుని రూ.2,960 రైతుకు దక్కుతుంది. ప్రైవేటులో అంతకన్నా తక్కువకు కొనుగోలు చేస్తుండటంతో రైతులు కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద పడిగాపులు కాస్తున్నారు.
రోజుల తరబడి పడిగాపులు
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో 1,330 కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. అందులో 50 శాతం వరకు ఇప్పటికీ తెరచుకోలేదు. పెద్దపల్లి, కరీంనగర్ జిల్లాల్లోనే రెండు మూడు రోజుల నుంచి కొనుగోళ్లు ఊపందుకున్నాయి. జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో మందకొడిగానే కొనసాగుతున్నాయి. తేమ శాతం, నాణ్యత పేరిట వాయిదా వేస్తూ కాలయాపన చేస్తున్నారని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. రోజుల తరబడి పడిగాపులు పడలేక కొందరు గిట్టుబాటు కాకపోయినా ప్రైవేటుకు అమ్ముకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడుతోంది. దొడ్డు రకం ధాన్యాన్ని తీసుకునేందుకు మిల్లర్లు ఆసక్తి చూపుతుండటంతో కొన్ని కేంద్రాల్లో దొడ్డు రకం తూకం వేశాకే సన్న రకం కొనుగోలు చేస్తామంటున్నారు.
"ఇక్కడ ధాన్యం కొనుగోళ్లను ఆలస్యం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం సన్నరకం వరి వేయాలని చెబితే, అదే వేసి పండించా. బోనస్ కూడా ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ పంటను కొనేందుకు ఏర్పాట్లు చేయడం లేదు. ప్రైవేటు దళారులేమో ధరను తగ్గిస్తున్నారు. మాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది." - రైతులు
కొనుగోళ్లలో వేగం పెంచాల్సిన అవసరం
గతేడాది ఇదే సమయానికి కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా సుమారు 8 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో లక్ష మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కూడా కొనుగోలు చేయలేని దుస్థితి ఏర్పడింది. కొనుగోలు కష్టాలు ఒక ఎత్తైతే, నిత్యం వాతావరణ మార్పులు అన్నదాతలను భయాందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కొనుగోళ్లలో వేగం పెంచాల్సిన అవసరం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ధాన్యం వస్తూ ఉంటే ధర పడుతూ పోతోంది - సిండికేట్గా మారి దోచుకుంటున్న వ్యాపారులు!
ఐకేపీ కేంద్రాల జాడలేదు - దళారులను ఆశ్రయించి దగా పడుతోన్న రైతన్న