3 రోజులుగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో కురుస్తున్న వర్షాలు - జోరందుకున్న వరి నాట్లు
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాను కరుణించిన వరుణుడు - వర్షాలకోసం ఎదురు చూసిన రైతుల ముఖాల్లో సంతోషం - నీరు లేక చనిపోతాయనుకున్న మెుక్కలకు మళ్లీ ప్రాణం - వర్షం ధాటికి పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు
Published : July 29, 2026 at 7:41 PM IST
Rain Effect In Medak District : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాపై వరుణుడు కరుణించాడు. ఎడతెరిపి లేకుండా ఓ మోస్తరు వర్షం కురుస్తుండడంతో ఇన్ని రోజులు వానల కోసం ఎదురు చూసిన రైతుల ముఖాల్లో సంతోషం కనిపించింది. నీరు లేక చనిపోతుంది అనుకున్న మెుక్కకు మళ్లీ ప్రాణం పోసినట్లైందని కర్షకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లాలో పలుచోట్ల వర్షం ధాటికి వాగులు పొంగిపొర్లగా చెరువులు అలుగు పారాయి. చాలా రోజుల తర్వాత మత్తడి దూకడం చూసి ప్రజలు మురిసిపోయారు.
మెుక్కలకు మళ్లీ జీవం : ఎల్నినో ప్రభావంతో రెండు నెలల కాలం వెనక్కు వెళ్లిందని మదనపడ్డ రైతుకు రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న ఓ మోస్తరు వర్షం ఒకింత ఊపిరి పోసింది. నేల చూపులు చూస్తున్న మెుక్కలకు మళ్లీ జీవం పోసినట్లైంది. ఉమ్మడి జిల్లాలోని సంగారెడ్డిలో చిరుజల్లులతో కూడిన వాన మాత్రమే కురవగా మెదక్, సిద్దిపేట జిల్లాలో ఆ తీవ్రత కొంచెం ఎక్కువగానే కనిపించింది.
ఆ ప్రాంతంలో నిలిచిన రాకపోకలు : మెదక్ జిల్లాలో గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు హవేలీఘనపూర్ మండల పరిధిలో గల ధూప్ సింగ్ తండా వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. దీంతో ధూప్ సింగ్ తండాకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
జిల్లాలో వరి నాట్లు జోరు : ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం ఏడుపాయల వన దుర్గ భవాని మాత సమీపంలో ఉన్న వనదుర్గ ఆనకట్ట పొంగిపొర్లుతోంది. వనదుర్గ ఆనకట్ట పొంగిపొర్లడంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వెల్దుర్తి, మాసాయిపేట, చిన్న శంకరం పేట మండలంలో రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి వెల్దుర్తి మండలంలో హల్దీ వాగు పారుతుంది. ఉప్పు లింగాపూర్, కుకునూర్, దామరంచ, శెట్టిపల్లి కలాన్ గ్రామాల పరిధిలో గల హల్ది వాగు చెక్ డ్యాములన్ని మత్తడి దూకుతున్నాయి. గత మూడు రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో మెదక్ జిల్లాలో వరి నాట్లు జోరందుకున్నాయి.
నీటమునిగిన లోతట్టు ప్రాంతాలు : సిద్దిపేట జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. సిద్దిపేట, హుస్నాబాద్, గజ్వేల్, సహా దుబ్బాక నియోజకవర్గ పరిధిలోని తొగుట, మిరుదొడ్డి, దుబ్బాక మండలాల్లో భారీ వర్షం పడింది. ముఖ్యంగా తొగుటలో 58 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. ప్రస్తుత ఎల్నినో ప్రభావం కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఈ ప్రాంతంలో వర్షాలు విస్తారంగా కురుస్తుండటంతో అన్నదాతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు, కుండపోత వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. స్థానిక కూడవెల్లి వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది.
విరిగిపడిన భారీ చెట్లు : దుబ్బాక మండల పరిషత్తు కార్యాలయ ఆవరణలో సమీక్ష సమావేశానికి హాజరైన ఎమ్మెల్యేతో పాటు పలువురు అధికారుల వాహనాలపై భారీ చెట్లు విరిగిపడటంతో వాహనాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. అయితే ఈ ప్రమాద సమయంలో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రాణాపాయం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ఎడతెరిపి లేని ముసురు : సంగారెడ్డి జిల్లాలోనూ గడిచిన 24 గంటలుగా ఎడతెరిపి లేని ముసురు పడుతుంది. దీంతో ఒకింత కర్షకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నప్పటికీ పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, విధులకు వెళ్లే ఉద్యోగులు ఇబ్బందులు పడ్డారు.
"ఈ సంవత్సరం ఆరు తడి పంటలు వేసుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. వాతావరణ శాఖ కూడా ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు తక్కువగా కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పడంతో ఆ రకమైన పంటలనే వేసుకున్నాం. గత 15 రోజులుగా వర్షాలు లేవు. దీంతో పత్తి, మొక్కజొన్న, కంది తదితర పంటలు కూడా మొలకెత్తలేదు. అయితే గత నాలుగు రోజులుగా వర్షాలు కురవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. వానలు ఇలానే కురవాలని కోరుకుంటున్నాం" - వీరప్ప, రైతు
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