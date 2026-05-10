ధాన్యం అమ్మిన 24 గంటల్లోనే రైతు ఖాతాలోకి నగదు

ధాన్యం అమ్మిన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే రైతు ఖాతాలోకి నగదు - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నెలల తరబడి వేచి చూసిన రైతులు - 21 మండలాల్లో 244 ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 10:46 AM IST

Paddy Money Deposited Within 24 Hours In East Godavari Distrcit: దళారుల ప్రమేయం లేదు, మోసానికి తావు లేదు. ఆలస్యానికి ఆస్కారం లేదు. ధాన్యం అమ్మిన గంటల వ్యవధిలోనే రైతుల ఖాతాలో నగదు జమవుతోంది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ధాన్యం అమ్మిన సొమ్ము కోసం నెలల తరబడి వేచి చూసిన తూర్పుగోదావరి రైతులు కూటమి ప్రభుత్వం శరవేగంగా డబ్బులు ఇస్తోందని ఖుషీ అవుతున్నారు.

రైతుసేవా కేంద్రాల్లో ధాన్యం సేకరణ: తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఈ ఏడాది రబీ సీజన్‌లో 6.1 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరిధాన్యం సేకరించాలని అధికారులు లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నారు. 21 మండలాల్లో 244 ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటిదాకా 37 వేల 976 రైతుల నుంచి 4 లక్షల 21 వేల 795 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేశారు. రైతు సేవా కేంద్రాల్లో టోకెన్లు జనరేట్ చేసి ధాన్యాన్ని సేకరిస్తున్నారు. జిల్లాలో 229 రైస్‌మిల్లులను ధాన్యం కొనుగోలులో భాగస్వామ్యం చేశారు. ఎక్కడా దళారుల ప్రమేయం లేకుండా నేరుగా రైతు నుంచి కొనుగోళ్లు జరుపుతున్నారు.

"ధాన్యం అమ్మిన గంటల వ్యవధిలోనే మా రైతుల ఖాతాలో నగదు జమవుతోంది. కేవలం గంటల వ్యవధిలోనే నగదు జమకావడం పట్ల మేమెంతో సంతృప్తిగా ఉన్నాం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ధాన్యం అమ్మిన సొమ్ము కోసం నెలల తరబడి వేచి చూసేవాళ్లం. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. ఎక్కడా దళారుల ప్రమేయం లేకుండా నేరుగా మా రైతుల నుంచి కొనుగోళ్లు జరుపుతుండటం ఎంతో హర్షణీయం. ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియను ఎంతో పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తున్నారు. కొన్ని గంటల్లోపే డబ్బులు జమ చేసి బ్యాంకు ద్వారా మా ఫోన్లకు మెసేజ్​లను పంపుతున్నారు. ధాన్యం కొనుగోళ్ల ప్రక్రియ జరుపుతుండటం మాకెంతో ఆనందంగా ఉంది"-రైతులు

సులభంగా ధాన్యం అమ్మకాలు: ధాన్యం కొనుగోలు ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహిస్తున్నారు. కోటి 49 లక్షల గోనె సంచులు, తేమశాతాన్ని పరీక్షించే యంత్రాలు అందుబాటులో ఉంచారు. ధాన్యం రవాణాకు వాహనాలు, హమాలీలనూ సిద్ధంగా ఉంచి ఎప్పటికప్పుడు సీఎంఆర్ మిల్లులకు ధాన్యాన్ని తరలించి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. రైతులు అమ్మే ధాన్యాన్ని వాట్సప్ యాప్ ద్వారా షెడ్యూలింగ్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. 7337359875 నంబర్‌కు వాట్సప్‌లో హాయ్ అని సందేశం పంపితే చాలు. మిగతా ప్రక్రియ అంతా ప్రభుత్వమే చూసుకుంటుంది. ఫలితంగా రైతులు సులభంగా ధాన్యం అమ్ముకుంటున్నారు.

చాలా మంది రైతులకు 24 గంటల్లోపే డబ్బులు జమ చేసి బ్యాంకు ద్వారా ఫోన్లకు సంక్షిప్త సందేశాలు పంపుతున్నారు. గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా ధాన్యం అమ్మిన వెంటనే చేతికి డబ్బు వస్తోందని తదుపరి పంటసాగుకు అప్పు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయిందని రైతులు సంబరపడుతున్నారు.

