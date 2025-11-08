లక్షలు వెచ్చించి ఏం లాభం? : వర్షపు నీటిలో ధాన్యపు గింజలు - కవర్ల కింద భద్రంగా ఆరబెట్టే యంత్రాలు
ధాన్యాన్ని ఆరబెట్టెందుకు రైతుల తిప్పలు - మార్కెట్ యార్డుల్లో డ్రైయింగ్ యంత్రాలను అందుబాటులోకి తెచ్చిన ప్రభుత్వం - కానీ వాటిని వినియోగించని అధికారులు - వరుస వర్షాలతో ధాన్యం తడిచిపోతున్నా పట్టించుకోని అధికారులు
Published : November 8, 2025 at 9:49 AM IST
Automatic Paddy Dryers in Procurement Centers in Telangana : రైతులకు వరి కోతల తర్వాత ధాన్యం విక్రయాలకు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. తేమ శాతం 17లోపు ఉంటే ఏ-గ్రేడుకు రూ.2,389, కామన్ రకానికి రూ.2,369 మద్దతు ధర లభిస్తుంది. లేదంటే కొనుగోలు ధరలో కోతలు ఉంటాయి. తేమ శాతం ఆ మేరకు తగ్గించడానికి అన్నదాతలు పగలంతా ధాన్యం ఆరబెట్టడం, సాయంత్రానికి కుప్పలుగా పోసి రక్షించడం వంటి పనులు చేస్తున్నారు. అకాల వర్షాలకు దేవుడిపైనే భారం వేయాల్సిన పరిస్థితి ఎదురవుతోంది.
అన్నదాతలను ఈ కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ సీజన్లో ప్రయోగాత్మకంగా డ్రైయింగ్ యంత్రాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. రాష్ట్రంలోని 192 వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఉమ్మడి జిల్లాల పరిధిలో పెద్ద మార్కెట్ యార్డులకు 2 నుంచి 4 యంత్రాలను అందించింది. కానీ చాలా చోట్ల ఇవి ఉపయోగంలోకే రాకపోవడం గమనార్హం.
3 గంటలు 25 క్వింటాళ్లు : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వట్టెంల ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రంలో ఇటీవల యంత్రం పనితీరుపై అధికారులు అక్కడి రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. దీన్ని ట్రాక్టర్ ఇంజిన్తో జత చేసి నడిపించాల్సి ఉంటుంది. యంత్రానికి ఉన్న పైపును ధాన్యం కుప్పపై పెట్టాలి. ఇక్కడి నుంచి ధాన్యాన్ని పైపుద్వారా యంత్రం డ్రైయర్లోకి తీసుకుంటుంది. యంత్రంలో ముందే ఉష్ణోగ్రతను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అందులో వేడిగాలితో నిర్ణీత తేమ శాతానికి రాగానే మూడు గంటల్లో 25 క్వింటాళ్ల ధాన్యం బయటకు తగినట్లుగా వస్తుంది.
ఇందుకోసం 15 లీటర్ల డీజిల్ అవసరమవుతుంది. అంటే దాదాపు రూ.1,500 వరకు ఖర్చవుతుంది. ఈ మొత్తాన్ని రైతు భరించాల్సి ఉంటుంది. ట్రాక్టర్ లేకపోతే సొంత ఖర్చుతో కిరాయికి తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ధాన్యంలో తేమ 30 శాతం ఉన్నా డ్రైయర్ ఆరబెడుతుంది. తేమ శాతం ఎక్కువ ఉంటే సమయంతో పాటు ఖర్చు కూడా పెరుగుతుంది.
వ్యవసాయ పొలాలకు తీసుకెళ్లేలా ఉండాలి : డ్రైయర్ల వినియోగాన్ని విస్తృతంగా పెంచేందుకు నిపుణులు పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. ట్రాక్టర్ సాయంతో నడిచే యంత్రం కావడంతో రైతన్నలు నేరుగా వ్యవసాయ క్షేత్రాలకు తీసుకెళ్లి వాడుకొనే వెసులుబాటు, సౌకర్యం ఉండాలి. అప్పుడు ధాన్యాన్ని కేంద్రాలకు తీసుకొచ్చిన తర్వాతే ఆరబెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. అవసరమైతే క్షేత్ర స్థాయిలోనే తూకాలు వేసి రైస్ మిల్లులకు తరలించే ఏర్పాట్లు కూడా చేయవచ్చు. ట్రాక్టర్ ఇంజిన్తో కాకుండా విద్యుత్తుతో నడిచేవైతే రైతులకు ఖర్చు మరింత తగ్గుతుంది. ధాన్యంలో తాలు గింజలు, చెత్తా చెదారాన్ని శుద్ధి చేయడానికి రైతులు వేర్వేరు యంత్రాలు వినియోగిస్తున్న నేపథ్యంలో అన్నింటికీ కొద్దిపాటి మార్పులతో ఈ అధునాతన యంత్రం ఒకటే ఉపయోగపడేలా తీర్చిదిద్దితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది.
- ఒక్కో డ్రైయింగ్ యంత్రాన్ని సామర్థ్యాన్ని బట్టి రూ.14 లక్షల నుంచి రూ.17 లక్షలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది. ఇప్పటికే ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో వేములవాడ, సిరిసిల్ల, పెద్దపల్లి, జగిత్యాల, కరీంనగర్ మార్కెట్ యార్డులకు ఒక్కోటి చొప్పున వచ్చాయి.
-
- ఉమ్మడి మెదక్, నిజామాబాద్, వరంగల్, నల్గొండ జిల్లాలకు నాలుగు చొప్పున సరఫరా చేశారు. చాలాచోట్ల వాటికి కవర్లు కప్పి వాడకుండా ఉంచారు. కొన్నిచోట్ల పనితీరును రైతులకు నమూనాగా చూపించడం వరకే పరిమితం చేయడం బాధాకరం. రైతుల కోసం ప్రభుత్వం ఈ యంత్రాలను కొనుగోలు కేంద్రాలకు ఉచితంగా సరఫరా చేసిందనే విషయమే చాలా మందికి తెలియదని చెబుతున్నారు.
అయ్యో పాపం : కష్టమంతా కాలువ పాలు - కొట్టుకుపోయిన 1,500 క్వింటాళ్ల ధాన్యం!
కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం విక్రయిస్తున్నారా? - ఈ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి!