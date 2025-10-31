ETV Bharat / state

రైతన్నను ముంచిన మొంథా - వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టం

ఏలూరు జిల్లాలో 9300 ఎకరాల్లో వరి పంటకు నష్టం- 59 హెక్టార్లలో దెబ్బతిన్న ఉద్యానవన పంటలు- ప.గో. జిల్లాలో 16వేల ఎకరాల్లో నేలకొరిగిన వరి పంట- పరిహారం అందించి ఆదుకోవాలని రైతుల విజ్ఞప్తి

Paddy Damaged Due to Heavy Winds with Rains During Cyclone Montha Across Godavari Delta
Paddy Damaged Due to Heavy Winds with Rains During Cyclone Montha Across Godavari Delta (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 10:54 AM IST

2 Min Read
Cyclone Montha Effect in Godavari Delta : మరికొన్ని రోజుల్లో పంట చేతికొస్తుందనే సమయంలో దూసుకొచ్చిన మొంథా తుపాను రైతులను కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. తీవ్ర నష్టాలను మిగిల్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వేల ఎకరాల్లో పంటలను ముంచెత్తింది. పైరును నేలకూల్చింది. మొంథా తుపాను ప్రభావంతో వరి చేలు నేలకొరగడంతో ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు. పొలాల్లో నీళ్లు ఉండటం వరి దుబ్బులు కుళ్లిపోయి, దిగుబడులు పడిపోయే ప్రమాదం ఉండటంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు. కనీసం పెట్టుబడులైనా వస్తే చాలని పైరును నిలబెట్టే ప్రయత్నాల్లో రైతులు నిమగ్నమయ్యారు.

రైతన్నను ముంచిన మొంథా - వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టం (ETV)

మొంథా తుపాను రైతుల వెన్ను విరిచింది. ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వ్యాప్తంగా వేలాది ఎకరాల్లో వరి పంట నేలకొరిగింది. తుపాను కారణంగా వీచిన బలమైన గాలులు, కురిసిన వర్షానికి పంట దెబ్బతింది. ఏలూరు జిల్లాలో 26 మండలాల్లో పంట దెబ్బతిందని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. ఇది మరింత పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

'అధిక దిగుబడి వస్తుందని లాభసాటిగా ఉంటుందని ఆశపడి ఈసారి జిల్లాలోని రైతులంతా స్వర్ణ రకం వరిని పెద్దఎత్తున సాగు చేశాం. కొన్నిచోట్ల ఇంకా పాలుపోసుకునే దిశలో, మరికొన్ని చోట్ల గింజ పట్టే దశలో ఉన్న తరుణంలో తుపాను కారణంగా వీచిన బలమైన గాలులకు పంటలు ఒక్కసారిగా నేలకొరిగాయి.' - గుడిపూడి గమానియేల్, దెందులూరు రైతు

తుపాను ప్రభావం కారణంగా ఏలూరు జిల్లాలో 9300 ఎకరాల్లో వరి పంటకు నష్టం వాటిల్లగా 59 హెక్టార్లలో ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నట్లు జిల్లా వ్యవసాయశాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 16వేల ఎకరాల్లో వరి పంట నేలకొరిగింది. మొంథా తుపాను కారణంగా కౌలు రైతులు పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయారు. త్వరగా పంట నష్టాన్ని నమోదు చేసి పరిహారం అందించి ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

కోతకు వచ్చిన వరితో పాటు పొట్ట, గింజ గట్టిపడే దశలో ఉన్న వరి నేలవాలింది. పత్తి, మొక్కజొన్న, మినుము, పెసర, మిరప, పసుపుతో పాటు కూరగాయల పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. మరోవైపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జలాశయాలు, చెరువులు, వాగులు, వంకలు, కుంటలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. పలుచోట్ల నదుల కరకట్టలకు గండ్లు పడి సమీప గ్రామాల్లోకి భారీగా వరద చేరింది. వాగులు పొంగడంతో అక్కడక్కడ రహదారులపై నుంచి వరదనీరు ప్రవహించి ప్రధాన మార్గాల్లో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఈదురుగాలల ప్రభావం వల్ల వేల విద్యుత్‌ స్తంభాలు కూలిపోయాయి. వరదలతో కొన్ని జిల్లాల్లో రోడ్లు భారీగా దెబ్బతిన్నాయి. అధికార యంత్రాంగం నష్టాల వివరాలు సిద్ధం చేస్తోంది.

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని భీమవరం, కాళ్ల, నరసాపురం, ఆకివీడు, మొగల్తూరు, యలమంచిలి మండలాల పరిధిలో నష్ట తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. వ్యవసాయం, ఆక్వా, విద్యుత్తు, రహదారులు, ఉద్యాన పంటలకు నష్టం వాటిల్లింది. ప్రకాశం జిల్లాలో 10 వేలకు హెక్టార్లలో వరికి నష్టం వాటిల్లింది. గుంటూరు జిల్లాలో వరి- 13407, పత్తి -9308, అపరాలు- 1508 హెక్టార్లలో దెబ్బతిన్నాయి.

