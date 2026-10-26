'పాలేరు' రైతుల పంట పండింది - వరితో ఎకరాకు రూ.లక్ష సంపాదిస్తున్నారు
Paddy cultivation with Palair Reservoir : పాలేరు జలాశయం వెనుక జలాలతో పది గ్రామాల్లో పంటలు కోతకొచ్చాయి. దాదాపు ఐదు వేల ఎకరాల్లో సన్నధాన్యం సాగు చేసిన పొలాలు నూర్పిడికి సిద్ధమయ్యాయి.
Published : October 26, 2026 at 2:54 PM IST
Paddy cultivation with Palair Reservoir : ఎల్నినో ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా కరవు తాండవిస్తోంది. చిన్న కుంటలతో మొదలై పెద్ద పెద్ద రిజర్వాయర్లలోనూ నీరు అడుగంటిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కానీ ఈ కరవులోనూ పాలేరు రిజర్వాయర్ బ్యాక్ వాటర్తో వరి సాగు చేసిన కొందరు రైతుల పంట పండింది. మోతె మండలంలో పాలేరుకు సంబంధించిన వాగు పక్కన ఉన్న పది గ్రామాల రైతులు ఎకరాకు తక్కువలో తక్కువ రూ.లక్ష దాకా ఆదాయాన్ని గడిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఇక్కడ వరి పొలాలు గడ్డు కాలాన్ని దాటుకుని బయటపడ్డాయి. సుమారు ఐదు వేల ఎకరాల్లో సన్న రకం వరిని సాగు చేసిన పొలాలు నూర్పిడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. పొలాల వద్దకు వచ్చి ప్రస్తుతం పండిన ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి అధిక ధరలు చెల్లిస్తున్నారు వ్యాపారులు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఆసక్తి కనబరుస్తుండటంతో ఈసారి రికార్డు ధరలు నమోదవుతున్నాయి.
పక్క రాష్ట్రాల నుంచి వ్యాపారులు
ప్రస్తుతం కేఎన్ఎమ్ 1638, బీపీటీ, చింట్లు రకాల వడ్లను నూర్పిడి చేస్తున్నారు. ఇంకా సాంబమసూరి రావడానికి కొంత సమయం పట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో సన్నాలకు అధికంగా డిమాండ్ ఉండటంతో పొలాల వద్దకు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి వ్యాపారులు వచ్చి రైతుకు ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా తూకం వేసి అక్కడే నగదు చెల్లించి తీసుకెళ్తున్నారని రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఎకరాకు రూ.1.10 లక్షల ఆదాయం
చెన్నై, ఆంధ్రప్రదేశ్తో పాటు స్థానిక వ్యాపారులు పంట నూర్పిడి జరుగుతున్న సమాచారం అందుకుని కొనుగోళ్ల కోసం వాలిపోయారు. పాలేరు వాగు పక్కన ఉన్న నర్సింహాపురం, రాయికుంటతండా, నేరడవాయి, ఉర్లుగొండ, తుమ్మగూడెం, గోపతండా, అన్నారిగూడెం, బోడబండ్లగూడెం, సర్వారం, కూడలి గ్రామాల్లో ఐదు వేల ఎకరాలకు పైగా బ్యాక్ వాటర్తో వరిని సాగు చేశారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ నూర్పిడి చేస్తున్న చింట్లు రకం వరి క్వింటాకు రూ.4,400, కేఎన్ఎం 1638 సన్నరకానికి రూ.3,400గా రికార్డు ధర చెల్లిస్తున్నారు. గతంలో అయితే తూకం, రవాణా ఇతరత్రా ఖర్చులు కలుపుకుని క్వింటాకు భారీగా కోతలు విధించే వారని, ప్రస్తుతం ఈ ఖర్చులన్నీ పూర్తిగా వ్యాపారులే భరిస్తున్నారని ఉర్లుగొండకు చెందిన రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. దిగుబడి ఎకరానికి 40 నుంచి 45 బస్తాలు అంటే 30 క్వింటాళ్లకు పైగా వచ్చిందని అన్నదాతలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కరవు విలయతాండవం
సాగు నీరు అందుబాటులో ఉన్న రైతుల పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటే వట్టిపోయిన బోర్లు సాగు నీటి వసతి లేని రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. పెట్టుబడులు వేలల్లో పెట్టి సాగుచేసిన పొలాలకు చివరి దశలో నీరులేక ఎండిపోవటంతో తీవ్ర నష్టాలను చూడాల్సి వస్తోంది. ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువ శాతం గ్రామాల ప్రజలు, రైతుల పైర్లు ఎండిపోయి ఇదే దుస్థితిలో ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక్క మోతె మండలంలోనే ఒక వైపు పది గ్రామాల్లో పంటలు పుష్కలంగా పండి మరో వైపు ఉన్న 19 గ్రామాల్లో పైర్లు ఎండి కరవు విలయతాండవం చేస్తుండటం రైతులను తీవ్ర కలవరానికి గురిచేస్తోంది.
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