ఖరీఫ్ సాగుపై ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - ఎండల తీవ్రతకు వడలిపోతున్న మొక్కలు
Elnino Effect on Kharif Crops: ఖరీఫ్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 35.93 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగైంది. సాధారణ విస్తీర్ణంతో పోలిస్తే 4% మాత్రమే తగ్గింది. ఎల్నినో దెబ్బకు మెట్ట రైతు విలవిలలాడుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:19 AM IST
Rice Cultivation in 35 Lakh Acres : ఖరీఫ్ సీజన్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 35.93 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగైంది. ఇది సాధారణ సాగు విస్తీర్ణంతో పోలిస్తే గనక 4 శాతం మాత్రమే తగ్గింది. పప్పుధాన్యాల సాగులో మాత్రం గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించింది. మొత్తంగా చూస్తే ఖరీఫ్లో జూన్ 1 నుంచి అక్టోబర్ 7 మధ్య సాధారణ విస్తీర్ణంలోనే పంటలు సాగు అయ్యాయని వ్యవసాయశాఖ చెబుతోంది. అయితే సాగు లెక్కలు ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పటికీ, దిగుబడిపై అనిశ్చితి నెలకొంది. ఎల్నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండటంతో పైరు ఎదుగుదల లేకపోవడం, పంటలు ఎండిపోవడం వంటి పరిస్థితులు చాలా చోట్ల కనిపిస్తున్నాయి. ఖరీఫ్ సీజన్లో వర్షపాతం సాధారణం కంటే 38.4 శాతం తక్కువగా నమోదైంది. ఆగస్టు చివరి నాటికి వర్షపాతం లోటు 54 శాతంగా ఉంది. (మూడు జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదు కాగా, మిగిలిన జిల్లాల్లో వర్షాభావం, ముఖ్యంగా ప్రకాశం జిల్లాలో అధిక వర్షాభావం నమోదైంది)
9 జిల్లాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ సాగు: సాధారణ సాగు విస్తీర్ణంతో పోలిస్తే, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో 188 శాతం, తిరుపతిలో 160 శాతం, అల్లూరి జిల్లాలో 124 శాతం, శ్రీకాకుళంలో 108 శాతం, పార్వతీపురం మన్యం, నంద్యాల జిల్లాల్లో 106 శాతం, అంబేడ్కర్ కోనసీమలో 105 శాతం, పశ్చిమ గోదావరిలో 104 శాతం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 101 శాతం చొప్పున పంటలు వేశారు.
సాగులో గణనీయమైన తగ్గుదల: సాధారణ కంటే అన్నమయ్య జిల్లాలో 36 శాతం, చిత్తూరులో 43 శాతం, పోలవరంలో 55 శాతం, అనకాపల్లిలో 55 శాతం, ప్రకాశం జిల్లాలో 59 శాతం తక్కువ విస్తీర్ణంలో పంటలు సాగు అయ్యాయి. మార్కాపురం, నంద్యాల, శ్రీ సత్యసాయి, అనంతపురం, వైఎస్ఆర్ కడప, పల్నాడు, బాపట్ల, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణ, ఏలూరు, కాకినాడ, విశాఖపట్నం, విజయనగరం జిల్లాల్లో కూడా సాధారణ విస్తీర్ణం కంటే తక్కువగానే పంటలు వేశారు.
వరి దిగుబడికి దెబ్బ: డెల్టా ప్రాంతాల్లో వరి రైతులకు పరిస్థితులు కొంత అనుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, దిగుబడి తగ్గనున్నాయి. కృష్ణా, గోదావరి డెల్టా ప్రాంతాలతో పాటు ఇతర జిల్లాల్లోనూ బోరుబావుల నీటితో వరి సాగు చేపట్టారు. అయితే, వీటిలో కొన్ని పంటలు ఎండిపోయాయి. సాగునీటి కాలువల చివరి భూముల్లోని వరి పొలాలకు నీరు అందలేదు. దీంతో అక్కడా దిగుబడి తగ్గుతాయని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టు ప్రాంతంలో నీరివ్వకపోవడంతో వరి నాట్లు వేయడం జరగలేదు. మొక్కజొన్న, జొన్న, సజ్జలు, ఇతర చిరుధాన్యాల సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా తగ్గింది, అలాగే వేసిన పైరు కొంత ఎండింది.
మెట్ట ప్రాంత రైతులపై తీవ్ర ప్రభావం: ఎల్నినో ప్రభావం గురించి హెచ్చరికలు ఉన్నప్పటికీ, రైతులు అడపాదడపా కురిసిన వర్షాలపై ఆధారపడి పత్తి, మిరప, వేరుశనగ, కంది వంటి పంటలను సాగు చేశారు. కంది సాగు సాధారణ విస్తీర్ణం కంటే ఎక్కువగా 10.20 లక్షల ఎకరాలకు సాగు చేశారు. అయితే, ఇందులో మూడింట ఒక వంతు పంట ఎండిపోయి ఉంటుందని అంచనా. మిగిలిన పంట ఎదుగుదల కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. ఎండిపోకుండా మిగిలినచోట్ల గత నెలాఖరులో కురిసిన వర్షాలకు కొంతమేర ఎదగడం మొదలైంది.
- ఈ ఏడాది పత్తిని రెండు, మూడు సార్లు నాటారు. దీంతో విత్తనాల కోసం భారీగా ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చింది. అధిక వేడి కారణంగా చాలా మొక్కలు చనిపోయాయి. అధికశాతం సాగు చేసిన విస్తీర్ణంలో పైరు ఎదగలేదు. మొక్కలు కేవలం అడుగు ఎత్తులోనే ఉంది. ఇటీవలి వర్షాలతో రైతులు ఆశలు పెంచుకున్నారు. కనీసం ఒక్కసారైనా పంట చేతికి వస్తే పెట్టుబడి ఖర్చులు అయినా తిరిగి వస్తాయనే ఆశతో ఎరువులు, పురుగుమందులు వేస్తున్నారు.
- వేరుశనగ సాధారణ విస్తీర్ణంలో సగం మేరకే పరిమితమైంది. అందులోనూ వర్షాధారంగా వేసిన పంట చేతికి రావడం లేదు. దీంతో దిగుబడులు లేవు. చివరకు పశువుల మేతకు కూడా పనికిరాని దుస్థితి.
- ఆముదం ఎండిపోయింది. ఇతర పంటలు కూడా చేతికొచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు.
- మిరప రైతులు తమ పంటలను పలుమార్లు తిరిగి నాటారు. అయినా కాలువలకు నీరు వదలకపోవడంతో మొక్కలు ఎంతమేర నిలబడతాయోనన్న ఆందోళన రైతుల్ని వెంటాడుతోంది.
సీతాఫలంపైనా ఎల్నినో ప్రభావం - పండును కొనేందుకు జంకుతున్న వినియోగదారులు