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పొలాలకు పచ్చందాలు - తెలంగాణలో పుంజుకున్న వరి సాగు

రాష్ట్రంలో పెరుగుతోన్న వరి సాగు - 70.15 శాతానికి చేరిన అన్ని పంటల మొత్తం సాగు విస్తీర్ణం - ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందజేసిన వ్యవసాయ శాఖ

Paddy Cultivation Gained In Telangana
Paddy Cultivation Gained In Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 1:07 PM IST

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Paddy Cultivation Gained In Telangana : తెలంగాణలో వర్షాకాలంలో ప్రధాన పంట అయిన వరి సాగు క్రమంగా పెరుగుతోంది. ప్రస్తుత వానకాల సీజన్‌లో ఈ పంట సాగు విస్తీర్ణం భారీగా పెరుగుతోంది. వ్యవసాయ శాఖ ప్రారంభంలో కరవు పరిస్థితుల అంచనాలతో సాగు తగ్గుతుందని భావించినప్పటికీ, ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో రైతులు పెద్ద ఎత్తున వరి నాట్లు వేస్తునారు. బుధవారం నాటికి వరి సాగు 44.47 శాతానికి చేరుకుంది. గత ఏడాది ఇదే సమయానికి సాగు విస్తీర్ణం 29,22,348 ఎకరాలు ఉండగా, ప్రస్తుతం అది 29,32,884 ఎకరాలకు పెరిగిందని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ వెల్లడించింది.

అదే సమయంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పంటల మొత్తం సాగు విస్తీర్ణం 70.15 శాతానికి చేరింది. జూన్, జులై నెలల్లో వర్షపాతం లోపం ఉన్నప్పటికీ, ఈ నెలలో వర్షపాతం సగటు కంటే కొంచెం ఎక్కువగా నమోదైంది. అయితే తొమ్మిది జిల్లాలు, 230 మండలాల్లో ఇంకా వర్షపాతం లోపం కొనసాగుతోంది. ఈ పరిస్థితిపై వ్యవసాయ శాఖ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించింది.

పంటల పరిస్థితి ఇలా : మొత్తం సీజనల్ లక్ష్యం 1,32,38,446 ఎకరాలు కాగా, ఇప్పటి వరకు 92,86,726 ఎకరాల్లో పంటలు వేశారు. సాధారణ విస్తీర్ణం 65,95,645 ఎకరాలు కాగా, వరి 29,32,884 ఎకరాల్లో సాగు చేశారు. అలాగే పప్పు ధాన్యాలు 5,64,288 ఎకరాల్లో, నూనె గింజలు 3,74,363 ఎకరాల్లో, చిరు ధాన్యాలు 5,27,080 ఎకరాల్లో సాగు పూర్తయ్యింది. ఇటీవలి వర్షాలు రాష్ట్రంలోని రైతులకు 'ఎల్​నినో' ప్రభావం నుంచి కొంత ఉపశమనాన్ని కలిగించాయని ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పేర్కొంది. పంటల పరిస్థితిపై విశ్వవిద్యాలయం బుధవారం ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించింది.

వర్షపాతం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి : జూన్‌లో సాధారణ వర్షపాతం 130.30 మి.మీ కాగా, 115 మి.మీ నమోదైంది. జులైలో సాధారణ వర్షపాతం 227.40 మి.మీ కాగా, 222.90 మి.మీ నమోదైంది. ఈ నెలలో ఇప్పటి వరకు సాధారణ వర్షపాతం 38.4 మి.మీ కాగా, 39.1 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. జనగామ, హనుమకొండ, వరంగల్, హైదరాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, సూర్యాపేట, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. రంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డిలలో అధిక వర్షపాతం నమోదు కాగా, మిగిలిన జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది.

పంటల వారీగా సాగు
పంటలక్ష్యం (ఎకరాల్లో)సాగుశాతం
వరి65,95,64529,32,88444.47
పత్తి47,41,54146,89,25898.90
మొక్కజొన్న6,16,7875,01,50881.31
కందులు5,44,6814,68,97586.10
సోయాబీన్4,16,6563,68,79788.51
చెరకు55,73937,79067.80
మినుములు36,81618,53150.33
జొన్నలు34,56723,80068.85
వేరుశనగ25,8753,52113.61

ప్రాజెక్టులు నిండటంతో రైతుల్లో ఆశలు : రుతుపవనాలు పుంజుకుని వర్షాలు పడటంతో మొన్నటివరకు వెలవెలబోయిన ప్రాజెక్టులు ప్రస్తుతం జలకళను సంతరించుకుంటున్నాయి. దీంతో రైతుల్లో ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. ఎల్​నినో ప్రభావంతో సాగుపై దిగులు చెందిన రైతన్నలు, ప్రస్తుతం పొలం పనులు వేగవంతం చేస్తున్నారు. కృష్ణా, గోదావరి నదులపై ఉన్న జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు 40 శాతాన్ని దాటాయి. 87 జలాశయాల్లో పూర్తి సామర్థ్యమైన 1059 టీఎంసీలకు గానూ, ప్రస్తుతం 40.89 శాతం మేర 433.15 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. గోదావరి బేసిన్ జలాశయాల్లో 142 టీఎంసీలు, కృష్ణా బేసిన్ జలాశయాల్లో 290 టీఎంసీలకు పైగా నీరు ఉంది.

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