ధాన్యం వస్తూ ఉంటే ధర పడుతూ పోతోంది - సిండికేట్గా మారి దోచుకుంటున్న వ్యాపారులు!
Paddy Price Reduction : ఎల్నినో కారణంగా మార్కెట్లో బియ్యం ధరలు పెరగడంతో, వ్యాపారులు వరి కొనుగోలు కోసం పోటీ పడుతున్నారు. వరి లభ్యత పెరిగే కొద్దీ వ్యాపారులు కొనుగోలు ధరను తగ్గిస్తున్నారు.
Published : November 25, 2026 at 12:16 PM IST
రాష్ట్రంలో వరి కొనుగోలులో భిన్నమైన పరిస్థితి నెలకొంది. అక్టోబర్లో రైతులకు మంచి ధరలు చెల్లించిన వ్యాపారులు వరికోత కొనసాగుతున్న కొద్దీ క్రమంగా ధరలను తగ్గిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం చెల్లించిన కనీస మద్దతు ధర, అదనపు బోనస్లతో కలిపినా కూడా, ప్రైవేట్ వ్యాపారులు దానికంటే సగటున క్వింటాల్కు రూ.100-200 అధికంగా చెల్లిస్తూనే ఉన్నారు. రైతులు ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాల కంటే ప్రైవేట్ వ్యాపారులకే అమ్ముకోవడానికి మొగ్గు చూపారు. పెరిగిన వరి దిగుబడులు, మార్కెట్లో ధాన్యం కొరత కారణంగా వ్యాపారులు ధరలు తగ్గిస్తున్నారని రైతులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. దసరా వరకు వారు పచ్చి బియ్యాన్ని క్వింటాల్కు రూ. 3,400 చొప్పున కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం, చాలాచోట్ల వారు దానిని రూ.3,100కే కొంటున్నారు. దొడ్డు రకానికైతే స్థిరమైన ధర లేదు.
అమ్మాలా లేక ఆపాలా?
ప్రభుత్వ సేకరణ కేంద్రంలో పంటను అమ్మాలంటే, అక్కడికి తరలించి, ఆరబెట్టి, సంచులలో కట్టి మిల్లులకు పంపాలి. సన్న రకానికి ప్రభుత్వ మద్దతు ధర క్వింటాల్కు రూ.2,460 కాగా, బోనస్ రూ.500తో కలిపి రూ.2,960 రూపాయలు. ప్రైవేట్ వ్యాపారులు దీనికి అదనంగా రూ.100-150 ఇస్తున్నారు, ఇతర ఖర్చులు లేకపోవడంతో రైతులు ప్రైవేట్ అమ్మకాల వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు. నల్గొండ, నిజామాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం, కరీంనగర్ వరి ఎక్కువగా పండించే జిల్లాల్లో ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.
ఏ జిల్లాలోనైనా ఇదే పరిస్థితి
సూర్యాపేట జిల్లాలో 3.45 లక్షల ఎకరాల్లో వరిసాగు చేశారు. 95 శాతం వరికోతలు పూర్తయినట్లు అంచనా. సన్నాలు క్వింటాకు పచ్చివి రూ.2,750కు పైగా, ఆరబెట్టినవి రూ.3,500కు ధర పెట్టి వ్యాపారులు కొంటున్నారని డిమాండ్ ఉండటంతో కొనుగోలు కేంద్రాలకు వచ్చి కూడా బేరమాడుతున్నారని మద్దిరాల, నూతనకల్ కొనుగోలు కేంద్రాల్లోని రైతులు చెప్పారు. జిల్లాలో పౌర సరఫరాల సంస్థ 2.62 లక్షల టన్నులు సేకరించాలనే లక్ష్యంకాగా 124 టన్నుల సన్నాలు, 1,098 టన్నుల దొడ్డు ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసింది. యాదాద్రి జిల్లాలోనూ కోతలు పూర్తికావొచ్చాయి. పౌర సరఫరాల సంస్థ 1.50 లక్షల టన్నుల లక్ష్యానికి గాను 1,469 టన్నుల వరిని సేకరించింది.
- ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని ఆరు జిల్లాల్లో 8 లక్షల టన్నుల వరిని సేకరించేందుకు వెయ్యికి పైగా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, నాణ్యమైన రకాలను పండించిన రైతులు దానిని కేవలం మిల్లులకే అమ్ముతున్నారు. 60 శాతం కోత పూర్తయింది.
- ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో 20.55 లక్షల టన్నుల వరి ఉత్పత్తి అవుతుందని అంచనా. రైతులు తూకం వేయడం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లాలోని 12 కేంద్రాలలో 259 టన్నుల వరిని తూకం వేశారు. సిరిసిల్ల జిల్లాలోని అల్మాస్పూర్, కంచర్ల, ఐకేపీ గంభీరావుపేట-1, 2 ప్రాథమిక సహకార కేంద్రాలకు రైతులు నెలరోజుల క్రితం 2,550 క్వింటాళ్ల వరిని తీసుకొచ్చి తూకం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.
- ఖమ్మం జిల్లాలో మొత్తం 3.40 లక్షల ఎకరాల్లో కేవలం 2.83 లక్షల ఎకరాల్లో వరిసాగు చేశారు. పాలేరులో ముందుగానే విత్తడం వల్ల, 50 శాతానికి పైగా వరి ఇప్పటికే కోతకు వచ్చి అమ్ముడైంది. వైరా వ్యవసాయ మార్కెట్లోని డీసీఎంఎస్ కొనుగోలు కేంద్రం ద్వారా ఇప్పటివరకు ఒక్క గింజ కూడా కొనుగోలు కాలేదు. నాణ్యమైన వరిని రూ.క్వింటాల్కు రూ. 3,300గా ఉన్న వరిని ఇప్పుడు కేవలం రూ 2,500కే అమ్ముతున్నారు.
- వికారాబాద్ జిల్లాలోని దౌలతాబాద్ మండలంలో పీఏసీఎస్ ఆధ్వర్యంలో 11 కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ, ఒక్క క్వింటాల్ కూడా కొనుగోలు కాలేదు. వ్యాపారులు పొలాలకు వెళ్లి క్వింటాల్ వరికి రూ. 2,400 చెల్లిస్తున్నారు. ఎండిన వడ్లను రూ. 2,700కు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
వ్యాపారుల సిండికేట్తో
ఉమ్మడి నిజామాబాద్లో 15 లక్షల టన్నుల ధాన్యం దిగుబడి వస్తుందని అంచనా. ఇప్పటికే 60 శాతం పైగా ప్రైవేటు వ్యాపారులే కొనుగోలు చేయగా, ప్రభుత్వ కేంద్రాల్లో కొనుగోలు ప్రారంభమే లేదు. కామారెడ్డి మండలం గర్గుల్లో ప్రభుత్వం ఒక్క బస్తా కూడా కొనుగోలు చేయలేదు. నెల క్రితం క్వింటా పచ్చిధాన్యం రూ.3,200-3,500కి కొనుగోలు చేసిన వ్యాపారులు ప్రస్తుతం ఆరబెట్టిన ధాన్యానికి రూ.2,700-2,900 మాత్రమే చెల్లిస్తున్నారు. వ్యాపారులు సిండికేట్ కావడమే దీనికి కారణం.
రాబోయే రోజుల్లో ధాన్యం రాక పెరిగి, వ్యాపారులు ధరలను మరింత తగ్గిస్తే, రైతులు అకస్మాత్తుగా ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వ సేకరణ కేంద్రాలకు తీసుకు వస్తారు. అప్పుడు సంబంధిత శాఖలు కొనుగోళ్లకు ఏర్పాట్లు చేయాల్సి ఉంటుంది.
కల్లాల దగ్గరే కొనుగోళ్లు - తక్షణ చెల్లింపులు - ఈసారి వరి రైతుల 'పంట పండుతోంది'
సన్న వడ్లకు భలే గిరాకీ, పొలాల వద్దే కొనుగోళ్లు! - క్వింటాల్ ధర రూ.3500