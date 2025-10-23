ETV Bharat / state

నూనె కొంటున్నారా - తూకం చూసుకోండి - మార్కెట్లో విభిన్న పరిమాణాల్లో ప్యాకెట్లు

వివిధ బరువులతో మార్కెట్లో ప్యాకెట్లు - మిగిలిన నూనెల కంటె ఎక్కువగా పామాయిల్‌ విషయంలోనే తేడాలు

Packets in Oil Market with Different Weights
Packets in Oil Market with Different Weights (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Packets in Oil Market with Different Weights : లీటరు నూనె ప్యాకెట్టు ఇవ్వండంటూ వినియోగదారు దుకాణదారుడిని అడిగితే అలాగేనంటూ ప్యాకెట్టు ఇచ్చి నగదు తీసుకుంటున్నారు. అందులో ఉన్న నూనె లీటరా? అన్నది ప్రశ్నార్థకమే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో ప్యాకెట్లు వివిధ బరువులతో వస్తున్నాయి. వివిధ అవసరాలకు పామాయిల్‌ వినియోగం ఎక్కువ. ధర తక్కువగా ఉండడమే కారణం. ఈ నేపథ్యంలో బరువు తక్కువ ప్యాకెట్లు మిగిలిన నూనెల కంటె ఎక్కువగా పామాయిల్‌ విషయంలోనే కనిపిస్తున్నాయి.

లీటర్​ ప్యాకెట్​ కానీ నూనే 850 గ్రాములే ఉంటుంది : నిబంధనల మేరకు లీటరు ప్యాకెట్టు అంటే అందులో నూనె 910 గ్రాములు ఉండాలి. గతంలో చాలావరకు అదే బరువుతో ప్యాకెట్లు వచ్చేవి. ఇప్పుడు 910, 850, 750 గ్రాముల ప్యాకెట్లు మార్కెట్లోకి దిగాయి. అర లీటరు ప్యాకెట్లు గతం నుంచి ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 910 గ్రాముల పామాయిల్‌ నూనె ప్యాకెట్టు ధర రూ. 135గా ఉండగా 850 గ్రాముల ప్యాకెట్టు రూ. 125, 750 గ్రాములది రూ. 110లకు లభిస్తున్నాయి. బరువుపై అవగాహన లేకుంటే లీటరు ప్యాకెట్టు అంటూ తక్కువ ధరకే వ్యాపారి వద్ద కొనుగోలు చేస్తే ఆమేర నూనె తగ్గిపోతుంది. మరో వైపు ఆన్‌లైన్‌లోనూ బయట మార్కెట్ కంటే తక్కువ ధర ఉందని చూపించడానికి ధర తగ్గించి ఆమేర 870 గ్రాముల నూనెతో ఉన్న ప్యాకెట్లు సరఫరా అవుతున్నాయి.

బరువును ఎంతమంది గమనిస్తారన్నది ప్రశ్న : మారిన నిబంధనల మేరకు కంపెనీల వారు వారికి నచ్చిన బరువుతో ప్యాకెట్లను తయారు చేసుకోవచ్చు. వాటి మీద ఆ బరువు కచ్చితంగా ముద్రించాలి. ప్యాకెట్టుపై చివర చిన్న అక్షరాల్లో ఉన్న ఆ బరువును ఎంతమంది గమనిస్తారన్నది ప్రశ్న. ప్యాకెట్టు ఉన్న బరువు కంటె నూనె తక్కువగా ఉంటే కేసులు నమోదు చేయవచ్చంటున్నారు తూనికలు, కొలతల శాఖ అధికారులు. దుకాణదారుడు నూనె తూకం విషయాన్ని ప్రజలకు తెలియచేయాలని, లీటరు అని 750 గ్రాముల ప్యాకెట్టు ఇవ్వడం సరికాదన్నారు.

నకిలీ బ్రాండ్లు - నాసిరకం సరకు - విజయవాడ బస్టాండ్‌లో నయా దందా

ఇదిలా ఉంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు బస్టాండ్‌లలోని దుకాణాల్లో అధిక ఎమ్మార్పీ ముద్రించిన నీటి బాటిల్​లు ఉన్నాయి. బ్రాండెడ్‌ కంపెనీల లీటర్‌ బాటిల్‌ విలువ రూ.20. ఇక్కడ మాత్రం లోకల్‌ కంపెనీల లీటర్‌ బాటిల్‌పై రూ.25 ఎమ్మార్పీ ఉంటుంది. ఇదేంటని ప్రశ్నిస్తే కొంటే కొనండి లేకుంటే పొండి అంటారు దుకాణాదారులు. ఈ సమస్య గతంలోనే వెలుగులోకి వచ్చింది.

బస్టాండ్‌లో విక్రయానికి పెట్టిన తాగునీటి బాటిళ్లు, శీతల పానీయాల బాటిళ్లలో దాదాపు ఏవీ గుర్తింపు ఉన్న కంపెనీలవి కాదు. చూడడానికి అన్నీ ప్రముఖ కంపెనీల మాదిరిగానే కనిపిస్తాయి. బ్రాండెడ్‌ కంపెనీల్లానే పరిమాణం, ఆకృతి, అదే రంగు లేబుళ్లతో తయారు చేస్తారు. కంపెనీ పేరు సైతం చిన్న అక్షరం మార్పుతో అదేవిధంగా ఉంటుంది. దీంతో తెలియని వారే కాదు చదువుకున్న వారు సైతం మోసపోతున్నార ఘటనలు జరుగుతున్నాయి.

