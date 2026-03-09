రోడ్లపైకి రావాలంటే ఫైన్ వేస్తారని భయం - భాగ్యనగరంలో గ్రీన్ ట్యాక్స్ కష్టాలు
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో కాలం చెల్లిన పాత వాహనాలు - గ్రీన్ ట్యాక్స్ చెల్లించడానికి అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న వాహనదారులు - మీ-సేవ కేంద్రాల్లో తలెత్తుతున్న సాంకేతిక లోపాల కారణంగా నగదు చెల్లింపుల్లో సమస్యలు
Published : March 9, 2026 at 3:28 PM IST
Vehicle Rc Renewal Issue Telugu : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో కాలం చెల్లిన పాత వాహనాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ వాహనాలకు సంబంధించిన యజమానులు గ్రీన్ ట్యాక్స్ చెల్లించడానికి అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. సాధారణంగా 15 సంవత్సరాలు పూర్తయిన వాహనాలను రోడ్లపై తిప్పరాదు. అయితే వాహన పరిస్థితి మెరుగైన రీతిలో ఉంటే ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి తీసుకోవచ్చు. ఇలా వాహనంపై తిరిగి అనుమతి పొందాలంటే గ్రీన్ ట్యాక్స్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనికోసం రవాణా శాఖ వెబ్సైట్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా మీ-సేవా కేంద్రాల్లోనూ దీనిని పూర్తి చేసుకోవచ్చు. అయితే మీ-సేవ కేంద్రాల్లో తలెత్తుతున్న సాంకేతిక లోపాల కారణంగా నగదు చెల్లింపులు జరగడం లేదు. దీంతో గడువు ముగిసిన వాహనాల యజమానులు జరిమానాల భయంతో వాహనాలను రోడ్లపై నడపలేకపోతున్నారు.
రోడ్డుపైకి వస్తే జరిమానా భయం : మల్కాజిగిరికి చెందిన కె. రామ్మోహన్ హరిత పన్ను చెల్లించడానికి వారం రోజులుగా మీ- సేవ కేంద్రాల చుట్చూ తిరుగుతున్నారు. మీ-సేవలో గ్రీన్ ట్యాక్స్ ఆప్షన్ తెరుచుకోవడం లేదు. ఆర్టీఏ వెబ్సైట్లో ట్యాక్స్ కడదామనుకుని స్లాట్ బుక్ చేస్తే అది పూర్తి కావడం లేదు. పైగా ఇప్పుడు తన వాహన ఫిట్నెస్ గడువు ముగిసిపోయింది. దీంతో అధికారులు జరిమానా విధిస్తారేమో అనే అనుమానంతో తన వాహనాన్ని బయటకు తీయడంలేదని అయన చెప్పుకొచ్చారు.
గడువు తీరితే జరిమానా : హైదారాబాద్లో వివిధ ఆర్టీఏ కార్యాలయాల పరిధిలో వేల సంఖ్యలో గడువు దాటిన వాహనాలు ఉన్నాయి. అయితే ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం 15 సంవత్సరం దాటిన కార్లకు రూ.5 వేలు, ద్విచక్ర వాహనాలకు రూ.2 వేలు హరిత పన్ను చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్ పునరుద్ధరణ (ఆర్సీ రెన్యువల్) చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది అయిదేళ్ల వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది.
రూ.500 వరకు జరిమానా : అయితే ఈ ప్రక్రియను వాహన గడువు ముగిసేలోపే ఈ చెల్లింపులు ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి. ఇలా సకాలంలో చెల్లిస్తే దీనికోసం ఎలాంటి అదనపు జరిమానా చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. అదే గడువు ముగిసిన తర్వాత పన్ను చెల్లిస్తే నెలకు రూ.500 వరకు జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది. అయితే సీఎన్జీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు హరిత పన్ను నుంచి ప్రభుత్వం మినహాయించింది.
పెరుగుతున్న అపరాధ రుసుము : మీ- సేవకు వెళ్లి రుసుము చెల్లిద్దాం అనుకుంటే సర్వర్ డౌన్ లేదా డేటా నాట్ ఫౌండ్ అనే సమాధానాలు వస్తున్నాయి. ఆన్లైన్లో సొంతంగా స్లాట్ బుకింగ్ చెసుకుందామనుకుంటే మొబైల్ ఫోన్కు ఓటీపీలు రాకపోడం, పేమెంట్ ఫెయిల్ కావడం వంటి అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. దీంతో రోజులు గడుస్తున్నా పని పూర్తి కాకపోవడంతో వాహనదారులంతా వేచి చూడాల్సి వస్తుంది.
వానహ యజమానికి ఆర్థిక నష్టం : వాహనం తీసుకుని 15 సంవత్సరాలు పూర్తి కావడంతో దీనికోసం గ్రీన్ ట్యాక్స్ చెల్లించాలి. అలా చెల్లించకపోతే సంబంధిత వాహనానికి బీమా వర్తించదు. దీంతో వాహనానికి ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం సంభవిస్తే వాహనదారులకు సాయం లభించదు. దీంతో వానహ యజమానికి ఆర్థిక నష్టం జరుగుతుంది. అనకే కారణాలతో ఈ ట్యాక్స్ కట్టడం కాస్త ఆలస్యమైతే అధిక రుసుము చెల్లించాల్సి వస్తుంది. సాంకేతిక సమస్యల గురించి అధికారులకు చెప్పినా ఈ వాహనాలకు రూ. 500 వరకు అదనపు జరిమానా విధిస్తుండటంతో వాహనదారులు ప్రభుత్వ యంత్రాగం తీరుపై మండిపడుతున్నారు. ఈ సమస్యపై అధికారులకు చెబుతున్నా మీ సేవ కేంద్రాల్లోనే ఈ తరహా సమస్యలు వస్తున్నాయంటూ జవాబిస్తున్నారు.
