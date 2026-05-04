ఆభరణాలకు వారంటీ ఓకే - దుకాణాల భద్రతకు గ్యారంటీ ఎంత?
అత్యుత్తమ భద్రతా వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో యజమానుల నిర్లక్ష్యం - తక్కువ జీతాలకు ఆశపడి కనీస అర్హత లేని వారిని భద్రతా సిబ్బందిగా నియామకం
Published : May 4, 2026 at 12:16 PM IST
Owners Negligence in Installing Security Systems : రూ.కోట్లలో విలువ చేసే సరకు లోపల నిల్వ పెట్టుకుని, బయట మాత్రం తగిన భద్రత ఏర్పాటు చేయడంలో యజమానులు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండటానికి కనీసం అవగాహన లేని కూలీలు, వృద్ధులను సెక్యూరిటీ గార్డులుగా నియమించుకుంటున్నారు. మరోవైపు సీసీటీవీ కెమెరాల నిర్వహణలోనూ డొల్లతనం వెరసి నగరంలో వందలాది ఆభరణాల దుకాణాల భద్రత గాలిలో దీపంలా మారుతోంది.
- కరీంనగర్లోని ఆభరణాల దుకాణంలో దోపిడీ ఘటన నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నగరంలోని దుకాణాల వద్ద భద్రత ఎంతనే చర్చ జరుగుతోంది. గత సంవత్సరంలో చందానగర్లోని ఖజానా జువెల్లర్స్లో దోపిడీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ సంవత్సరంలో కీసరలోనూ ఓ దోపిడీ జరిగింది. ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ జరుగుతున్నా, ఆభరణాల దుకాణాల యజమానులు కళ్లు తెరవడం లేదు.
జీతాలకు ఆశపడి ఇలా : తక్కువ జీతాలకు వస్తారనే ఉద్దేశంతో వృద్ధులు, ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన కూలీలు, అడ్డా కూలీలను ఆభరణాల దుకాణాల్లో పని చేయడానికి సెక్యూరిటీ గార్డులుగా పెట్టుకుంటున్నారు. ఎక్కువ రద్దీ ఉన్న ప్రాంతాల్లో కొన్ని దుకాణాలు కనీసం ఒక్కర్ని కూడా విధుల్లో పెట్టుకోవడం లేదు. ఇందుకు నగరంలోని ప్రైవేటు సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీల నిర్వాకం కూడా మరో కారణంగా ఉంది. పుట్టగొడుగుల్లా ఏర్పాటవుతున్న ఈ ఏజెన్సీలు కనీస అర్హతలు లేని వారిని భద్రతా సిబ్బందిగా నియమిస్తున్నాయి. అయితే సెక్యూరిటీ గార్డులుగా విధుల్లోకి తీసుకునే ముందు 20 రోజుల వ్యవధిలో కనీసం వంద గంటల తరగతులు, 60 గంటల క్షేత్రస్థాయి శిక్షణ తీసుకుని ఉండాలి.
సవాలుగా మారుతున్న సెక్యూరిటీ సిబ్బంది : మాజీ ఆర్మీ ఉద్యోగులు, పోలీసులైతే 40 గంటల తరగతులు, 16 గంటల క్షేత్రస్థాయి శిక్షణ తీసుకుని ఉండాలి. కానీ ప్రస్తుతం ఇవేవీ జరగడం లేదు. ఆ సిబ్బందిని 12 గంటలు, అంతకంటే ఎక్కువ సమయం విధుల్లో ఉంచుతున్నారు. ఎండ, చలి మధ్య కనీస రక్షణ లేక సెక్యూరిటీ గార్డులు భద్రతా విధులు నిర్వహించడం పెద్ద సవాలుగా మారుతోంది. రాత్రిపూట విధుల్లో ఉండే పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది ఆభరణాల దుకాణాల దగ్గరకు వెళ్లినప్పుడు చాలా చోట్ల సెక్యూరిటీ గార్డులు ఓ మూలన నిద్రిస్తూ కనిపించడం గమనించామని ఇన్స్పెక్టర్లు చెబుతున్నారు.
మరికొన్ని చోట్ల దుకాణాల్లో పనిచేసే భద్రతా సిబ్బందికి అసలైన తుపాకీని గుర్తించే నైపుణ్యం ఉండటం లేదు. ఈ సంవత్సరం జనవరిలో రాంపల్లిలోని ఆభరణాల దుకాణంలో జరిగిన దోపిడీనే దీనికి ఉదాహరణ. ఈ పరిస్థితులే నేరగాళ్లకు అవకాశంగా మారుతున్నాయి. మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, గుజరాత్కు చెందిన ధార్, బవారియా, పార్థీ గ్యాంగ్లు వినియోగదారుల ముసుగులో లోపలికి వెళ్లి ఆభరణాలు దోపిడీ చేస్తున్నారు. వారి అవసరాలకు తగ్గట్లు బైక్లు, కార్లు దొంగిలించి దోపిడీ కోసం ఉపయోగిస్తూ వాటిలోనే పరారవుతున్నారు. వాటిని శివారు ప్రాంతాల్లో వదిలేసి రైళ్లు, విమానాల్లో సొంత రాష్ట్రాలకు వెళ్లిపోతున్నారు.
నగల దుకాణాల్లో భద్రతకు ఇలా చేయండి : -
- దుకాణం లోపల, బయట ప్రవేశ మార్గాల వద్ద హెచ్డీ సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలి.
- దుకాణం మూసివేసిన సమయంలో కదలికలను గుర్తించే మోషన్ డిటెక్టర్లు, అలారాలను అమర్చాలి.
- శిక్షణ పొందిన భద్రతా సిబ్బందిని నియమించడం లేదా ప్రవేశ ద్వారం వద్ద పటిష్ఠమైన నిఘా అవసరం.
- ముసుగులు, హెల్మెట్లు లేదా అనుమానాస్పదంగా ప్రవర్తించే వారిపై నిఘా పెట్టడం, అలాంటి వారిని లోపలికి అనుమతించకపోవడం వంటి చర్యలు తీసుకోవాలి.
- నగలను భద్రపరచడానికి అత్యంత సురక్షితమైన, బలమైన లాకర్లను వాడాలి.
- దొంగతనం జరిగితే ఎలా స్పందించాలో సిబ్బందికి శిక్షణ ఇవ్వాలి.
