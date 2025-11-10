ETV Bharat / state

ధరణి పోయి భూ భారతి వచ్చినా తప్పని తిప్పలు!

క్షేత్రస్థాయిలో చూస్తే వెంచర్లు, రెవెన్యూ రికార్డుల్లో సాగు భూములు - ప్లాట్లుగా మార్చిన భూమికి ఇంకా రద్దు కాని పాసు పుస్తకాలు - ధరణి పోయి భూ భారతి వచ్చినా అవే బాధలంటున్న బాధితులు

Problems in Bhu Bharathi Portal
Problems in Bhu Bharathi Portal (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2025 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Land Problems in Bhu Bharathi in Portal : రంగారెడ్డి జిల్లా బాలాపూర్‌ మండలంలో 2006లో ఒక ఎకరం స్థలాన్ని ప్లాట్లుగా మార్చి విక్రయాలు జరపగా పలువురు కొనుగోలు చేసి అక్కడ నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఆ స్థలాన్ని రెవెన్యూశాఖ సాగు భూమిగా ఇంకా కొనసాగిస్తూ పట్టాపాసు పుస్తకాలు రద్దు చేయడం లేదు. భూ భారతి పోర్టల్​లో ఉన్న ఆటోమేటిక్‌ విధానంతో చేతులు మారే ప్రమాదం ఉందని బాధితులు లబోదిబోమంటున్నారు.

వెంచర్లు, ప్లాట్లుగా మారుతున్న భూములను వెంటనే సాగు భూముల జాబితా నుంచి తప్పించకపోవడంతో కొనుగోలు చేసిన యజమానులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖల మధ్య సమన్వయ లోపం కూడా దీనికి ఒక కారణం. భూములు కొనుగోలు చేసిన వారికి రెండోసారి ఆ భూములపై హక్కులున్నాయంటూ వాదిస్తున్న వారికి వివాదాలు తలెత్తుతున్నాయి. ఖరీదైన భూములున్న మహానగరం హైదరాబాద్​లోనే కాదు, మహబూబ్‌నగర్, ఖమ్మం, కరీంనగర్, వరంగల్‌ తదితర జిల్లాల్లోనూ ఇలాంటి వివాదాలు తరచూ వెలుగు చూస్తుండటం అధికారులు సర్వసాధారణంగా మారింది.

వెంటనే తొలగించకపోతే ముప్పు

  • ఏదైనా సాగు భూమిని నివాస స్థలాలుగా మార్చే ముందు సంబంధిత తహసీల్దార్​ నుంచి నాలా అనుమతులు తీసుకోవాలి. ఒక్కసారి నాలా అనుమతులు వస్తే నిబంధనల ప్రకారం వెంటనే పట్టా పాసుపుస్తకాలు రద్దు కావాలి. 2017 భూ దస్త్రాల ప్రక్షాళన సందర్భంగా(ఎల్‌ఆర్‌యూపీ-ధరణి) ల్యాండ్‌ క్లాసిఫికేషన్‌ సరిగ్గా రికార్డు కాలేదు. దీంతో స్థలాలుగా మారిన భూములకు పట్టా పాసుపుస్తకాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి.
  • రాష్ట్రంలో 11 లక్షల ఎకరాలు ఇలా సాగుభూములుగానే ఉన్నట్లు ఎల్‌ఆర్‌యూపీ సమయంలో అధికారులు గుర్తించారు. కొంత మేరకు సరిచేసే ప్రయత్నం చేసినా ఆ ప్రక్రియ పూర్తిగా జరగలేదు. ఈ నిర్లక్ష్యమే ఇప్పుడు ఆ స్థలాలు కొనుగోలు చేసిన వారి కొంపముంచేలా చేస్తోంది.

బెదిరింపులు వసూళ్లు : రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ నిబంధనల ప్రకారం స్లాట్‌ నమోదైతే రిజిస్ట్రేషన్‌ - మ్యుటేషన్‌ ప్రక్రియను తిరస్కరించే అధికారం అధికారులకు లేదు. ఈ నిబంధనను ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు పాత పహాణీలు, పాసుపుస్తకాలను (రద్దుకానివి) అడ్డుగా పెట్టుకుని అన్యాయంగా క్రయవిక్రయాలకు దిగుతున్నారు.

  • హైదరాబాద్‌లో ఎక్కడో ఒక చోట కనీసం వంద గజాల స్థలమైనా మనకు ఉండాలని రూ.లక్షలు పోసి కొందరు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారిని రద్దుకాని పట్టా పాసుపుస్తకాలు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి.
  • స్థలాలుగా మారితే మాకేం. మేం ఈ భూమిని కొనుగోలు చేశాం. ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిపోండి. మాకు పాసుపుస్తకాలు ఉన్నాయి. హక్కులు మావే అంటూ స్థానికంగా ఉన్న కొందరి అండదండలతో నేరుగా బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. కొందరు ఎంతో కొంత నగదు ముట్టజెెప్పి రాజీ చేసుకుంటున్నారు. అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా పెద్దగా పట్టించుకున్న దాఖలాలు లేవన్న అభిప్రాయం నెలకొని ఉంది.

ఈ సమస్యను ఏం చేయాలంటే

  • ఇలాంటి సమస్యల విజ్ఞప్తులు స్వీకరించి సమగ్ర విచారణ జరపాలి.
  • స్థలాలకు పట్టా పాసుపుస్తకాలు జారీ చేసిన వారిని, రద్దు చేయనివారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి.
  • చట్టంలోని లొసుగులను ఆసరాగా చేసుకుంటున్న వారిని గుర్తించి వారిపై పోలీసులు క్రిమినల్‌ కేసులు పెట్టాలి
  • నాలా అనుమతి ఇచ్చాక పాసుపుస్తకం వెంటనే రద్దయ్యేలా చూడాలి.
  • రిజిస్ట్రేషన్‌ - మ్యుటేషన్‌కు సర్వే పటం జోడించే పాలసీ అమలయ్యే వరకు నిశిత పర్యవేక్షణ చాలా అవసరం.
  • అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌ మండలంలో సత్యసాయినగర్‌ కాలనీగా ఏర్పడిన ప్రాంతంలో 1995 సంవత్సరం నుంచి ప్లాట్ల కొనుగోలు విక్రయాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ అక్కడ కొంత విస్తీర్ణానికి ధరణి చట్టంలోని కొన్ని లొసుగులను ఆసరాగా చేసుకుని 2022లో కొందరు పట్టా పాసుపుస్తకాలు సంపాదించారు. ఇప్పుడు ఆ భూమిని విక్రయిస్తామంటూ అందులో ప్లాట్ల యజమానులను బెదిరిస్తున్నారు. ఇటీవల ఆ భూమిని పరిశీలించిన క్షేత్రస్థాయి అధికారులు కూడా అక్కడ ప్లాట్లే ఉన్నాయని తేల్చి చెప్పారు. భూ భారతిలో మాత్రం వాటిని తొలగించడం లేదు. పలువురు ఇప్పటికే ఈ సమస్యపై ఫిర్యాదు చేశారు.

'మా డబ్బులు మాకు ఇవ్వండి సార్" : 'భారతి' వచ్చినా బాధలు తప్పట్లే!

భూ భారతి వచ్చినా పరిష్కారం కాని నిషేధిత భూముల సమస్య - రెవెన్యూ సదస్సుల్లో ఇవే ఎక్కువ

