వేగంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు - 2027 పుష్కరాల నాటికి పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యం

పోలవరం పనుల్లో పురోగతి - కుడి, ఎడమ కాలువల అనుసంధాన పనులు వేగవంతం, కూటమి ప్రభుత్వంలో రూ.4,747 కోట్ల ఖర్చు, 2027 పుష్కరాలకు పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో అడుగులు

Polavaram Project Works Speed Up in AP
Polavaram Project Works Speed Up in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 10:28 AM IST

Polavaram Project Works Speed Up in AP: ఏపీ జీవనాడిగా పిలవబడే పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చివరి అంకంలోకి వచ్చింది. సమీప భవిష్యత్తులోనే ఈ ప్రాజెక్టు కల సాకారమయ్యేలా పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. 2027 జూన్‌ నాటికల్లా అంటే గోదావరి పుష్కరాల నాటికే ప్రాజెక్టును జాతికి అంకితం చేయాలన్నది కూటమి ప్రభుత్వ సంకల్పం. ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకునేలా పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయని జనవరి చివరి వారంలో ప్రాజెక్టును సందర్శించిన విదేశీ నిపుణుల బృందము సైతం కితాబిచ్చింది. 2024లో అధికారంలోకి వచ్చిన ఎన్డీయే ప్రభుత్వం సవాళ్లను అధిగమించి అనతికాలంలోనే సత్ఫలితాలను ఇచ్చింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో 2024 జూన్‌లో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడే నాటికి, గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలిస్తే 2020 వరదల్లో డయాఫ్రం వాల్‌ ధ్వంసమైతే ఏడాది తర్వాత కానీ అప్పటి ప్రభుత్వం విషయం గుర్తించలేదు. తదుపరి నిర్ణయాలు మరింత ఆలస్యమయ్యాయి. కొత్త డయాఫ్రం వాల్‌ నిర్మించాలా లేక పాత డయాఫ్రం వాల్‌ మరమ్మతులను చేయాలా అనేది సైతం అప్పటికి తేల్చలేదు. కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత పాత డయాఫ్రం వాల్‌ స్థానేలో కొత్త డయాఫ్రం వాల్‌ నిర్మించడమే మంచిదని కేంద్ర జలసంఘం నిర్ణయించింది.

వేగంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు - 2027 పుష్కరాల నాటికి పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యం (ETV)

పెడచెవిన పెట్టిన వైఎస్సార్సీపీ: అనంతరం 2025 జనవరిలో కొత్త డయాఫ్రం వాల్‌ నిర్మాణం ప్రారంభమయింది. 2026 జూన్‌ నాటికి పూర్తి చేస్తామని బావర్‌ కంపెనీ పేర్కొంది. దాదాపు 65,352 చదరపు క్యూబిక్‌ మీటర్ల మేర పని చేయాలి. ఇప్పటికి 59,490 చదరపు క్యూబిక్‌ మీటర్ల పని పూర్తైంది. అంటే 91 శాతం కొత్త డయాఫ్రం వాల్‌ నిర్మాణం సైతం పూర్తయింది. ఫిబ్రవరి నెలాఖరుకు ఈ పని మొత్తం పూర్తవుతుంది. ఎగువ, దిగువ కాఫర్‌ డ్యాంలు నిర్మాణానికి వస్తే సరైన ప్రమాణాలు పాటించకపోవడం, సీపేజీ పరిమిత స్థాయిలోనే ఉండేలా చూసుకోవాలని 2024 కు ముందు కేంద్ర నిపుణులు హెచ్చరించినా గత ప్రభుత్వం పెడచెవిన పెట్టడంతో పెద్ద సమస్య అనేది ఏర్పడింది.

కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన అనంతరం విదేశీ నిపుణుల బృందం ఇప్పటికే ఆరుసార్లు పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించింది. ఎగువ కాఫర్‌ డ్యాంను ఆనుకుని బట్రస్‌ డ్యాం నిర్మించాలని వారు సిఫార్సు చేశారు. దీంతో 2025 జూన్‌ నాటికి బట్రస్‌ డ్యాం నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. దీనివల్ల వరదలు వచ్చే సమయానికి సీపేజీ బాగా తగ్గింది. మిగిలిన సీపేజీ నీటిని ఎప్పటికప్పుడు పంపులను పెట్టి బయటకు తోడేవేశారు. ఎప్పుడూ లేనట్లు ఒక వైపు వరదలు ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా పనులను చేశారు.

త్వరలోనే మూడో విడత అడ్వాన్స్​ పనులు: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో ప్రాజెక్టుకు గాను రూ. 55,455 కోట్లకు సాంకేతిక సలహా కమిటీ ఆమోదం 2019 ఫిబ్రవరిలోనే ఇచ్చినప్పటికీ కేంద్రం నుంచి ఆమోదం తెచ్చుకోలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక పోలవరంలో ఏడాదిన్నర కాలంలోనే రూ. 4,747 కోట్ల విలువైన పనులు, పునరావాసానికి సంబంధించి ఖర్చు చేశారు. మూడో విడత అడ్వాన్సు నిధులు త్వరలో రానున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణ పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రధాన డ్యాం రెండు భాగాలుగా నిర్మిస్తున్నారు. గ్యాప్‌ 1, గ్యాప్‌ 2 భాగాలుగా ఈ పనులను చేయాల్సి ఉంది. గ్యాప్‌ 1 ప్రధాన డ్యాం ఆకృతులకు కేంద్ర జలసంఘం ఆమోదం లభించింది. మొత్తం దీని పొడవు 584 మీటర్లుగా ఉంది. దాంతో దాదాపు 12 లక్షల క్యూబిక్‌ మీటర్ల మేర పనులను చేయాలి.

డిసెంబరు నాటికి పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యం: గతేడాది నవంబరు నెలలో పనులను ప్రారంభించి 1.61 లక్షల క్యూబిక్‌ మీటర్ల పనులను చేశారు. గ్యాప్‌ 2 ప్రధాన డ్యాం ఆకృతులకు విదేశీ నిపుణుల బృందం ఆమోదం తెలియజేసింది. వారి నుంచి లిఖిత పూర్వకంగా అనుమతులు అనేవి రావాలి. ఈ డ్యాం 1.74 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించాలి. ప్రస్తుతం ఇసుక రీచ్‌లో +26 మీటర్ల వరకు ఎంబ్యాంక్‌మెంట్‌ నిర్మాణానికి అనుమతులు వచ్చాయి. కుడి కాలువ పనులు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. ఎడమ కాలువ పనులు ఈ ఏడాది జూన్‌ నాటికి పూర్తి అవుతాయి.

అంతేకాకుండా పోలవరంలో తొలిదశలో 41.15 మీటర్ల స్థాయికి నీళ్లు నిలబెట్టనున్నారు. ఆ మేరకు 38,060 నిర్వాసిత కుటుంబాలను తరలించాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే 16,291 కుటుంబాలను తరలించారు. మరో 21,769 కుటుంబాలను తరలించాల్సి ఉంది. ఇంకా 49 పునరావాస కాలనీలను పూర్తి చేయాలి. ఈ కాలనీల పనులను పూర్తి చేసేందుకు మార్చిలో టెండర్లను ఖరారు చేసి 2026 డిసెంబరు నాటికి పనులు పూర్తి చేయాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యం.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

