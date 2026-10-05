గుబులు పుట్టిస్తున్న హాస్పిటల్ బిల్లులు - కౌంటర్ల దగ్గర కానరాని ధరల పట్టికలు
ప్రైవేటు హాస్పిటళ్లు సీఈఏ నిబంధనల విరుద్ధంగా పేషెంట్ల నుంచి బిల్లులు వసూలు చేస్తున్నాయి. చాలా వరకు ఆసుపత్రులు బిల్లింగ్ కౌంటర్ దగ్గర రేట్ల బోర్డులు ప్రదర్శించడం లేదు. ఉన్నా వాటిపై అదనంగానే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు.
Published : October 5, 2026 at 12:43 PM IST
Private Hospitals Charging Excessive Fees : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అనేక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల యాజమాన్యాలు రోగుల నుంచి ఇష్టానుసారంగా డబ్బు వసూలు చేస్తున్నాయి. క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టం (సీఈఏ) ప్రకారం నిబంధనలను పాటించకుండా రోగులపై అధిక ఆర్థిక భారాన్ని మోపుతున్నట్లు అధికారులు తనిఖీల్లో గుర్తించారు. హాస్పిటల్ రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ప్రభుత్వానికి సమర్పించిన ధరల పట్టిక ఒకటైతే, రోగులకు వేస్తున్న అసలు బిల్లులు మరొకటి ఇస్తున్నారు. వీటి ధరల మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉంటోంది.
నిర్ణీత ధరల కంటే ఆసుపత్రులు సుమారు 30 నుంచి 40 శాతం వరకు అదనంగా వసూలు చేస్తున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టం కింద సుమారు 21వేల హాస్పిటళ్లు రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి. నిబంధనలను ఉల్లంఘించినందుకు గానూ అధికారులు 1,550 ఆసుపత్రులకు నోటీసులు జారీ చేయడంతో పాటు రూ.1.5 కోట్ల జరిమానా విధించారు.
నగరంలోని పలు ఆసుపత్రుల్లో ఇదీ పరిస్థితి
మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో ప్రదర్శించిన ధరల పట్టిక ప్రకారం ఏసీ గది అద్దె రోజుకు రూ.3 వేలుగా ఉంది. అయితే ఇటీవల ఓ పేషెంట్ ఏసీ గదిలో చికిత్స పొందాడు. అనంతరం డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు ఆసుపత్రి యాజమాన్యం ఇచ్చిన బిల్లులో తనకు ఇచ్చిన గది అద్దె రోజుకు రూ.4,500గా చూపించారు. డిస్ప్లే చేసిన దానికంటే అదనంగా వసూలు చేసిన రూ.1,500 గురించి పేషెంట్ ప్రశ్నించగా సదరు ధరల పట్టిక పాతదని, ఇటీవల రేట్లు పెరిగాయని, బిల్లులో ఉన్న మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సిందేనని ఆసుపత్రి సిబ్బంది నిర్మొహమాటంగా తెగేసి చెప్పారు. పేషెంట్కు దిక్కుతోచక 3 రోజులకు బోర్డుపై ప్రదర్శించిన ధర కంటే అదనంగా కేవలం గది అద్దెకే రూ.4,500 అదనంగా చెల్లించాల్సి వచ్చింది. రూమ్ రెంట్తో పాటు మిగితా వాటిపైనా ఇలా అదనంగానే కట్టాల్సి వచ్చింది.
హైటెక్ సిటీ ప్రాంతంలోని ఓ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో వివిధ చికిత్సలు, సేవల ఖర్చులకు సంబంధించిన వివరాలను ఆసుపత్రి ఆవరణలో రోగులకు కనిపించని చోట ఉంచారు. బోర్డుపై డిస్ప్లే చేసిన ధరలకు, బిల్లులో వాస్తవంగా వసూలు చేసిన ధరలకు మధ్య 30 శాతం వ్యత్యాసం ఉంది.
ఇవీ నిబంధనలు
- ఆసుపత్రులు క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టంలో పేర్కొన్న అనేక నియమాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలి. యాజమాన్యం నిర్ణయించిన రేట్లను హాస్పిటల్ రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాలి. అవే ధరలను పేషెంట్లు, వారి అటెండెంట్లు చూసే విధంగా బిల్లింగ్ కౌంటర్ దగ్గర డిస్ప్లే చేయడంతో పాటు ఆ రేట్లనే హాస్పిటళ్లు వసూలు చేయాలి. దీంతో వీటినీ పాటించాల్సి ఉంటుంది.
- బయోమెడికల్ వేస్టేజ్ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలి.
- హాసిపటల్లో తగినంత పార్కింగ్ స్థలాన్ని కేటాయించాలి.
- ఆసుపత్రి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ను కచ్చితంగా ప్రదర్శించాలి.
- రోగుల హక్కులేంటో తెలియజేసేలా బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలి.
ఉల్లంఘనల ఉదంతాలు
- ఇటీవల అధికారులు కూకట్పల్లిలోని ఓ ఆసుపత్రిని సందర్శించేందుకు వెళ్లారు. అయితే, ఈ తనిఖీని ఊహించిన యాజమాన్యం బిల్లింగ్ కౌంటర్ దగ్గర ధరలను ఓ ఫ్లెక్సీపై తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసి, తనిఖీ ముగిసిన వెంటనే అక్కడి నుంచి తొలగించింది.
- నిజామాబాద్లోని రెండు ఆసుపత్రులు, ఒక స్కానింగ్ కేంద్రంపై ఇటీవల అధికారులు సోదాలు చేశారు. ధరలకు సంబంధించిన ఉల్లంఘనలతో పాటు బయోమెడికల్ వ్యర్థాల నిర్వహణ సర్టిఫికేట్లు లేనందుకు వాటికి నోటీసులు జారీ చేశారు.
- కరీంనగర్, ఖమ్మం, వరంగల్, వంటి పట్టణాల్లో గత కొన్ని నెలల వ్యవధిలో నిర్వహించిన తనిఖీల సమయంలో ధరల పట్టికలను ప్రదర్శించని ఆసుపత్రులకు నోటీసులు జారీ చేశారు.
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