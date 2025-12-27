అడుగులు వేగంగా పడాలి - లేదంటే 'గ్రేటర్ విజయవాడ' మరింత ఆలస్యం
ఎంత త్వరగా చేపడితే అంత ప్రయోజనం - విస్తరిస్తే అనధికారికంగా 20 లక్షలకు పైనే జనాభా - 31 లోగా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకపోతే తీవ్ర జాప్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 11:33 AM IST
Overall Development is Possible Only with Greater Vijayawada: విజయవాడ మహా నగరానికి అడుగులు మరింత త్వరితగతిన పడాల్సిన సమయమిది. ఒకవైపు ప్రపంచస్థాయి నగరంగా అమరావతి రూపకల్పన జరుగుతున్న తరుణంలో విజయవాడను ఇలాగే వదిలేస్తే ఎలాంటి సౌకర్యాలు, మౌలిక వసతులు లేని ఓ చిన్న పాత నగరంలా మిగిలిపోతుంది. ఇప్పటికే విజయవాడకు చుట్టుపక్కల ఉన్న మైలవరం, పెనమలూరు, గన్నవరం నియోజకవర్గాల పరిధిలోని పదుల సంఖ్యలో గ్రామాలు ఉన్నాయి. వాటితో పాటు తాడిగడప లాంటి మున్సిపాలిటీలు కూడా అనధికారికంగా విలీనమైనా నగరపాలికలో భాగం కాకపోవడంతో నేటికి అభివృద్ధికి దూరంగానే ఉండిపోతున్నాయి.
విజయవాడ మహానగరమైతే విస్తీర్ణం భారీగా పెరుగుతుంది. జనాభా అనధికారికంగా 20 లక్షల పైనే ఉంటుంది. దీంతో వివిధ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల కింద పెద్దఎత్తున నిధులు కూడా వస్తాయి. సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు కమిషనర్లుగా ఉంటారు. వేగంగా అభివృద్ధి చెందే వీలుంటుంది. భవిష్యత్ అవసరాలకు తగ్గట్టు మహానగరం ఆవిర్భవిస్తుంది.
విలీనంతో అతిపెద్ద నగరంగా: నగరానికి ఆనుకుని ఉండే కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లోని ప్రాంతాలే కాకుండా గుంటూరు పరిధిలోని తాడేపల్లి, మంగళగిరి మున్సిపాలిటీలు కూడా దాదాపు విజయవాడతో కలిసిపోయాయి. వీటిని కూడా విలీనం చేస్తే గనక రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద నగరంగా విజయవాడ ఏర్పడుతుంది. భవిష్యత్తులో చుట్టుపక్కల ఉండే గుంటూరు, తెనాలి, గన్నవరం, పరిటాల, కంకిపాడు వరకూ నగరం విస్తరిస్తుంది. ప్రస్తుతం గ్రేటర్ ప్రతిపాదనకు సీఎం చంద్రబాబు పచ్చజెండా ఊపడంతో అధికారులు మరింత వేగంగా చర్యలు చేపడితే దశాబ్దాల కల సాకారమవుతుంది.
నగర జనాభా 20 లక్షల పైనే: 2011 లెక్కల ప్రకారం విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో 10.34 లక్షల జనాభా ఉంది. విలీనం కానున్న 74 గ్రామాల పరిధిలో ఉన్న 5.54 లక్షల జనాభాను కూడా కలిపితే మొత్తం 15.88 లక్షలు అవుతుంది.. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత గత 10 ఏళ్లలో నగర జనాభా 20 శాతానికి పైగా పెరిగింది. విలీన గ్రామాల్లోని పెరుగుదలతో కలిపితే గనక కనీసం జనాభా నాలుగైదు లక్షలు అదనంగా ఉంటుంది. ఈ లెక్కన గ్రేటర్ జనాభా ప్రస్తుతం అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం 20 లక్షలకు పైనే ఉంటుంది.
విజయవాడ శివార్లలోని 7 మండలాల్లోని గ్రామాలు విలీనం కానున్నాయి. ఇబ్రహీంపట్నం-13, విజయవాడ రూరల్-19, కంకిపాడు-11, జి.కొండూరు-02, పెనమలూరు- 08, గన్నవరం-19, ఉంగుటూరు పరిధిలో రెండు గ్రామాలు ఉన్నాయి. అలాగే తాడిగడప, కొండపల్లి రెండూ మున్సిపాలిటీలు కూడా విలీనం కానున్నాయి.
ఈ గ్రామాలు ఎప్పుడో భాగమైపోయాయి: విజయవాడలో ఇప్పటికే జక్కంపూడి, గొల్లపూడి, కానూరు, పోరంకి, తాడిగడప, ప్రసాదంపాడు, ఎనికేపాడు, నిడమానూరు, గూడవల్లి ఇవన్నీ పూర్తిగా కలిసిపోయాయి. పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీల పరిధిలో ఉండడంతో అభివృద్ధి నోచుకోకుండా ఉన్నాయి. నేటికి ఇక్కడ రహదారులు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థలు సరిగా లేవు.
జక్కంపూడి, వైఎస్ఆర్ కాలనీలు నగరంలో అనధికారికంగా భాగమైపోయాయి. అత్యధిక మందికి గుర్తింపు కార్డులు కూడా విజయవాడలోనే ఉన్నాయి. 30 వేలకు పైగా ఇక్కడ ఓట్లు ఉంటే కేవలం మైలవరంలో 13 వేలు మాత్రమే ఉన్నాయి. శివార్లలోని అన్ని గ్రామాల పరిస్థితీ ఇదే.
ఆ ప్రాంతాలు కలిపితే: 2014 తర్వాత తాడేపల్లి, మంగళగిరి ప్రాంతాల్లోనూ జనాభా 20 శాతానికి పైగానే పెరిగిందని అంచనా. తాడేపల్లి, మంగళగిరి పేరుకు గుంటూరు జిల్లాలోనే ఉన్నాయి. ఇవి ఎక్కువగా ఆధారపడేది మాత్రం విజయవాడపైనే. తాడేపల్లి, మంగళగిరి మున్సిపాలిటీలను కూడా గ్రేటర్ విజయవాడలో విలీనం చేస్తే గనక నగర పరిధిలో జనాభా భారీగా పెరుగుతుంది. గ్రేటర్ విజయవాడ ఏర్పడితే దాని విస్తీర్ణం 661.79 చదరపు కిలోమీటర్లు అవుతుంది. తాడేపల్లి, మంగళగిరి కూడా కలిస్తే మహానగరపాలక సంస్థగా మారుతుంది.
కొందరు నేతలు మోకాలడ్డుతున్నారు: చిన్న పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలుగా ఉంటేనే తమ చెప్పుచేతల్లో ఉంటాయని, నచ్చినట్టు పనులు చేయించుకోవచ్చని కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు భావిస్తున్నారు. అందుకే వీరు గ్రేటర్ విజయవాడలో విలీనం వద్దంటూ మోకాలడ్డుతున్నారు. గ్రేటర్గా మారితే అక్కడ ఉన్నతాధికారులు ఉంటారని, తమ మాట వినే పరిస్థితి ఉండదనేది భయం కూడా కొందరిలో ఉంది.
ఈనెల దాటితే కష్టం: గ్రేటర్ ఏర్పాటుకు డిసెంబర్ 31లోగా నోటిఫికేషన్ కచ్చితంగా ఇస్తేనే ప్రక్రియ పట్టాలెక్కుతుంది. లేదంటే జనవరి నుంచి జనగణన ప్రారంభమవుతుంది. అధికారులంతా నెలల తరబడి ఆ పనుల్లో తలమునకలై ఉంటారు. ఆ తర్వాత పంచాయతీల ఎన్నికల కోడ్ వస్తుంది. ఎన్నికలు జరిగితే ఈ పంచాయతీలకు కొత్త సర్పంచులు వస్తారు. ఎన్నికైన వెంటనే విలీనమంటే అంగీకరించరు. దీంతో గ్రేటర్ ప్రతిపాదన మళ్లీ మొదటికొస్తుంది.
విలీన ప్రాంతాల్లో గ్రామసభలు పెట్టి తీర్మానాలు చేసిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలంటే ఈ నెలాఖరులోగా పూర్తవడం కష్టం. అందుకే రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించి గెజిట్ను విడుదల చేస్తే వెంటనే ప్రక్రియను ప్రారంభించవచ్చని ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళుతున్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్ మహానగరపాలక సంస్థ పరిధిని పెంచి 300 డివిజన్లుగా మారుస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇలాగే గెజిట్ను విడుదల చేసింది. ఇదే విధానం ఇక్కడా అమలు చేస్తే బాగుంటుందని చెబుతున్నారు.
తెరపైకి 'గ్రేటర్ విజయవాడ' - సానుకూలంగా స్పందించిన సీఎం చంద్రబాబు
డీపీఆర్లు పంపి ఏడాదైనా లేని పురోగతి - విజయవాడ, విశాఖ మెట్రోకు మోక్షమెప్పుడో?