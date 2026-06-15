అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలో 'నాగార్జునకొండ' - బౌద్ధ వైభవానికి సంరక్షణ ఎప్పుడో?
భారత బౌద్ధ వారసత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం నాగార్జునకొండ - 24 కిలోమీటర్ల వైశాల్యంలో పురావస్తు శాఖ విస్తృత తవ్వకాలు - తవ్వకాల్లో వెలుగుచూసిన అపురూప సంపద - ఆశించిన అభివృద్ధి లేక వెలవెలబోతున్న నాగార్జునకొండ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 10:20 AM IST
Historical Place Nagarjuna Konda Development : పల్నాడు జిల్లాలోని నాగార్జునకొండ భారతదేశంలోని ప్రముఖ బౌద్ధ వారసత్వ క్షేత్రాల్లో ఒకటి. అంతేకాదు భారతదేశ బౌద్ధ వారసత్వ సంపదకు ప్రతీకగా కూడా నిలుస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా బౌద్ధ చరిత్రను అధ్యయనం చేసే పరిశోధకులు, పర్యాటకులను ఆకర్షించే ఈ ప్రదేశం ప్రాచీన భారత నాగరికత, సంస్కృతి, శిల్పకళా వైభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది. బౌద్ధ తత్వవేత్త ఆచార్య నాగార్జునుడితో ఈ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. అయితే దశాబ్దాలుగా ఈ క్షేత్రం ఆశించిన స్థాయిలో అభివృద్ధికి నోచుకోకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
తవ్వకాల్లో వెలుగుచూసిన అపురూప సంపద : ఇక్కడ 1966 నాటి నిర్మాణాలే తప్ప ఆ తర్వాత ఆశించిన స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయలేదు. 1954వ సంవత్సరం నుంచి 1960వ సంవత్సరం వరకు నాగార్జునకొండ పరిసర ప్రాంతాల్లో సుమారు 24 కిలోమీటర్ల వైశాల్యంలో పురావస్తు శాఖ విస్తృత తవ్వకాలు నిర్వహించింది. ఈ తవ్వకాల్లో దాదాపు 130కి పైగా ప్రాచీన నివాస స్థలాలు, అంతేకాకుండా 70కి పైగా నిర్మాణ అవశేషాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అంతేకాకుండా బుద్ధుడు, ఆయన శిష్యులకు సంబంధించిన ధాతుకరండకాలు కూడా గుర్తించడం విశేషం. ఈ ఆవిష్కరణలు భారతదేశంలో బౌద్ధమత విస్తరణ, ఆ కాలపు సామాజిక, సాంస్కృతిక పరిస్థితులపై విలువైన సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాయి.
యథాతథ పునర్నిర్మాణం : నాగార్జునసాగర్ జలాశయం నిర్మాణం కారణంగా మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉన్న పురాతన కట్టడాల అవశేషాలను జాగ్రత్తగా తొలగించి నాగార్జునకొండపై తిరిగి యథాతథంగా పునర్నిర్మించారు. మిగిలిన పురావస్తు సంపదను సంరక్షించేందుకు విశాలమైన పురావస్తు ప్రదర్శనశాలను ఏర్పాటు చేసి ప్రజల సందర్శనార్థం ఉంచారు. ఈ మ్యూజియంలో ప్రాచీన శిల్పాలు, శాసనాలు, ధాతుకరండకాలు, బౌద్ధ నిర్మాణాల అవశేషాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.
చేరుకోవడంలో ఇబ్బందులు : ప్రస్తుతం విజయపురిసౌత్ నుంచి నాగార్జునకొండకు చేరుకోవాలంటే కృష్ణానదిలో సుమారు 14 కిలోమీటర్ల దూరం లాంచీలో ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రయాణానికి దాదాపు 45 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. కనీసం 30 మంది ప్రయాణికులు ఉంటేనే లాంచీ సౌకర్యం కల్పించే పరిస్థితి లేదు. రవాణా సౌకర్యాల కొరత సందర్శకుల సంఖ్యపై ప్రభావం చూపుతోంది.
అభివృద్ధితో పర్యాటక కేంద్రంగా : నాగార్జునకొండలోని చారిత్రక కట్టడాలకు మెరుగైన రక్షణ చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేలా మరిన్ని నిర్మాణాలతో పాటు ఆధునిక సౌకర్యాలు కూడా కల్పించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. సీప్లేన్ సేవలు, మాచర్ల నుంచి విజయపురిసౌత్ వరకు ప్రత్యేక బస్సు సౌకర్యం, రాత్రి బస ఏర్పాట్లు, పర్యాటక సమాచార కేంద్రాలు, సౌండ్ అండ్ లైట్షోలు వంటి వసతులు అందుబాటులోకి వస్తే ఈ ప్రాంతం అంతర్జాతీయ స్థాయి బౌద్ధ పర్యాటక కేంద్రంగా మరింత ఎదిగే అవకాశం ఉంది.
భారత వారసత్వ సంరక్షణకు ప్రతీక : నాగార్జునకొండ కేవలం ఒక పర్యాటక ప్రాంతం మాత్రమే కాదు భారతదేశ చారిత్రక, సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వానికి సజీవ సాక్ష్యం. ఈ అపురూప బౌద్ధ క్షేత్రాన్ని సంరక్షించి మరింత అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా భారత చరిత్ర గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పే అవకాశం ఉంది.
చల్లపల్లి రాజావారి కోట - విజయవాడ నుంచి 60 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే!