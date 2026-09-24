విజయనగరం జిల్లాలో దంచికొడుతున్న వర్షాలు - ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులు
తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటడంతో ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లా పరిధిలోని అన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. పలుచోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు, రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 5:08 PM IST
Over All Rains In Vizianagaram : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటడంతో, ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లా వ్యాప్తంగా (విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో) గురువారం ఉదయం నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కుండపోత వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న ఈ భారీ వర్షాలకు తోడు ఈదురుగాలులు వీస్తుండటంతో జిల్లా జనజీవనం పూర్తిగా స్థంభించిపోయింది. వర్షాల కారణంగా పలు చోట్ల రహదారులు జలమయమయ్యాయ. వాగులు, గెడ్డలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోన్నాయి.
ఉద్ధృతంగా నదులు, పొంగుతున్న గెడ్డలు : సంతకవిటి మండలం రంగారాయపురం ఆనకట్ట వద్ద నాగావళి నదికి ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ 35 వేల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో అధికారులు పరివాహక ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. బొబ్బిలి మండలం పారాది వద్ద వేగవతి నది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. వరద కారణంగా బొబ్బిలి పట్టణంలో తాగునీటి సరఫరాను అధికారులు నిలిపివేశారు. రాజాం మండలంలో సారధి గెడ్డ, రెల్లిగడ్డ, సంతకవిటిలో సాయిఅన్న గడ్డ, రేగిడి మండలంలో ఆకులలోవ గడ్డ ఉద్ధృతంగా పొంగిపొర్లుతున్నాయి.
పూర్తిగా నిలిచిన రాకపోకలు : బొబ్బిలి - మల్లంపేట రహదారి పూర్తిగా మునిగిపోయింది. రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జిలోకి భారీగా వరద నీరు చేరడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. బొబ్బిలి - పాత బొబ్బిలి మధ్య రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. టీబీ ఆర్ థియేటర్ వద్ద వరద తీవ్రతకు అధికారులు రాకపోకలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. రాజాం - చీపురుపల్లి ప్రధాన రహదారిపై గాయత్రీ కాలనీ వద్ద వరద నీరు రోడ్డుపై ప్రవహిస్తోంది. కంచరాం గ్రామ సమీపంలో భారీ చెట్టు కూలడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోగా, పోలీసులు జేసీబీ సాయంతో దానిని తొలగించి పునరుద్ధరించారు. గడ్డవలస వద్ద గెడ్డ పొంగడంతో రవాణా కష్టతరమైంది. సిరిపురం, మండవ కురీటి గ్రామాల వద్ద రెల్లిగడ్డ పొంగడంతో ఆయా గ్రామాలకు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. తెర్లాం పీహెచ్సీ వద్ద వాగు ప్రవహించడంతో రాకపోకలు స్తంభించాయి.
జలమయమైన కాలనీలు – ఇళ్లలోకి వరద నీరు : లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్న ఇందిరమ్మ కాలనీ పూర్తిగా చెరువును తలపిస్తోంది. ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. పురపాలక కమిషనర్ రామలక్ష్మి క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి, నీటిని మళ్లించే చర్యలు చేపట్టారు. రాజాం పరిధిలోని సారధి గ్రామంలో ఉన్న గోపి నాయుడు చెరువు పొంగి ఒక్కసారిగా వరద నీరు ఇళ్లలోకి ముంచెత్తింది. గ్రామస్థులు సురక్షిత ప్రాంతాల కోసం అవస్థలు పడుతున్నారు.
కూలిన విద్యుత్ స్తంభాలు - నిలిచిన సరఫరా : ఈదురుగాలుల ధాటికి పలుచోట్ల చెట్లు, విద్యుత్ తీగలు తెగిపడ్డాయి. పాలకొండలో 9 విద్యుత్ స్తంభాలు, రంగరాయపురంలో పలు స్తంభాలు నేలకూలాయి. గురువారం వేకువజాము నుంచే జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో చీకట్లు అలుముకున్నాయి. విద్యుత్ అధికారులు పునరుద్ధరణ చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు.
వందలాది ఎకరాల్లో నీటమునిగిన పంటలు : సంతకవిటి, రేగిడి, రాజాం మండలాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వందలాది ఎకరాల్లో వరి పంటలు నీట మునిగాయి. రామభద్రపురం కూరగాయల మార్కెట్ వరుసగా నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా పూర్తిగా వెలవెలబోయింది. బేరాలు లేక, బంతి పూలను కొనే నాథుడు లేక రోడ్డుపైనే రైతులు ఆవేదనతో నిరీక్షిస్తున్నారు. మున్సిపల్, రెవెన్యూ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తూ లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తూ, వరద నీటిని మళ్లించే ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు.
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