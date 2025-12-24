ETV Bharat / state

విశాఖ వేదికగా ‘పెసా’ మహోత్సవ్‌ - ఆకట్టుకున్న గిరిజన సంస్కృతి

‘పెసా’ మహోత్సవాల్లో ఖేలో ఇండియా కబడ్డీ, ఆర్చరీ పోటీలు - బీచ్‌ రోడ్డులో కాళీమాత ఆలయం నుంచి తెన్నేటి పార్కు వరకు 10కే రన్‌ - వెయ్యి మందికిపైగా క్రీడాకారులు హాజరు

PESA Mahotsav in Visakhapatnam
PESA Mahotsav in Visakhapatnam (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 2:47 PM IST

PESA Mahotsav in Visakhapatnam : విశాఖ వేదికగా ‘పెసా’ మహోత్సవ్‌ మంగళవారం అట్టహాసంగా మొదలైంది. బీచ్‌ రోడ్డులో కాళీమాత ఆలయం నుంచి తెన్నేటి పార్కు వరకు 10కే రన్‌ను అర్జున అవార్డు గ్రహీత, ఆర్చరీ క్రీడాకారిణి జ్యోతి సురేఖ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అనంతరం పోర్టు స్టేడియంలో రెండు రోజులపాటు జరగనున్న కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. కేంద్ర పంచాయతీరాజ్‌ మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి ముక్తా శేఖర్, ఏపీ పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ కమిషనర్‌ కృష్ణతేజ ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొన్నారు. పెసా మహోత్సవ్‌ ప్రాంగణంలో గిరిజనులు ఏర్పాటు చేసిన 68 స్టాల్స్‌ను అతిథులు ప్రారంభించారు.

PESA Mahotsav in Visakhapatnam
స్టాల్‌ను పరిశీలిస్తున్న ఏపీ పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ కమిషనర్‌ కృష్ణతేజ (Eenadu)

రసవత్తరంగా కబడ్డీ పోటీలు : పది రాష్ట్రాల నుంచి వెయ్యి మందికిపైగా క్రీడాకారులు ‘పెసా’ మహోత్సవ్‌కు హాజరయ్యారు. ఖేలో ఇండియా టీం సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో కబడ్డీ పోటీలు ఉత్కంఠగా సాగాయి. 10 పురుష, 8 మహిళా జట్లు పది రాష్ట్రాల నుంచి పాల్గొన్నాయి. ఉదయం నుంచి కబడ్డీ పోటీలు రసవత్తరంగా సాగాయి. పురుషుల విభాగంలో మధ్యప్రదేశ్‌ విజేతగా నిలవగా, రన్నరప్‌గా ఒడిశా, మూడో స్థానంలో తెలంగాణ, గుజరాత్‌ జట్లు నిలిచాయి. మహిళల విభాగంలో విజేతగా ఝార్ఖండ్, రన్నరప్‌గా మధ్యప్రదేశ్‌ జట్లు నిలిచాయి.

PESA Mahotsav in Visakhapatnam
ఆర్చరీ పోటీల్లో పాల్గొన్న గిరిజన క్రీడాకారులు (Eenadu)

పోటీల్లో విజేతలకు పతకాలు : 8 రాష్ట్రాలకు చెందిన 20 మంది క్రీడాకారులు ఆర్చరీ పోటీల్లో పాల్గొని ప్రతిభ చూపారు. పురుషుల వ్యక్తిగత విభాగంలో ఝార్ఖండ్‌కు చెందిన కృష్ణా పింగువా బంగారు పతకం సాధించగా, రాజస్థాన్‌కు చెందిన బద్రీలాల్‌ మీనా రజత పతకం సాధించారు. మహిళల వ్యక్తిగత విభాగంలో రాజస్థాన్‌కు చెందిన ఖుషీ ననోమా బంగారు పతకం, ఝార్ఖండ్‌కు చెందిన అనురాధ కుమారి రజతం, ఒడిశాకు చెందిన అంబికా పాండే కాంస్య పతకం సాధించారు.

PESA Mahotsav in Visakhapatnam
ఎర్ర చీమల చట్నీ (Eenadu)

ఎర్ర చీమల చట్నీ - చిత్రమైన నెమలీక : ఎర్ర చీమల పచ్చడి చూడాలంటే విశాఖలో జరుగుతున్న పెసా మహోత్సవ్‌కు వెళ్లాల్సిందే. గిరిజన ఉత్పత్తులు, సంప్రదాయ వంటకాలు ఇక్కడ ఆకర్షణగా నిలిచాయి. అందులో ఎర్రచీమల పచ్చడి ఆకట్టుకుంటోంది. ఉప్పు, మిర్చి, వెల్లుల్లి, నిమ్మరసం, చింతపండు కలిపి చీమలను రుబ్బి దీన్ని తయారు చేస్తారని స్టాల్‌ నిర్వాహకులు తెలిపారు. మరో స్టాల్‌లో రాజస్థాన్‌కు చెందిన దిలీప్‌ కుమార్‌ డమర్‌ అనే గిరిజన కళాకారుడు ఆడ నెమలి ఈకలను సేకరించి, వాటిపై చిత్రాలు గీశారు.

PESA Mahotsav in Visakhapatnam
నెమలి ఈకలపై చిత్రాలు (Eenadu)

గిరిపుత్రులకు అడవే గురువు. సహజ నైపుణ్యం, అపార ఓర్పు, కఠిన సాధనతో ఆర్చరీలో మెరికల్లా మారారు. సరైన వసతులు లేకపోయినా, పరిమిత అవకాశాల మధ్యే గిరిజన యువత బాణాలు లక్ష్యం వైపు సంధించి సత్తా చాటుతున్నారు. పెసా మహోత్సవ్‌కు 8 రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన క్రీడాకారులు 70 మీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాలను గురి తప్పకుండా కొట్టి ఔరా అనిపించారు. ఈ సందర్భంగా కొందరు గిరిజన క్రీడాకారులు రోజుకు నాలుగు గంటలకు పైగా సాధన చేస్తుంటామని తెలిపారు. గతంలో కామన్‌వెల్త్‌కు ఎంపికైన అంబికా పాండే జాతీయ స్థాయిలో బంగారు పతకం సాధించారు. ఒలింపిక్స్‌లో పతకం సాధించడమే తన లక్ష్యంమంటున్న ఈమె పెసాలో కాంస్య పతక విజేతగా నిలిచారు.

గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను జాతీయ స్థాయిలో ప్రదర్శించేందుకు ఈసారి విశాఖ వేదికైంది. పోర్టు స్టేడియంలో మంగళ, బుధవారం జరిగే ‘పెసా మహోత్సవ్‌’ అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యింది. పది రాష్ట్రాల నుంచి 1,500 మంది గిరిజన క్రీడాకారులు హాజరయ్యారు. 200పైగా స్టాల్స్‌ ఏర్పాటు చేశారు.

