ఇంజినీరింగ్ల్లో భర్తీ కాని సీట్లు - మెకానికల్, సివిల్ బ్రాంచీలకు కోత
Engineering Seats Vacant: రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో ఈ ఏడాది 75 వేలకుపైగా సీట్లు మిగిలిపోయాయి. మెకానికల్, సివిల్ బ్రాంచీల్లో సీట్లకు విద్యాసంస్థలు కోతపెడుతున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:21 AM IST
ఇంజినీరింగ్ విద్యకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉన్నా కళాశాలల్లో సీట్లు మాత్రం నిండటంలేదు. వర్సిటీల ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో చేరేందుకు విద్యార్థులు ఆసక్తి చూపటం లేదు. ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో విద్యార్థుల కంటే ఇంజినీరింగ్ సీట్లే అధికంగా ఉన్నాయి. ఏఐ, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వేగాన్ని తట్టుకోలేక కొన్ని విద్యాసంస్థలు మెకానికల్, సివిల్ కోర్సుల్లో సీట్లు తగ్గించేశాయి. ఫలితంగా అన్ని కోర్సుల్లో కలిపి 62.34 శాతం సీట్లు మాత్రమే నిండాయి.
రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో ఈ ఏడాది 75 వేలకు పైగా సీట్లు మిగిలిపోయాయి. ప్రభుత్వం భర్తీచేసే కన్వీనర్, యాజమాన్యాలు కేటాయించే స్పాట్, కేటగిరీ-బీలోనూ సీట్లు ఖాళీగా దర్శనమిస్తున్నాయి. మొత్తం 2,00,257 ఇంజినీరింగ్ సీట్లకు ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. అన్ని కేటగిరీల్లో కలిపినా 1,24,851 సీట్లు అంటే, 62.34 శాతం మాత్రమే నిండాయి.
ప్రభుత్వం భర్తీచేసే కన్వీనర్ కోటాలో 1,52,731 సీట్లకు 98,406 సీట్లు మాత్రమే భర్తీ అయ్యాయి. కన్వీనర్ కోటాలో మిగిలిన 49,344 సీట్లను స్పాట్ కోటాలో భర్తీ చేసుకునేందుకు ప్రైవేట్ కళాశాలల యాజమాన్యాలకు అవకాశమివ్వగా, అప్పుడూ 1,498 సీట్లు మాత్రమే నిండాయి. ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయాలు, అనుబంధ ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో 2,446 సీట్లు మిగిలాయి. వీటిని స్పాట్ కోటా కింద భర్తీ చేసుకునేందుకు అవకాశమివ్వాలని కొన్ని వర్సిటీలు కోరుతున్నా, సాంకేతిక విద్యలో నాణ్యత తగ్గిపోతుందనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం అనుమతివ్వటం లేదు. సాధారణ పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు తగ్గిపోతుండటంతో అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలను ప్రారంభించాయి. చాలావాటిలో రెగ్యులర్ అధ్యాపకులు లేక కాంట్రాక్టు వారితోనే నెట్టుకొస్తున్నాయి. అందుకే కొన్ని వర్సిటీల ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో చేరేందుకు విద్యార్థులు ఆసక్తి చూపటం లేదు.
‘ప్రైవేట్’లో 70 వేలకుపైనే సీట్లు: ప్రైవేట్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు సీట్లను ఇబ్బడిముబ్బడిగా పెంచేస్తున్నాయి. విద్యార్థుల సంఖ్య కంటే ఇంజినీరింగ్ సీట్లే అధికంగా ఉంటున్నాయి. ఈఏపీసెట్ ఎంపీపీ స్ట్రీమ్లో 1.82 లక్షల మంది అర్హత సాధించగా, ఇంజినీరింగ్ కౌన్సెలింగ్కు 1.13 లక్షల మంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. కౌన్సెలింగ్లో బ్రాంచీలు, కళాశాలల వెబ్ఐచ్ఛికాల నమోదుకు 1.12 లక్షల మంది అర్హత సాధించారు. కన్వీనర్ కోటా సీట్లు 1.52 వేలు ఉన్నాయి. వీటికి యాజమాన్య కోటా సీట్లు అదనం. ప్రైవేట్ కళాశాలల్లోనే 70 వేలకుపైగా సీట్లు మిగిలాయి.
సాఫ్ట్వేర్ కోర్సుల్లోనే 69% సీట్లు: ఇంజినీరింగ్లో సాఫ్ట్వేర్ కోర్సుల్లో అత్యధికంగా 68.53 శాతం సీట్లు ఉన్నాయి. కోర్ ఇంజినీరింగ్లో సివిల్, మెకానికల్ వంటి బ్రాంచీల్లో ఉద్యోగావకాశాలు తక్కువగా ఉండటంతో ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు సాఫ్ట్వేర్ కోర్సుల్లో చేరేందుకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. 2,00,257 సీట్లకుగాను 'సాఫ్ట్వేర్' కోర్సుల్లోనే 1,37,254 సీట్లు దర్శనమిస్తున్నాయి. వీటిలోనూ 85,275 సీట్లు మాత్రమే నిండాయి. ఈ ఏడాది కొన్ని వర్సిటీలు, కళాశాలలు 'క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్' ప్రారంభించాయి. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజినీరింగ్లో 59,630 సీట్లకు 33,552, సివిల్ ఇంజినీరింగ్లో 7,634 సీట్లకు 4,142, మెకానికల్లో 9,648 సీట్లకు 5,713 నిండాయి. అన్ని విద్యాసంస్థలు మెకానికల్, సివిల్ కోర్సుల్లో సీట్లు తగ్గించేశాయి.
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