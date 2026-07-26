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ఏపీలో సర్ ఎఫెక్ట్ - తొలగించాల్సిన జాబితాలో 44.89 లక్షల ఓట్లు

రాష్ట్రంలో మృతులు 15.22 లక్షల మంది - 14.43 లక్షల మంది శాశ్వతంగా తరలి వెళ్లిపోయారు - 7.37 లక్షల మందికి రెండేసిచోట్ల ఓట్లు - సర్‌ గణాంకాలు వెల్లడించిన ఎన్నికల సంఘం

Uncollectible Voters in AP
Uncollectible Voters in AP (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 10:31 AM IST

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SIR Effect in AP : ఏపీలోని 4,16,27,694 మంది ఓటర్లలో 15.22 లక్షల మంది మృతులు ఉన్నారని ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో (సర్‌) వెల్లడైంది. మరో 14.43 లక్షల మంది ఇతర నియోజకవర్గాలకు శాశ్వతంగా తరలివెళ్లిపోయారని తేలింది. ఇంకో 7.37 లక్షలమంది రెండేసిచోట్ల పేరు నమోదు చేయించుకున్నారని వెలుగులోకి వచ్చింది. 7.77 లక్షల మంది ఆచూకీ లభ్యం కావట్లేదని ఎన్నికల సంఘం గుర్తించింది. ఇలా మొత్తం 44.89 లక్షల (10.78%) ఓట్లను తొలగించాల్సిన జాబితాలో చేర్చింది.

ఈ నెల 31న విడుదల చేసే ముసాయిదా జాబితాలో ఈ పేర్లు ఉండవు. జూన్‌ 15 నుంచి జులై 24 వరకు ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల పంపిణీ, వివరాలు నింపిన పత్రాల సేకరణ, వాటి డిజిటైజేషన్‌ చేపట్టారు. శుక్రవారం రాత్రి 12 గంటలకు ఈ ప్రక్రియ ముగిసింది. ఆ గణాంకాలు, వివరాలను రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వివేక్‌ యాదవ్‌ శనివారం వెల్లడించారు. ప్రధానాంశాలివి.

89.22 శాతం పత్రాలే వెనక్కి : ఆంధ్రప్రదేశ్​లో మొత్తం 4,16,27,694 ఓటర్లకు గాను 3,71,38,206 మంది మాత్రమే తమ ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలను పూర్తి చేసి బూత్‌ స్థాయి అధికారులకు (బీఎల్‌వో) అందజేశారు. ఇది మొత్తం ఓటర్లలో 89.22 శాతం. మిగిలిన 44,89,488 మంది నుంచి పత్రాలు తిరిగి రాలేదు. వీరిలో అధిక శాతం మంది మృతులు, శాశ్వతంగా వలస వెళ్లినవారు, డబుల్‌ ఎంట్రీలు కలిగినవారు లేదా ఆయా చిరునామాల్లో నివసించని వారేనని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది.

అదే సమయంలో పత్రాలు సమర్పించిన వారిలో 36,68,979 మంది వివరాల్లో లోపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వీరిలో 7,56,695 మంది 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాలోని కుటుంబ సభ్యుల వివరాలతో మ్యాపింగ్‌ చేయించుకోకపోవడంతో వారిని 'నో మ్యాపింగ్‌' కేటగిరీలో చేర్చారు. వీరి పేర్లు మాత్రం ముసాయిదా జాబితాలో కొనసాగుతాయి. అనంతరం వారికి నోటీసులు జారీ చేసి, ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన 11 రకాల ధ్రువీకరణ పత్రాల్లో ఏదో ఒకటి సమర్పించి మ్యాపింగ్‌ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే వారి ఓటు కూడా తొలగించే అవకాశం ఉంది.

జులై 31 నుంచి అభ్యంతరాలకు అవకాశం : ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు సమర్పించని వారి వివరాలను రాజకీయ పార్టీల బూత్‌ లెవల్‌ ఏజెంట్లకు అందజేయడంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి కార్యాలయ వెబ్‌సైట్‌లో కూడా అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. ఈ జాబితాపై ఎవరైనా అభ్యంతరాలు లేదా ఆధారాలు సమర్పించాలనుకుంటే జులై 31 నుంచి ఆగస్ట్ 30 వరకు అవకాశం కల్పించారు. విచారణ అనంతరం అర్హత ఉన్నవారి ఓటు హక్కును పునరుద్ధరిస్తామని, అర్హత లేనివారి పేర్లను తుది జాబితా నుంచి తొలగిస్తామని ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది.

జిల్లాల వారీగా పరిశీలిస్తే అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో అత్యధికంగా 6.96 శాతం మృతుల పేర్లు గుర్తించగా, కడప జిల్లాలో 4.19 శాతం ఆచూకీ లభ్యం కాని లేదా చిరునామాల్లో నివసించని ఓటర్లు ఉన్నట్లు తేలింది. తిరుపతి జిల్లాలో 7.05 శాతం మంది శాశ్వతంగా వలస వెళ్లినవారిగా గుర్తించగా, నెల్లూరు జిల్లాలో 2.91 శాతం డబుల్‌ ఎంట్రీలు నమోదయ్యాయి. ఈ ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణతో రాష్ట్ర ఓటర్ల జాబితాను మరింత పారదర్శకంగా, ఖచ్చితంగా రూపొందించడమే ఎన్నికల సంఘం లక్ష్యంగా పేర్కొంది.

ఏపీలో 'SIR' ఎఫెక్ట్ - తొలగింపు జాబితాలో 44.71 లక్షల ఓట్లు

30 ఏళ్ల తర్వాత కొడుకును అమ్మ ఒడికి చేర్చిన సర్‌

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