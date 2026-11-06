నగరాల్లో రాంగ్రూట్ - జిల్లాల్లో ఓవర్ స్పీడ్ - రాష్ట్రంలో ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనల తీరిది
Traffic Violations in Cities And Districts : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనల కేసులు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. తాజా గణాంకాల ప్రకారం మొత్తం 3.77 కోట్లకు పైగా ఉల్లంఘనలు నమోదయ్యాయి.
Published : November 6, 2026 at 1:02 PM IST
హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో వాహనదారులు రాంగ్రూట్లో వస్తూ ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఇక జిల్లాల్లో అయితే మితిమీరిన వేగం మృత్యుఒడికి చేరుస్తుంది. ఈ-చలాన్ల గణాంకాలకు సంబంధించి రవాణా శాఖ తాజాగా అధ్యయనం చేసింది. దీనికోసం 2024, 2025, 2026 ఆగస్టు 15 వరకు నమోదైన ఈ చలాన్లను పరిగణలోకి తీసుకుంది.
ఈ అధ్యయనంలో మొత్తం 3.77 కోట్లకు పైగా ఉల్లంఘనలు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్లోని 3 పోలీస్ కమిషనరేట్లలోనే 37 లక్షలకు పైగా రాంగ్రూట్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇక యాదాద్రి, కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ వంటి జిల్లాల్లో అతి వేగం కేసులు ఉన్నాయి. ఈ మేరకు రవాణా శాఖ వెల్లడించింది. దీనివల్ల ఇంటి నుంచి బయల్దేరిన వ్యక్తి ఇంటికి సురక్షితంగా చేరుకోవడం అగ్నిపరీక్షగా మారుతోంది.
ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నప్పుడే తీవ్రంగా
ఎదురెదురుగా ఢీకొనే ప్రమాదాలే సాధారణ ప్రమాదాల కంటే చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి. రాంగ్రూట్ డ్రైవింగే ఇందుకు కారణమని తెలుస్తోంది. అయితే ఇలాంటి రాంగ్రూట్ కేసులు హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 18,68,850 నమోదు కాగా, సైబరాబాద్లో 10,36,884, అలాగే మల్కాజిగిరిలో 7,97,047 కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటితో పాటు ఫ్యూచర్ సిటీలో 87,515, వరంగల్లో 1,54,030 ఉల్లంఘనలు నమోదయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ సంఖ్య 42.10 లక్షలకు చేరుకుంది.
జిల్లాల్లో అదుపు లేని వేగం
జిల్లాల్లో అతివేగంతో వాహనాలు నడిపిన కేసులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చాయి. ముఖ్యంగా యాదాద్రి భువనగిరిలో 88,060 కేసులు, కామారెడ్డిలో 76,639, నిజామాబాద్లో 71,460, జోగులాంబ గద్వాలలో 70,409 కేసులు నమోదయ్యాయి. అలాగే సంగారెడ్డిలో 41,392, నల్గొండలో 30,962, సూర్యాపేటలో 26,920 కేసులు నమోదు కాగా, రామగుండంలో 98,030 కేసులు నమోదయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అతివేగానికి సంబంధించిన మొత్తం ఉల్లంఘనల సంఖ్య 25.28 లక్షలకు చేరుకుంది.
ప్రమాదాలకు కారణాలు - వాటి గణాంకాలు
హెల్మెట్ ధరించకపోవడానికి సంబంధించి హైదరాబాద్లో 91,21,334 కేసులు, మల్కాజిగిరిలో 46,69,095 కేసులు నమోదయ్యాయి. అంతేకాకుండా వరంగల్లో 19,46,860 కేసులు, రామగుండంలో 12,37,630 కేసులు నమోదయ్యాయి. జిల్లాల వారీగా చూస్తే కామారెడ్డిలో 8,66,125 కేసులు, కరీంనగర్లో 7,12,524, నిజామాబాద్లో 6,93,660, అలాగే యాదాద్రి భువనగిరిలో 5,95,432 కేసులు నమోదయ్యాయి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ సంఖ్య 2.48 కోట్లకు చేరుకుంది. సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించినందుకు 8,89,000 కేసులు, అతివేగంగా వాహనాలు నడిపినందుకు 3,02,000 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రాంతంలో అతివేగంగా వాహనాలు నడపడం అత్యధికంగా 3,02,000 కేసులు ఉండగా, హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించిన కేసులు 2,95,000గా ఉన్నాయి.
మద్యపానం, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కేసులు
మద్యపానం సేవించి వాహనాలు నడిపిన విషయానికి వస్తే, నిజామాబాద్లో 34,962, కామారెడ్డిలో 34,371, ఖమ్మంలో 22,508, కరీంనగర్లో 20,382 కేసులు నమోదయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇటువంటి ఉల్లంఘనల మొత్తం సంఖ్య 8,93,000గా ఉంది. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా వాహనాలు నడిపిన కేసులు మహబూబ్నగర్లో 25,934, నిజామాబాద్లో 23,564, సంగారెడ్డిలో 16,800గా ఉన్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వీటి మొత్తం సంఖ్య 9,29 లక్షలు. అంతేకాకుండా వాహనం నడుపుతూ మొబైల్ ఫోన్ ఉపయోగించిన కేసులు 7,25,000, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ జంపింగ్ కేసులు 7,44 లక్షలు. ట్రిపుల్ రైడింగ్కు సంబంధించి 13,64 లక్షల కేసులు నమోదయ్యాయి.
జిల్లాల వారీగా ఉల్లంఘనలు
- అన్ని జిల్లాల్లోనూ హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించిన కేసులే అత్యధికంగా నమోదయ్యాయి.
- ఆదిలాబాద్, కొత్తగూడెం, జగిత్యాల, నిర్మల్, సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో మద్యం సేవించి వాహనాలు నడుపుతున్నారు.
- హైదరాబాద్, కరీంనగర్, మల్కాజిగిరి, నిజామాబాద్, వరంగల్ ప్రాంతాల్లో రాంగ్-రూట్ డ్రైవింగ్ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. అలాగే భూపాలపల్లిలో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ను ఉల్లంఘించడం సాధారణంగా మారింది.
- నల్గొండ, గద్వాల్, కామారెడ్డి, మెదక్, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, సూర్యాపేట, యాదాద్రి జిల్లాలు, రామగుండం కమిషనరేట్ పరిధిలో అతివేగంగా వాహనాలను నడపడం ఎక్కువగా జరుగుతోంది.
- ఖమ్మం, ఆసిఫాబాద్, ములుగు, నాగర్కర్నూల్, నారాయణపేట, వనపర్తి, వికారాబాద్ మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా వాహనాలు నడుపుతున్న కేసులు అధికంగా ఉన్నాయి. మరోవైపు, మహబూబాబాద్లో ట్రిపుల్ రైడింగ్కు సంబంధించిన కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతోంది.
రూల్స్ అంటే లెక్కే లేదు - 32 నెలల్లో ఏకంగా 3.77 కోట్ల ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు
వేగం మించితే వెంటనే చలానా - పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్వేపై త్వరలో స్మార్ట్ ట్రాఫిక్ సిస్టమ్!