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నిఘా కళ్లతో నిరంతర పర్యవేక్షణ - ఫలించిన పోలీసుల 'నిమజ్జన వ్యూహం'

తెలంగాణలో ప్రశాంతంగా గణేశ్ నిమజ్జనాలు కొనసాగుతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణేశ్​ పోర్టల్‌లో 1.24 లక్షల విగ్రహాలు నమోదయ్యాయి. ఇప్పటి వరకు సుమారు 88,000 పైగా విగ్రహాల నిమజ్జనం పూర్తయినట్లు డీజీపీ సి.వి. ఆనంద్‌ తెలిపారు.

Ganesh Immersion In Telangana
తెలంగాణలో గణేశ్ నిమజ్జనం (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 10:01 AM IST

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Ganesh Immersion in Telangana : రాష్ట్రంలో గణనాథుల నిమజ్జనాలు ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణేశ్​ పోర్టల్‌లో 1.24 లక్షల విగ్రహాలు నమోదు కాగా, ఇప్పటి వరకు సుమారు 88,000 పైగా విగ్రహాల నిమజ్జనం పూర్తయినట్లు డీజీపీ సి.వి.ఆనంద్‌ వెల్లడించారు. హైదరాబాద్‌లో నిమజ్జన బందోబస్తు కోసం 25,000 మందికి పైగా పోలీసులను మోహరించినట్లు తెలిపారు. అయితే ఉత్సవాల సందర్భంగా జరిగిన ప్రమాదాల్లో 13 మంది మృతి చెందడం బాధాకరమని డీజీపీ విచారం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్‌లో మిగిలిన విగ్రహాల నిమజ్జనాలను ఈరోజు మధ్యాహ్నం వరకు పూర్తి చేసేలా చర్యలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.

25,000 మంది పోలీసులతో కట్టుదిట్టమైన బందోబస్తు

హైదరాబాద్‌ గణేశ్ నిమజ్జనం కోసం పోలీసులు ముందస్తుగా రూపొందించిన పక్కా వ్యూహం ఫలించింది. భారీ సంఖ్యలో విగ్రహాలు నగర నలుమూలల నుంచి హుస్సేన్‌సాగర్‌ వైపు తరలివచ్చినా 25,000 మంది పోలీసులతో కట్టుదిట్టమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు 10,000 సీసీటీవీ, డ్రోన్లు, కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ ద్వారా నిరంతర పర్యవేక్షణ, ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు, వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల సమన్వయంతో నిమజ్జన ప్రక్రియను సాఫీగా నిర్వహించారు. ఆయా శాఖల సమన్వయంతో హైదరాబాద్‌లో నిమజ్జనోత్సవం అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావులేకుండా ప్రశాంతంగా సాగుతోంది.

ప్రశాంతంగా కొనసాగుతున్న గణేశ్ నిమజ్జనం (ETV)

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణేశ్ నిమజ్జనాలు ప్రశాంతంగా సాగుతున్నాయి. గణేశ్ పోర్టల్‌లో 1.24 లక్షల విగ్రహాలు నమోదయ్యాయి. ఇళ్లు, అపార్ట్‌మెంట్లు, వ్యక్తిగత ప్రదేశాల్లో ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహాలనూ కలిపితే తెలంగాణలో మొత్తం 3.5 నుంచి 4 లక్షల వరకు విగ్రహాలు ఉండొచ్చు. హైదరాబాద్‌లో నిమజ్జన బందోబస్తు కోసం 25,000 మందికి పైగా పోలీసులను మోహరించాం.- సీవీ ఆనంద్‌, డీజీపీ

ఎన్​ఎస్​ఎస్​ వాలంటీర్లకు సీపీ అభినందన

హైదరాబాద్‌లో నిమజ్జన ఏర్పాట్లను కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ నుంచి నగర సీపీ వీసీ సజ్జనార్‌ స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో కలిసి సీసీటీవీ దృశ్యాల ద్వారా పరిస్థితిని సమీక్షించారు. జియో ట్యాగింగ్‌ యాప్‌లో నమోదైన 14,850 విగ్రహాల్లో ఇప్పటికే సుమారు 10,300 విగ్రహాల నిమజ్జనం పూర్తయిందని వెల్లడించారు. నిమజ్జన బందోబస్తులో పోలీసులతో పాటు విశేష సేవలందిస్తున్న ఎన్​ఎస్​ఎస్​ వాలంటీర్లను సీపీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు సమన్వయంతో పని చేయడం వల్ల క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించగలుగుతున్నామని తెలిపారు.

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తెలంగాణలో గణేశ్ నిమర్జనం
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