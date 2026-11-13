విశాఖకు పెట్టుబడుల వెల్లువ - లోకేశ్ సమక్షంలో రూ.లక్ష కోట్లకు పైగా ఒప్పందాలు
Lokesh at Visakha Summit : విశాఖ సీఐఐ సదస్సు రెండో రోజు ఏపీకి భారీ పెట్టుబడులు వచ్చాయి. మంత్రి లోకేశ్ సమక్షంలో 24 కంపెనీలతో రూ.లక్షా 5వేల కోట్ల విలువైన ఒప్పందాలు జరిగాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 8:11 PM IST
విశాఖపట్నం వేదికగా జరుగుతున్న సీఐఐ 31వ భాగస్వామ్య సదస్సు రెండో రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 24 కంపెనీలతో భారీ ఎంఓయూలు కుదుర్చుకుంది. రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ సమక్షంలో రూ.1,05,634 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడుల ఒప్పందాలు జరిగాయి. ఏరోస్పేస్, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్, డేటా సెంటర్లు, సెమీకండక్టర్లు, హెల్త్కేర్, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పారిశ్రామిక సంస్థలు భారీగా ఆసక్తి చూపాయి. తాజా ఒప్పందాలతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అదనంగా 75,055 ఉద్యోగావకాశాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. యువత ఆలోచనలకు అండగా నిలిచి కొత్త పరిశ్రమలను ప్రోత్సహిస్తామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రతి ఇంటికో పారిశ్రామికవేత్తను తయారు చేయడమే ఏపీ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన చెప్పారు.
రాష్ట్రంలో హైపర్స్కేల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేసేందుకు పంచశీల్ రియాల్టీ సంస్థ ముందుకొచ్చింది. రూ.37 వేల కోట్లతో ఆ సంస్థ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఏఎం-ఏఐ ఫ్యాక్టరీ రూ.31,387 కోట్లతో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏఐ డేటా సెంటర్ నిర్మాణానికి సిద్ధమైంది. వారీ ఎనర్జీస్ రూ.10 వేల కోట్లు, క్లీన్మాక్స్ ఎన్విరో ఎనర్జీ రూ.8 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనున్నాయి. స్పోర్ట్స్ విలేజ్లు, స్పోర్ట్స్ క్లబ్ల ఏర్పాటుకు స్మాక్స్ డిజిటెక్ సంస్థ రూ.5,770 కోట్లతో ఒప్పందం చేసుకుంది. వీటితో పాటు రక్షణ, విమానయానం, వైద్య రంగాల్లోనూ పలు దిగ్గజ సంస్థలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది.
రెండోరోజు ఒప్పందాల వివరాలు (కొన్ని ప్రధానమైనవి):
- పంచశీల్ రియాల్టీ (హైపర్స్కేల్ డాటా సెంటర్) – రూ.37,000 కోట్లు – 32,000 ఉద్యోగాలు
- ఏఎం ఏఐ ఫ్యాక్టరీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ – రూ. 31,387 కోట్లు – 1,000 ఉద్యోగాలు
- వారీ ఎనర్జీస్ – రూ.10,000 కోట్లు – 1,000 ఉద్యోగాలు
- క్లీన్మాక్స్ ఎన్విరో ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్ – రూ.8,000 కోట్లు – 50 ఉద్యోగాలు
- స్మాక్స్ డిజిటెక్ (ఏపీ స్పోర్ట్స్ విలేజ్) – రూ.4,270 కోట్లు – 8,000 ఉద్యోగాలు
- కెయిన్స్ టెక్నాలజీ ఇండియా – రూ.3,145 కోట్లు – 2,000 ఉద్యోగాలు
- ఆర్చియన్ గ్రూప్ – రూ.2,000 కోట్లు – 1,200 ఉద్యోగాలు
- కిమ్స్ హాస్పటల్స్ – రూ.1,500 కోట్లు – 2,000 ఉద్యోగాలు
- యోధ హెల్త్ కేర్ & హాస్పిటల్స్ – రూ.1,359 కోట్లు – 4,925 ఉద్యోగాలు
- సైయింట్ DLM & హిందుస్థాన్ షిప్యార్డ్ – రూ.1,000 కోట్లు
ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులు : రాష్ట్రంలోని ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఎంఎస్ఎంఈ (MSME) పార్కుల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తోందని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. భారీ పరిశ్రమలతో పాటు సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలను పెద్దఎత్తున ప్రోత్సహించి బలమైన ఇండస్ట్రియల్ ఎకోసిస్టమ్ను డెవలప్ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. సదస్సు ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన ఎంఎస్ఎంఈ ఎగ్జిబిషన్ను మంత్రి సందర్శించారు. వివిధ రంగాలకు చెందిన పరిశ్రమల ఉత్పత్తులు, ఏఐ డ్రోన్లు, ఎడ్యుకేషనల్ రోబోలు, క్వాంటం పరికరాలు, లిథియం బ్యాటరీల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశమై వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాల కల్పనపై ఆరా తీశారు.
యువ పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏపీ స్టార్టప్ ఎక్స్ఛేంజ్లో 31 స్టార్టప్లకు తొలి విడతగా రూ.2.11 కోట్ల ఆర్థిక సాయం అందించారు. ఆరు ప్రతిభావంతమైన స్టార్టప్ల నిర్వాహకులను లోకేశ్ ఘనంగా సత్కరించారు. మరోవైపు, స్థానిక చేనేత కళాకారులను ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా లోకేశ్ మరోసారి ఆకర్షణీయమైన హ్యాండ్లూమ్ జాకెట్ను ధరించారు. తాను ధరించిన జాకెట్ ఏ ప్రాంతానికి చెందినదో గుర్తించాలంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లను కోరారు. స్థానిక హస్తకళలకు ప్రాధాన్యమివ్వాలన్న సందేశాన్ని లోకేశ్ తన వస్త్రధారణ ద్వారా మరోసారి చాటారు.
డిక్సన్ ప్రతిపాదనలు : తిరుపతి ఈఎంసీ-2 లో రూ.700 కోట్లతో కొత్త యూనిట్ ఏర్పాటుకు డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ సుముఖత వ్యక్తం చేసింది. సంస్థ ప్రెసిడెంట్ పంకజ్ శర్మతో లోకేశ్ సమావేశమై చర్చించారు. దీని ద్వారా 2,300 మందికి ఉపాధి దక్కనుంది. అలాగే ఆర్పీఎస్జీ గ్రూప్ ఎండీ శాశ్వత్ గోయెంకాతో లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. క్రీడారంగంతో పాటు ఫ్యాషన్, గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఐటీ రంగాల్లోనూ ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని ఆహ్వానించారు. సముద్ర భద్రత, రక్షణ రంగాల్లో ఏపీని కీలక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసే ప్రతిపాదనలపై సాగర్ డిఫెన్స్ సంస్థతో లోకేశ్ లోతుగా చర్చించారు. జువ్వలదిన్నెను మానవరహిత నౌకల తయారీ, ఎగుమతుల హబ్గా అభివృద్ధి చేస్తామని వెల్లడించారు.
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