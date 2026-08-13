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పీఎఫ్, ఈఎస్‌ఐ సొమ్ములో ఏజెన్సీల అక్రమాలు - ఎగవేతలు రూ.1000 కోట్లకు పైనే

పొరుగు సేవల ఉద్యోగుల పీఎఫ్, ఈఎస్‌ఐ సొమ్ము కట్టని ఔట్‌ సోర్సింగ్‌ సంస్థలు - ప్రాథమిక విచారణలో గుర్తించిన ప్రభుత్వం - పట్టుబడకుండా ఏజెన్సీల పన్నాగాలు, పైరవీలు - తవ్వేకొద్దీ బయటపడుతున్న అక్రమాలు

OUTSOURCING AGENCIES SCAM
OUTSOURCING AGENCIES SCAM (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 13, 2026 at 12:39 PM IST

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Outsourcing Agencies Scam In Telangana : తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో పొరుగు సేవల విధానంలో పని చేస్తున్న ఉద్యోగుల తరఫున పీఎఫ్, ఈఎస్‌ఐ సొమ్ము చెల్లించకుండా నియామక ప్రైవేట్ ఏజెన్సీలు పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలకు తెరలేపాయి. ఈ సొమ్ము ఎగవేతలు రూ.వెయ్యి కోట్లకు పైగానే ఉన్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో సర్కారు గుర్తించింది. పూర్తిస్థాయి విచారణ కొనసాగుతున్నందున ఇంకా ఎంత ఉంటుందో ఇప్పుడే చెప్పలేమని అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఉద్యోగుల జీతాలు, పీఎఫ్, ఈఎస్‌ఐ సొమ్ము చెల్లింపు వివరాలన్నీ ఇవ్వాలని ఆర్థిక శాఖ అడగటంతో ఈ ఎగవేతల ముచ్చట బయటపడింది. వివిధ శాఖలు, సంస్థలు, విభాగాల్లో పొరుగుసేవల విధానంలో ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 1.60 లక్షల మందికి పైగా ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. నెలకు రూ.352 కోట్ల వరకు ప్రభుత్వం చెల్లిస్తున్నా, వాటి వినియోగం లెక్కల వివరాలను మాత్రం గతంలో తీసుకోలేదు.

వివరాలే లేవంటున్న శాఖలు : సాధారణంగా ప్రైవేటు ఏజెన్సీలు ఔట్‌సోర్సింగ్‌ ఉద్యోగులను నేరుగా నియమించుకుంటాయి. వారు ప్రభుత్వ విభాగాల్లో పనిచేస్తున్నా ఆ ఏజెన్సీలే కొంత కమీషన్‌ తీసుకుని వారికి జీతాలు ఇస్తాయి. ఉద్యోగి వేతనంలో 24 శాతం సొమ్మును పీఎఫ్‌(ప్రావిడెంట్ ఫండ్) కింద, మరో 4 శాతం సొమ్మును ఈఎస్‌ఐ కింద ఆయా సంస్థలకు ఏజెన్సీ నెలనెలా తప్పకుండా జమ చేయాలి. నెలకు ఆర్థికశాఖ విడుదల చేసే రూ.352 కోట్లలో ఇలా రూ.98.56 కోట్లను కట్టాల్సి ఉంది. ఏడాదికి సుమారు రూ.1,182 కోట్లు చెల్లించాలి.

వివరాలు లేవు : కానీ చాలా ఏజెన్సీలు కొన్నేళ్లుగా పీఎఫ్, ఈఎస్​ఐ చెల్లించడం లేదని తాజా విచారణలో అధికారులు గుర్తించారు. ఇప్పటికే రూ.వెయ్యి కోట్లకు పైగా చెల్లింపుల లెక్కల ఆనవాళ్లు కూడా దొరకలేదని అధికారవర్గాలు చెప్పాయి. నెలనెలా నిధులిచ్చే శాఖలు కూడా తమ వద్ద ఈ వివరాలు లేవని చెబుతుండటం గమనార్హం. గత పదేళ్ల లెక్కలు పలు శాఖల్లో లేకపోవడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది. ఏజెన్సీలు కడుతున్నాయా? లేదా అనే వివరాలు సేకరించి పంపాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పీఎఫ్‌ కమిషనర్‌ను తాజాగా కోరినట్లు తెలిసింది. ప్రతి ఉద్యోగి ఆధార్, పాన్, ఫోన్‌ నంబరు సమగ్ర ఆర్థిక నిర్వహణ వ్యవస్థ(ఐఎఫ్‌ఎంఎస్‌) పోర్టల్‌లో గత ఆరు నెలల నుంచి ఆర్థికశాఖ అడుగుతుండటంతో ఈ ఏజెన్సీల అక్రమాలు మెల్లగా బయటకొచ్చాయి.

ఈ ఏజెన్సీల పనితీరుపై ప్రభుత్వం ఇటీవల ఉన్నతస్థాయి కమిటీని నియామకం చేసింది. ప్రతి ఉద్యోగికి చెల్లించే జీతాలు, పీఎఫ్, ఈఎస్‌ఐ చెల్లింపుల వివరాలన్నీ ఈ కమిటీ అడిగితే మొత్తం 4,500 ఏజెన్సీల్లో చాలా వరకు అసలు ఏ వివరాలు సమర్పించలేదు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని ఏజెన్సీల వారు పట్టుబడకుండా ఇతరుల పేరు మీదకు ఏజెన్సీలను వేగంగా మార్చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అక్రమాలకు ఇంతకాలం సహకరించిన అధికారులు కూడా పట్టుబడితే తమ ఉద్యోగాలకు ఎసరు వస్తుందని ఏజెన్సీలు వారిని కాపాడేందుకు వివిధ మార్గాలు చెబుతున్నారు. కొందరు నేతలు కూడా వారిని కాపాడేందుకు పెద్ద ఎత్తున పైరవీలు చేస్తున్నారు.

నియామకాల్లో సైతం లొసుగులు : పొరుగుసేవల ఉద్యోగుల నియామకాల్లో సైతం చాలా చోట్ల లొసుగులున్నట్లు సమాచారం. కొందరికి కనీస అర్హతలు కూడా లేవని తెలుస్తోంది. ఉద్యోగానికి సంబంధం లేని ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వర్సిటీల డిగ్రీలతో కొందరు డ్యూటీలు చేస్తున్నారు. కొందరు అధికారులు తమ ఇళ్లలో పనిచేయించుకుంటూ ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నట్లు రికార్డుల్లో చూపెడుతుండటం గమనార్హం. కొన్నిచోట్ల ఉద్యోగి పేరు ఒకటి ఉంటే, అక్కడ వారి తరఫున వేరే వారు ఉద్యోగాం చేస్తున్నారు. ఇలాంటివి ఇంకా ఎక్కడైనా ఉన్నాయా? అనేది కూడా పట్టుకునేందుకు అంతర్గత విచారణ చేయిస్తున్నట్లు అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి.

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