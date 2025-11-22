ETV Bharat / state

రాజమహేంద్రవరం చుట్టూ ఓ రింగ్‌ రోడ్డు - మధురపూడి ఎయిర్‌పోర్టు నుంచి కడియం వరకు!

నగరానికి అవుటర్​ రింగ్​ రోడ్డు ప్రతిపాదన - నిర్మాణానికి 'రుడా' ఆధ్వర్యంలో ప్రణాళిక రూపకల్పన

Outer Ring Road in Rajamahendravaram
Outer Ring Road in Rajamahendravaram (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Outer Ring Road in Rajamahendravaram: ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక రాజధానిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన మన రాజమండ్రికి రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి పర్యాటకులు సందర్శనకు వస్తుంటారు. ముఖ్యంగా గోదావరి నదిపై అందమైన దృశ్యాలు ప్రకృతి ప్రేమికులను కనువిందు చేస్తాయి. ఇంతటి చారిత్రక నేపథ్యం కలిగిన రాజమహేంద్రవరం నగరం చుట్టూ ఔటర్ రింగ్‌ రోడ్డు (బాహ్య వలయ రహదారి) నిర్మాణానికి రుడా ఆధ్వర్యంలో ప్రణాళిక రూపొందించారు. తాజాగా పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ మున్సిపల్‌ కార్యాలయంలో జరిగిన సమీక్ష సమావేశంలో అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. త్వరలో ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి పంపించాలని ఆయన సూచించారు.

భూసేకరణపై దృష్టి: తొలుత భూసేకరణపై దృష్టి సారించనున్నారు. ఎకరం రూ.40 లక్షలు దాటి ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. వాస్తవానికి గతంలో కడియం మీదుగా ధవళేశ్వరం విజ్జేశ్వరం, కొవ్వూరు మీదుగా గామన్‌ బ్రిడ్జిని ఆనుకుని కలిపే విధంగా ప్రణాళికలు ఉన్నాయి. అయితే వాటిని ఏ మేరకు పరిగణనలోకి తీసుకొంటారనే దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. మొదట మధురపూడి మీదుగా కడియం వరకూ మాత్రమే పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు.

ప్రయోజనాలు ఇలా: ఇక ట్రాఫిక్‌ కష్టాల నుంచి నగర వాసులకు మోక్షమనే చెప్పాలి. ఈ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు రూపకల్పన ద్వారా మహా రాజమహేంద్రవరం దిశగా చారిత్రక నగరం విస్తరణ చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం నగర శివారు ప్రాంతాలతో మూడు జాతీయ రహదారులు ఉండటంతో ట్రాఫిక్‌ సమస్య జటిలమవుతోంది. ఇకపై రింగ్‌ రోడ్డు ద్వారా నగర ముఖ చిత్రం మారుతుంది. ప్రధాన ట్రాఫిక్‌ మొత్తం రింగ్‌ రోడ్డు మీదుగా సాగుతుంది. జాతీయ రహదారులను కలుపుతూ వెళ్లే వాహనాలు నగరానికి 5 కిలోమీటర్ల ముందుగానే దాటేస్తాయి.

పర్యాటక చోదకంగా: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన తర్వాత అటు విజయవాడ ఇటు విశాఖపట్నం మధ్య ప్రధానంగా ఉన్న రాజమహేంద్రవరం పర్యాటకంగా విస్తరించేందుకు అనుకూలంగా ఉంది. ఓ వైపు గోదావరి అందాలు, మరోవైపు పాపికొండలు, అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్టుతో పాటు పిచ్చుకలంక, ధవళేశ్వరం బ్యారేజి, కడియం పూల పరిశ్రమ, ఏజెన్సీ అందాలు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని రింగ్‌ రోడ్డుకు ప్రాధాన్యం కల్పిస్తున్నారు.

ఏయే ప్రాంతాల మీదుగా అంటే: మధురపూడి ఎయిర్‌ పోర్టు రోడ్డు కలిపి రాజానగరం, దివాన్‌చెరువు, శ్రీరాంపురం, సంపత్‌ నగర్, పుణ్యక్షేత్రం, నామవరం మీదుగా కడియం వరకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు రూపకల్పిన చేయనున్నారు. దీని పరిధి 35 కి.మీ రెండు వైపుల వంద అడుగుల రోడ్డు నిర్మాణం చేయనున్నారు. దీని నిర్మాణానికి చేయాల్సిన భూసేకరణ 1500 ఎకరాలగా ప్రాథమిక అంచనా. ఇక ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అంటే మధురపూడి ఎయిర్​పోర్టు నుంచి కడియం వరకూ రూపకల్పన చేయనున్నారు.

'రింగ్‌ రోడ్డు నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తున్నాం. మొదటి దశలో మధురపూడి నుంచి రాజానగరం మీదుగా కడియం వరకూ ఓఆర్​ఆర్​ నిర్మాణం చేపట్టేందుకు ప్రణాళిక తయారు చేస్తున్నాం.' - 'రుడా' ముఖ్య ప్రణాళికాధికారి మూర్తి

రాజమండ్రి రైల్వేస్టేషన్​ అభివృద్దికి రూ.271 కోట్లు - టెండర్లు ఎప్పుడు?

సస్యశ్యామల సాకారానికి సాక్షాత్కారం - గోదావరిపై అద్భుతమైన కట్టడాలు

TAGGED:

RAJAMAHENDRAVARAM RING ROAD
రాజమండ్రి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు
ORR IN RAJAMAHENDRAVARAM
OUTER RING ROAD IN EAST GODAVARI
RING ROAD IN RAJAMAHENDRAVARAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్‌కు రూ.824 కోట్లు విలువైన అమెరికా ఆయుధాలు- ట్రంప్ సర్కారు పచ్చజెండా

అరుదైన శస్త్రచికిత్స- ఏడాదిన్నర బాలుడికి తోకను తొలగించిన వైద్యులు

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.