సీతారాములపై భక్తి - రూ.2 కోట్ల ఆస్తి ఆలయానికి దానం చేసిన దంపతులు
తమ ఎనిమిది ఎకరాల తోట మాధవరం గ్రామం సీతారాముల దేవాలయానికి దానం - సీతారాముల మీద భక్తితో ఆస్తిని ఆలయానికి దానం చేసినట్లు తెలిపిన వృద్ధ దంపతులు
The Couple Donated Property to Temple : సీతారాములపై భక్తితో రెండు కోట్ల ఆస్తిని ఆలయానికి వృద్ధ దంపతులు దారాదత్తం చేశారు. నంద్యాల జిల్లా ప్యాపిలి మండలం జలదుర్గం గ్రామానికి చెందిన బొచ్చు పెద్ద వీరభద్రుడు, వెంకటేశ్వరమ్మ దంపతులకు జలదుర్గం రెవెన్యూ పరిధిలో ఉన్న తమ ఎనిమిది ఎకరాల తోటను సీతారాముల దేవాలయానికి దానం చేశారు. ఈ భూమి విలువ సుమారు రూ. రెండు కోట్ల వరకు ఉంటుందని గ్రామస్థులు అంటున్నారు. వీరు భూమిని అదే మండలంలోని మాధవరం గ్రామ సీతారాముల దేవాలయానికి దానం చేశారు.
సీతారాముల మీద భక్తితో: వీరభద్రుడు, వెంకటేశ్వరమ్మ పేరు మీద ఉన్న సర్వే నెంబర్ 760, 773లో ఉన్న భూమిని స్వామి పేరు మీద రిజిస్టర్ చేశారు. ఈ వృద్ధ దంపతులకు సంతానం కలగలేదు. దీంతో వారు మాధవరం గ్రామంలోని ప్రజలను, గ్రామస్థులను, పెద్దలను ఒప్పించి తమ యావదాస్తిని రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయంలో ఈ నెల 19న స్వామి పేరుపై రిజిస్టర్ చేయించారు. సీతారాముల మీద భక్తితో ఆస్తిని ఆలయానికి దానం చేసినట్లు వృద్ధ దంపతులు పేర్కొన్నారు. దేవాలయానికి భూమి దానం చేసిన వ్యక్తులుగా చరిత్రలో తమ పేరు శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలని తమ కున్న మొత్తం ఆస్తిని దేవాలయానికి రాసిచ్చారు. వారికి ఊపిరి ఉన్నంత వరకు పొలంలో పని చేసుకుంటూ బ్రతుకుతారని, వారి తదనంతరం ఈ భూమి స్వామివారికి చెందేలా రిజిస్టర్ చేయించారు. ఈ దంపతులు వానా కాలమైనా ఎండకాలమైనా పొలంలోనే జీవిస్తున్నారు.
"మాకు పిల్లలు లేరు. అందుకే మా పొలమంతా సీతారాముల ఆలయానికి ఇవ్వాలనుకున్నాం. మా పేరు చరిత్రలో శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మా ప్రాణం ఉన్నంతవరకు కష్టపడి జీవిస్తాం." -వీరభద్రుడు, వెంకటేశ్వరమ్మ
ఆదర్శ దంపతులుగా: స్వామి పేరు మీద రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత మాధవరం గ్రామ ప్రజలు ఆ దంపతులను గ్రామమంతా ఊరేగించారు. అనంతరం రామాలయం గుడి దగ్గర వారిని సన్మానించారు. దంపతుల గ్రామమైన జలదుర్గానికి ప్రజలంతా వెళ్లి వారిని ఇంటిదగ్గర వదిలి వెళ్లారు. ఆ వృద్ధ దంపతుల చివరి శ్వాస వరకు అండగా ఉంటామని మాధవరం గ్రామ ప్రజలు భరోసా ఇచ్చారు. వారు చేసిన త్యాగానికి గ్రామం అంతా ఐక్యంగా ఉండి వారి బాగోగులు చూసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు. ఈ కాలంలో రెండు కోట్ల విలువ చేసే ఆస్తిని దానం చేసిన దంపతులు కలియుగ దాన కర్ణుడిలా పేరు పొంది ఆదర్శ దంపతులుగా నిలిచారని గ్రామస్థులు అన్నారు. ఈ రోజుల్లో ఒక్క రూపాయి దానం చేయాలన్నా ఆలోచించేవారి మధ్య, ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఆస్తిని దానం చేయడం విశేషం. దంపతులు గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో ఆస్తికి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను అధికారికంగా పూర్తి చేశారు.
వీరభద్రుడు, వెంకటేశ్వరమ్మ వృద్ధ దంపతులు చాలా ఉదారత చాటుకున్నారు. వారికి ఏ ఆపద వచ్చినా గ్రామమంతా అండగా ఉంటుంది. వారికి రుణపడి ఉంటాం. వారు మరణించిన తర్వాత కూడా వారి పేరుపై సేవలు చేస్తాం. ఎంతో విలువ భూమిని గుడికి ఇచ్చిన ఆ దంపతులకు ధన్యవాదాలు. -గ్రామస్థులు
